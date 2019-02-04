Nếu có con gái, hãy dạy con tự kiếm tiền hơn là nhờ vả ai

Phụ nữ yêu 04/02/2019 05:30

Không có tình yêu nào của đàn ông là vô điều kiện, không có đồng tiền nào của đàn ông mà con cầm thấy dễ chịu. Ngay cả khi con đã hy sinh vì anh ta bao nhiêu thì rạch ròi vẫn là yêu thì yêu mà tiền thì vẫn là tiền...

Nếu có con gái, hãy dạy con phải kiếm được tiền trước khi muốn được yêu. Trước khi muốn tìm một người đàn ông để gửi gắm, con nhất định phải có một công việc ổn định, có tiền mua thứ con muốn. Ban đầu là ít thì phải cố gắng kiếm được nhiều. Trước khi trở thành vợ của một người đàn ông, con phải đủ sức mua được thứ con thích, đủ tiền đến nơi con chưa đến.

Và ngay cả khi lấy chồng rồi, cũng hãy chắc chắn rằng con có thể xài tiền của chính mình mà không phụ thuộc vào chồng. Phụ nữ ở tuổi nào cũng phải kiếm được tiền, để tận hưởng cảm giác nuông chiều bản thân. Bởi đời này ngoài cha mẹ thì chỉ có chính con có thể yêu thương và chiều chuộng bản thân nhất.

Hãy nói với con rằng, tình yêu thật đẹp, đàn ông chân thành muốn bên con cũng thật tốt. Và con sẽ phải yêu, phải lấy chồng, để làm vợ làm mẹ. Nhưng đừng bao giờ nghĩ tình yêu, đàn ông, hay thậm chí là con cái của con sau  này có thể mang tiền về và trìu mến đưa con cả đời. Tình yêu là tình yêu, và tiền thì phải chính con làm ra giữ trong tay.

Nếu có con gái, hãy dạy con tự kiếm tiền hơn là nhờ vả ai - Ảnh 1
Tình yêu là tình yêu, và tiền thì phải chính con làm ra giữ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, ai cũng thích bạc tiền, sự ích kỷ của con người vẫn đầy rẫy. Dù là người bạn đời của con thì cũng có chắc anh ta sẽ nghĩ cho con nhiều hơn con nghĩ cho bản thân mình? Hay nếu một mai cuộc sống khiến anh ta keo kiệt và bủn xỉn, trở thành kẻ đau chân chỉ biết nghĩ đến cái chân đau của mình, hoặc tệ hơn là bỏ rơi con, thì con phải làm sao?

Trên đời này, sự thật chính là tình yêu mỏng manh lắm, lòng người cũng đa đoan. Chỉ có tiền bạc thì từ đầu đến cuối đều thủy chung với ta. Con nhất định phải biết chuyện gì cũng có thể xảy ra, riêng tiền do chính con kiếm được thì vẫn nằm trong tay con. Tiền sẽ cho con tiếng nói, cho con giá trị của mình trong mắt người khác, cho con sức mạnh khi đơn độc và tổn thương. Nếu con không làm ra tiền, ban đầu sẽ thua thiệt, rồi tổn thương, và đến cùng là bất hạnh.

Nếu có con gái, hãy dạy con tự kiếm tiền hơn là nhờ vả ai - Ảnh 2
Trên đời này, sự thật chính là tình yêu mỏng manh lắm, lòng người cũng đa đoan - Ảnh minh họa: Internet

Nếu con xem tình yêu hay đàn ông là nơi có thể đem bạc tiền và cho con cuộc sống sung túc thì con mãi mãi không bao giờ hạnh phúc được. Không có tình yêu nào của đàn ông là vô điều kiện, không có đồng tiền nào của đàn ông mà con cầm thấy dễ chịu. Ngay cả khi con đã hy sinh vì anh ta bao nhiêu thì rạch ròi vẫn là yêu thì yêu mà tiền thì vẫn là tiền. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có thể tự nuôi sống mình và con. Phụ thuộc luôn là con đường dẫn đến đau khổ của phụ nữ.

Hãy dạy con hiểu rằng khi con không cố gắng thì sau này đến cả thứ con muốn cũng phải cúi đầu xin người khác, mà tệ nhất là chồng mình. Đến việc báo hiếu cho cha mẹ mình cũng phải hỏi chồng. Đến thứ con thích cũng phải xem chồng có thích không. Đến cuộc sống con muốn cũng phải hỏi chồng phải làm sao mới vừa lòng. Phụ nữ nếu sống như thế, có phải là tủi nhục nhất không?

Nếu có con gái, hãy dạy con tự kiếm tiền hơn là nhờ vả ai - Ảnh 3
Phụ thuộc luôn là con đường dẫn đến đau khổ của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Và nếu con không nỗ lực, con mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc trong tình yêu. Một người phụ nữ tự giàu có, tự kiếm tiền và xài tiền mới có thể hạnh phúc dù có tình yêu hay không. Căn bản khi con tự lo cho con, tự thỏa mãn và chiều chuộng chính mình, con sẽ không cần đàn ông đến chết đi sống lại. Phụ nữ độc lập và tự chủ trong tình yêu và cuộc sống không bao giờ khổ đau được!

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