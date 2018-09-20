Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương

Phụ nữ yêu 20/09/2018 15:34

Khi người ấy hết yêu, chắc chắn bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu. Lúc đó hãy chấm dứt sớm để tránh những tổn thương không cần thiết.

Dưới đây là những điềm báo của một cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết, bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi đó buông bỏ là con đường tốt nhất cho cả hai, đừng cố chấp níu kéo nếu không muốn tổn thương.

Đối phương thường nói dối

Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương - Ảnh 1
Bạn đời nói dối là điều kinh khủng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Việc nói dối đồng nghĩa với việc người đó đã không còn tôn trọng bạn nữa. Họ không muốn chia sẻ chuyện của mình với bạn. Thế nên khi biết đối phương nói dối, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ của mình. Lần đầu bạn có thể tha thứ, nhưng khi sự việc này lặp lại quá nhiều lần, tốt nhất nên chấm dứt trước khi tổn thương sâu sắc.

Việc sống chung không chỉ cần tình yêu mà còn phải có yếu tố tin tưởng. Bạn phải tin đối phương, đối phương phải tin bạn, như vậy mối quan hệ mới lâu dài. Còn khi cứ sống trong sự lừa dối, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và trở nên đa nghi. Khi người đó nói gì, bạn cũng phải đắn đo xem họ có đang lừa dối mình không. Hoặc là bạn luôn cảm thấy bất an vì người đó có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Khi đó hãy rời bỏ, đừng cố gắng níu giữ làm gì.

Nói chuyện với nhau bằng bạo lực

Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương - Ảnh 2
Đàn ông đánh vợ là kẻ hèn hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đánh phụ nữ là hành động hèn hạ nhất. Khi mới quen nhau, người đó chưa bộc lộ bản tính thật sự của mình. Nhưng khi về chung một nhà, sớm muộn gì bạn cũng sẽ biết được bản chất thật của nhau.

Khi cãi vã, người ấy có hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với bạn không? Nếu có, hãy mạnh dạn chấm dứt cuộc hôn nhân này, đừng bao giờ tha thứ cho người làm bạn đau. Vì đàn ông đánh vợ được một lần sẽ đánh thêm nhiều lần nữa. Và khi bạo lực trở thành thói quen của họ, liệu bạn có thể chịu đựng được nữa hay không?

Nói lời tổn thương bạn

Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương - Ảnh 3
Chồng luôn làm tổn thương vợ là dấu hiệu của hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ nói những lời khiến vợ tổn thương. Còn người không yêu vợ, họ sẽ mặc sức giày vò vợ bằng những lời nói khó nghe. Phụ nữ đừng để chồng đối xử tệ bạc với mình, cũng đừng bao giờ để anh ấy có cơ hội đay nghiến, chê bai bạn. Bởi mỗi người đều có nhân phẩm, không ai được đụng chạm đến lòng tự tôn của bạn, kể cả những người thân nhất. 

Chỉ một mình bạn cố gắng

Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương - Ảnh 4
Trong một mối quan hệ, chỉ một người cố gắng thôi chưa đủ - Ảnh minh họa: Internet

Khi một người không còn muốn cố gắng vun vén cho mối quan hệ của cả hai, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Có thể người đó đã chán nản cuộc sống như thế này. Họ không còn đủ sức hay lý do gì để cố gắng nữa. Và điều này cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sẽ sớm kết thúc.

Trong một mối quan hệ khi một người muốn cố gắng, còn người kia lại phũ phàng rời bỏ, ai là người đau hơn? Chắc chắn là người đang cố gắng, vì họ cứ tưởng chỉ cần mình yêu người kia nhiều một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nên nhớ có những chuyện dù cố gắng nhiều đến đâu, bạn cũng sẽ không thể nhận lại được kết quả tốt.

Cảm thấy buồn chán

Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương - Ảnh 5
Khi ở bên anh ấy, bạn luôn cảm thấy buồn chán, không sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không vui, không còn thú vị thì tiếp tục làm gì? Khi chán, đàn ông có xu hướng tìm một người mới. Khi đó họ như con ngựa mất dây cương, dù bạn có cố gắng kéo về cũng chỉ làm đau tay, tổn thương chính mình.

Tranh luận gay gắt không nhường bạn

Những điềm báo cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, càng níu kéo càng tổn thương - Ảnh 6
Khi tranh luận, anh ấy luôn nói những lời cay nghiệt - Ảnh minh họa: Internet

Thảo luận hoặc tranh cãi là điều tốt, tuy nhiên mọi chuyện sẽ xấu đi khi đối phương quá hiếu thắng. Khi cảm thấy người kia luôn muốn hơn thua với mình, bạn nên biết họ đã hết yêu. Có rất nhiều lý do để đàn ông muốn hơn thua với vợ mình. Một là họ đã thay lòng, hai là họ không thật sự tôn trọng bạn. Khi đó bạn nên cân nhắc kỹ càng về mối quan hệ của mình.

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