Người con gái khi không còn tình cảm dành cho bạn nữa sẽ có những biểu hiện LẠNH LÙNG, TÀN NHẪN tới mức nào?

Nhưng bất kể như thế nào, cho dù họ không nói, tâm tư của họ cũng sẽ thể hiện ra bằng những hành động, có câu nói: Trên thế giới này có hai điều không thể giấu được là ho và tình yêu. Thật ra hết yêu rồi cũng không thể giấu được. Khi họ bắt đầu cảm thấy hết yêu bạn, sẽ luôn có những biểu hiện như ở dưới đây:

Có những người con gái rất trực tiếp, hết yêu là hết yêu, sẽ nói rõ ràng với bạn, nhưng đại đa số họ sẽ lựa chọn kéo dài thời gian, có thể là bởi vì tạm thời họ không biết mở miệng như thế nào, hoặc cũng có thể là họ đang đợi bạn mất hết hi vọng.

Con trai có thể ôm hôn hoặc thậm chí có những tiếp xúc thân mật với người con gái mà mình không yêu, nhưng con gái không làm được như vậy, đa số con gái bởi vì tình yêu nên mới có những tiếp xúc thân mật, cũng có nghĩa là, họ sẽ chỉ làm những việc đó với người con trai mà mình thích.

Khi một người con gái thích bạn, họ hận không thể dính vào bạn 24/7, nhìn thấy bạn liền muốn nhào vào ôm hôn, đi đến đâu cũng muốn nắm tay bạn, bởi vì lúc này, trong ánh mắt họ, bạn tràn đầy cảm giác hấp dẫn của một người đàn ông.

Còn khi họ đã hết yêu bạn, sự hấp dẫn đó sẽ biến mất trong nháy mắt, họ không còn một chút hứng thú nào với cơ thể bạn nữa, thậm chí họ sẽ cảm thấy sự động chạm của bạn là một loại mạo phạm nên họ sẽ né tránh theo bản năng.

Có thể nói dối, nhưng phản ứng cơ thể là thành thật nhất.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không chia sẻ với bạn những điều mà họ cảm thấy thích thú.

Khi con gái thích một ai đó họ sẽ trở nên đặc biệt thích lải nhải, nhìn thấy con cún con ở bên đường cũng muốn chụp lại cho bạn xem, nhìn thấy một đám mây kì lạ trên bầu trời cũng muốn chia sẻ với bạn, ăn được một miếng bánh ngon cũng gấp gáp muốn nói với bạn một tiếng.

Đối với họ mà nói, tình yêu chính là muốn chia sẻ với bạn mọi điều khiến họ thích thú, khi họ không muốn chia sẻ với bạn về những mẩu chuyện trong cuộc sống nữa, chắc đó cũng là lúc mà họ đã hết yêu bạn rồi.

Có một bình luận như thế này trên mạng xã hội: "Hôm nay em nhìn thấy một bông hoa rất kì lạ, nhưng em lại không có ý định chụp lại để gửi cho anh xem, lúc đó em đột nhiên nhận ra, em đã không còn yêu anh nữa rồi".

Ảnh minh họa: Internet

3. Không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì của bạn nữa.

Có một chàng trai tâm sự, cậu ấy mời cô gái mình thích đi ăn cơm, từ đầu đến cuối cậu ấy luôn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, còn cô gái kia chỉ gật đầu hoặc trả lời một hai câu qua loa để ứng phó, thậm chí còn không nghe những gì mà cậu ấy nói.

Cậu ấy nói cậu ấy đột nhiên nhớ đến một cô gái trước kia từng thích cậu ấy, mỗi ngày đều quấn lấy hỏi cậu ấy thích ăn gì, cậu ấy đăng bài trên tường, đối phương cứ mãi đoán về tâm trạng của cậu ấy cả nửa ngày trời, sau đó cẩn thận từng chút một hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì.

Bạn xem, con gái khi thích một người chính là như vậy, họ sẽ muốn bước vào cuộc sống của đối phương, muốn biết đối phương từng giờ từng phút đang làm gì, tâm trạng ra sao, còn cô gái không thích bạn, cho dù bạn có ở trước mặt cô ấy lải nhải cả nửa ngày về cuộc sống của bạn, họ cũng chả nghe vào được bao nhiêu, bởi vì họ không muốn tham dự vào cuộc sống của bạn, cũng không có bất kì hứng thú nào với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không còn dính lấy bạn nữa, trở nên hiểu chuyện hơn.

Rất nhiều con trai đều có một cảm giác như thế này, vì sao lúc mà hai người mới yêu nhau, bạn cảm thấy họ chỗ nào cũng tốt, độc lập, hiểu chuyện, không bao giờ vì một chuyện nhỏ con mà tức giận, không bao giờ vô cớ gây sự, nhưng sau khi ở bên nhau một khoảng thời gian, họ giống như trở thành một người khác, muốn khống chế mọi thứ, hận không thể biết được bạn đang làm gì từng giây từng phút, tin nhắn phải trả lời ngay lập tức, đi ra ngoài phải nói một tiếng, chuyện nhỏ con làm không tốt cũng tức giận, vô cùng ngang bướng.

Thật ra đại đa số con trai đều không biết, những lúc con gái như này mới là lúc họ thật sự yêu bạn, càng thích bạn, họ sẽ càng ỷ lại vào bạn, mong chờ ở bạn nhiều thứ hơn, khi mà sự mong chờ này biến mất, họ sẽ thất vọng, sẽ tức giận, sẽ trở thành vô cớ gây sự trong mắt con trai.

Khi mà bạn gái của bạn có thể sống rất tốt dù chỉ có một mình, không muốn biết về động thái của bạn từng giờ, không mong chờ được gặp mặt bạn, cũng sẽ không vì bạn mà bộc lộ quá nhiều cảm xúc, vậy thì chúc mừng bạn, họ đã hết yêu bạn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

5. Không quan tâm đến việc bạn có yêu cô ấy nữa hay không.

Câu hỏi mà con gái thích hỏi nhất khi yêu một người: “Anh rốt cuộc có yêu em hay không?”

Câu hỏi mà con gái thích hỏi nhất khi cãi nhau, tức giận: “Có phải anh hết yêu em rồi hay không?”

Đại đa số con gái đều là sinh vật thiếu cảm giác an toàn, cho dù bạn vẫn đang rất tốt, họ vẫn không nhịn được mà không ngừng xác nhận tình yêu của bạn, bởi vì lúc đó, họ thật sự yêu bạn.

Khi bạn gái của bạn không còn hỏi về vấn đề này nữa, không phải là họ đã cảm thấy an toàn, mà họ đã không còn quan tâm nữa, dù sao, làm gì có ai quan tâm đến việc một người mà mình không yêu có yêu mình hay không chứ?

Thật ra thì họ có còn yêu bạn hay không, bạn sẽ rõ ràng hơn ai hết, thay vì nghi ngờ lẫn nhau thì không bằng giãi bày hết mọi chuyện, khi còn yêu nhau thì cố gắng trân trọng, không còn yêu nữa thì thuận theo tự nhiên mà chia tay, chỉ cần không hổ thẹn với bản thân, không có gì nuối tiếc thì đó đã là sự chấm dứt tốt nhất cho một đoạn tình cảm rồi.

Ảnh minh họa: Internet

6. Không cần sự giúp đỡ của bạn

Trước đây, cô ấy thường nhờ bạn giúp đỡ và hạnh phúc khi được bạn quan tâm. Nhưng giờ đây, cô ấy tỏ ra ổn khi không có bạn, thậm chí còn từ chối sự giúp đỡ của bạn. Điều này cho thấy cô ấy không muốn gặp bạn.