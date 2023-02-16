Những bí kíp giúp phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng lại vừa SANG vừa DUYÊN trong mắt đàn ông

Tưởng chừng đây là hành động nhỏ nhưng lại giúp phụ nữ khôn ngoan vừa sang vừa duyên trong mắt mọi người. Việc ăn không nói có, ngồi lê đôi mách và phán xét chuyện của người khác, chỉ khiến bạn trở nên kém duyên mà thôi. Không chỉ vậy, điều này còn khiến bạn đánh mất đi những mối quan hệ tốt.

Biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên im lặng

Cuộc đời chẳng ai hoàn hảo, bản thân bạn cũng chẳng tốt tuyệt đối. Bạn chẳng thể xen vào cuộc sống của người khác, chẳng thể bắt họ phải làm theo ý mình. Muốn sang chảnh hơn, hãy làm tốt việc của mình, đừng tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ.

Người phụ nữ duyên dáng, khí chất biết chọn lọc thông tin để nói, không phải chuyện gì cũng bộc bạch hết. Dù thân đến mấy, bạn cũng cần giữ khoảng cách nhất định, không nói quá nhiều bí mật của bản thân. Cuộc đời này không ai có trách nhiệm phải giữ gìn bí mật giùm ai. Miệng của họ, họ có thể nói bất cứ lúc nào, cuối cùng người thiệt thòi chỉ có bạn.

Biết khen ngợi người khác



Phụ nữ phải biết khen ngợi người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không chỉ ngồi đợi người khác khen, họ còn biết chủ động dành cho đối phương nhiều lời tốt đẹp. Thay vì chỉ cười e thẹn khi nhận được lời khen, họ sẽ biết đáp trả lại một cách khéo léo khiến cả hai vui vẻ.

Không làm tổn thương người khác khi tức giận

Dù tức giận, bạn cũng cần biết cách kiềm chế cảm xúc. Việc bộc phát quá nhiều chỉ biến bạn thành người kém duyên. Chính những lúc như vậy, bạn sẽ dễ để lộ những khuyết điểm của mình khiến nhiều người chê cười.

Thế nên dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy cư xử hòa nhã. Khi tức giận đừng nói quá nhiều, hãy bỏ đi chỗ khác, đợi bình tâm rồi nói chuyện sau. Vì khi không kiểm soát được bản thân, bạn sẽ có những hành động quá khích làm tổn thương những người mình yêu thương.

Người phụ nữ ôn nhu, khí chất nên biết tiết chế cảm xúc. Khi giận đừng nói quá lớn tiếng, khi vui đừng cười quá to, khi buồn cũng đừng khóc quá nhiều.