Nghịch lý đàn ông: Cần vợ nhưng cũng muốn tự do!

Đàn ông nói phụ nữ kì lạ, thật ra bản thân họ cũng lạ không kém. Đàn ông vốn dĩ rất nghịch lý ở chỗ: Họ cần có người phụ nữ bên cạnh mình, khao khát có người yêu, khao khát có vợ, nhưng cũng muốn bản thân được tự do – tự do đúng nghĩa!

Nhưng đàn ông yêu sự tự do của mình, đòi hỏi tự do ở mức cao nhất, hơn tất cả những đòi hỏi khác. Họ ghét bị kiểm soát, ghét phải giải thích và ghét bị dòm ngó. Họ muốn được toàn quyền làm những gì họ thích, nói những chuyện họ muốn, đi những nơi họ cần, và người phụ nữ của họ phải có nhiệm vụ hiểu cho họ, thông cảm cho họ, thậm chí im lặng chấp nhận.

Nhiều người đàn ông ra đường thậm chí quên mất rằng mình đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu sự tự do của mình ở những biểu hiện cực nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ, họ nghiện thuốc lá, họ sẽ cho điều đó là quyền tự do của mình, vợ con không được phép can thiệp. Tương tự, nhiều người đàn ông nghiện game đến chểnh mảng mọi thứ, họ không chấp nhận lời góp ý của vợ. Hoặc giả, họ cho phép mình được đi cà phê sau giờ làm, hay nhấm nháp mấy ly bia với bạn bè đồng nghiệp, không hề quan tâm ở nhà ai đưa rước con cái đi học, nhà cửa ai lau dọn, cơm nước ai bày nấu. Đàn ông luôn “tự cho phép mình”, bởi vì họ muốn “được tự do”.

Chính vì tự đề cao tự do của bản thân, đàn ông trở nên khó bị thuyết phục và không muốn cải thiện gì nữa. Đàn ông mưu cầu tự do đồng nghĩa với việc được sống theo ý mình, cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Nếu bắt buộc bản thân phải thay đổi, phải hoàn thiện, họ xem đó là bị áp đặt, kìm kẹp và kiểm soát quá độ.

Hôn nhân chính là bài học của sự hy sinh, của sự hạ mình, nhẫn nại - Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác, sau khi kết hôn, đàn ông vẫn muốn được sống như thời độc thân. Họ luôn miệng kêu ca là mất tự do, nhưng vẫn sống như thể mình đang tự do, thậm chí đi ra đường còn quên là mình đã có vợ con. Họ quên rằng, hôn nhân chính là bài học của sự hy sinh, của sự hạ mình, của sự nhẫn nại. Hôn nhân không thể hạnh phúc nếu một trong hai vẫn chưa học được những bài học này.