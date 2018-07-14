Nếu vẫn giữ suy nghĩ này các bà vợ đừng hỏi vì sao đời mình ngập trong nước mắt, bất hạnh

Phụ nữ yêu 14/07/2018 16:24

Chỉ đàn bà dại mới biến mình thành “con ở” trong chính gia đình mình, bởi nếu đủ khôn ngoan họ đã biết cách khiến chồng biết nâng niu, trân trọng mình hơn.

Là phụ nữ, đừng để hôn nhân tan vỡ vì quá chiều chồng, vì xem chồng là trời và nghe theo mọi sự sắp đặt, sai khiến của anh ấy.

Nếu vẫn giữ suy nghĩ này các bà vợ đừng hỏi vì sao đời mình ngập trong nước mắt, bất hạnh - Ảnh 1
Nếu bạn cứ ngoan, cứ hiền như thế đừng trách vì sao bị chồng “cắm sừng” mà vẫn không dám hé môi nửa lời, phải nhẫn nhịn chấp nhận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Mặc định xem chồng là người duy nhất có quyền quyết định mọi việc trong nhà

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, đàn ông là trụ cột, là nguồn thu nhập chính để chèo lái kinh tế gia đình đi lên. Người vợ, dẫu không kiếm nhiều tiền bằng chồng nhưng đã chấp nhận lui về hậu phương để chăm sóc chồng con, vun vén cho mái ấm của cả hai. Điều ấy rất đáng trân trọng. Vậy nên, vợ chồng luôn bình đẳng và cùng có quyền quyết định mọi việc trong nhà.

Nếu bạn nghĩ rằng mình là đàn bà, là phái yếu nên không có quyền nói ra suy nghĩ của mình, mặc sức cho chồng muốn làm gì thì làm sẽ khiến anh ấy dần xem thường bạn. Không xem thường sao được khi vợ nói gì nghe đấy, chẳng bao giờ có tiếng nói hay có “uy” với chồng. Nếu bạn cứ ngoan, cứ hiền như thế đừng trách vì sao bị chồng “cắm sừng” mà vẫn không dám hé môi nửa lời, phải nhẫn nhịn chấp nhận cả đời.

Nếu vẫn giữ suy nghĩ này các bà vợ đừng hỏi vì sao đời mình ngập trong nước mắt, bất hạnh - Ảnh 2
Chỉ đàn bà dại mới biến mình thành “con ở” trong chính gia đình mình, bởi nếu đủ khôn ngoan họ đã biết cách khiến chồng biết nâng niu, trân trọng mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Việc nhà là của đàn bà, chồng đi làm về chỉ việc ngồi chơi

Phụ nữ muốn hi sinh vì chồng vì con có rất nhiều cách, không nhất thiết cứ phải ôm lấy việc nhà để thể hiện mình là người vợ quốc dân. Việc nhà là việc chung của cả vợ lẫn chồng, đừng bao giờ dại dột xem nó là việc của đàn bà, là thiên chức của đàn bà mà cướp đi của chồng cơ hội được chia sẻ trách nhiệm với vợ.

Nếu cứ một mình đi chợ, một mình nấu ăn, một mình rửa bát, một mình lau nhà, một mình trông con thì chồng bạn sẽ nảy sinh tâm lí ỷ lại vào vợ. Bởi vợ có thể tự làm hết mọi việc, vì cô ấy không cần đến sự hỗ trợ của mình nên chàng được quyền lười biếng, được quyền tước đi thời gian nghỉ ngơi, thư giản của vợ.

Chỉ đàn bà dại mới biến mình thành “con ở” trong chính gia đình mình, bởi nếu đủ khôn ngoan họ đã biết cách khiến chồng biết nâng niu, trân trọng mình hơn.

Nếu vẫn giữ suy nghĩ này các bà vợ đừng hỏi vì sao đời mình ngập trong nước mắt, bất hạnh - Ảnh 3

Đừng cấm đoán anh ấy rời khỏi nhà, cũng đừng tra hỏi chồng đang ở đâu, với ai, làm gì cả ngày kẻo vì vợ quá phiền mà đàn ông “làm liều” ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

3. Ghen tuông mù quáng để khẳng định “chủ quyền”

Không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng ghen tuông, cũng sợ người khác cướp mất một nửa yêu thương của mình. Thế nhưng, bạn phải biết tiết giảm liều lượng để ghen tuông chỉ là thứ gia vị giúp tình yêu thêm gắn kết, keo sơn chứ không bóp nát hôn nhân.

Vợ nào cũng muốn giữ chồng, cũng muốn chồng một lòng chung thủy với mình mà không dám tơ tưởng đến ai khác. Nếu muốn như thế, bạn hãy ra sức giữ chặt trái tim đàn ông chứ đừng khư khư giữ chân họ. Hãy để đàn ông vì yêu, vì thương, vì sợ vợ thương tổn mà tự nguyện sắt son. Đừng cấm đoán anh ấy rời khỏi nhà, cũng đừng tra hỏi chồng đang ở đâu, với ai, làm gì cả ngày kẻo vì vợ quá phiền mà đàn ông “làm liều” ngoại tình.

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