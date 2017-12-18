Muốn đàn ông yêu chiều tới bến, nghe lời răm rắp, vợ chỉ cần nhớ điều này

Phụ nữ yêu 18/12/2017 06:30

Muốn điều khiển một người đàn ông làm theo ý mình, yêu chiều mình, cũng không khó lắm đâu các chị vợ ơi!

Luôn để chồng thấy mình là người độc lập

Đàn ông khi yêu ai cũng nói được câu “Em cứ dựa vào anh”, và đàn bà dại là cứ tin đó là thật. Đàn ông chỉ thích ra vẻ gánh gồng khi họ còn đủ khả năng, nhưng dần họ sẽ chỉ thấy mỏi mệt với một người vợ thiếu tự lập. Phụ nữ khôn ngoan  đừng bao giờ để đàn ông thấy mình không tự chủ trong cuộc sống của mình. Hãy luôn để anh ấy thấy dù không có anh ấy, bạn vẫn có thể tự lập làm điều mình muốn. Bạn có thể tự quyết định chuyện của mình hay những chuyện không quá phức tạp trong nhà. Đó không chỉ là cách bạn khiến đàn ông nể trọng mà phần nào đó giúp anh ấy đỡ vất vả hơn, cùng chồng vun đắp gia đình.

Muốn đàn ông yêu chiều tới bến, nghe lời răm rắp, vợ chỉ cần nhớ điều này - Ảnh 1
Phụ nữ khôn ngoan  đừng bao giờ để đàn ông thấy mình không tự chủ trong cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn giữ mặt mũi cho chồng

Với đàn ông, thể diện quan trọng hơn mọi thứ, và họ vô cùng trân trọng người phụ nữ luôn giữ gìn thể diện cho mình. Phụ nữ khôn ngoan phải biết điều, biết đâu nên lớn tiếng, lúc nào nên im lìm và không thiếu những lời khen ngợi để giữ tôn nghiêm cho chồng. Cũng hãy hiểu đơn giản rằng, chồng đẹp mặt thì mình cũng được hưởng lây. Quan trọng hơn hết, hãy khiến chồng cảm thấy tự hào trước bạn bè. Nhiều khi, lấy lòng bạn bè chồng cần thiết cả hơn được lòng mẹ chồng, nhớ nhé!

Để chồng thấy mình luôn lương thiện và đầy ắp yêu thương

Đàn ông nào cũng mong muốn một người vợ hiền lành, lại luôn đủ đầy yêu thương cho chồng con. Đây như một khuôn mẫu đàn ông nào cũng tìm để làm vợ, nhưng không phải phụ nữ nào cũng làm được. Dù trong bất cứ tình huống khó khăn nào trong cuộc sống cũng đừng làm mất những phẩm chất mà một người vợ nên có, rộng lòng bao dung và không thiếu thương yêu. Chồng có nóng giận cỡ nào, làm sai ra sao nhưng vợ vẫn luôn đứng hiền lành và thấu hiểu đợi chờ thì chồng nào không thương cho được? Do đó, hãy luôn để chồng thấy mình là người vợ anh ấy chưa bao giờ thấy hối hận khi lựa chọn, có thế thì mới giữ được trái tim thích ngang dọc của đàn ông.

Muốn đàn ông yêu chiều tới bến, nghe lời răm rắp, vợ chỉ cần nhớ điều này - Ảnh 2
Đàn ông nào cũng mong muốn một người vợ hiền lành, lại luôn đủ đầy yêu thương cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Thân thiết với gia đình chồng

Nếu may mắn, bạn được gia đình chồng quý mến thì rõ ràng bạn đã nắm giữ hết thảy trái tim của anh ấy. Đàn ông không giống phụ nữ, họ không xem bạn đời là tất cả, với họ gia đình mới là hết thảy. Phụ nữ muốn giữ chân đàn ông, trước hết hãy được lòng gia đình của anh ấy. Khi đã thân thiết được với gia đình chồng, nhất là mẹ chồng thì chồng sẽ càng nghe lời vợ, yêu chiều hết mực cho xem!

Luôn khiến chồng thấy may mắn khi có được bạn

Phụ nữ, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, được tôn trọng và tìm được người biết rõ mình quý giá nhường nào. Quan trọng hơn hết chính là tự tin vào chính mình, luôn yêu thương bản thân thì đàn ông sẽ thấy rõ giá trị của bạn. Bạn luôn khiến mình tốt hơn, quý giá hơn thì đàn ông cũng thấy bản thân may mắn khi có được bạn. Ngược lại, bạn không biết quý trọng mình, bất chấp hạ mình vì đàn ông thì anh ta trước sau cũng không trân trọng bạn. Phụ nữ chỉ thật sự có giá trị với người khác khi bản thân họ thấy rõ giá trị của chính mình.

Luôn ngoan ngoãn khi cần

Phụ nữ, có hơn thua với đời thế nào thì khi về nhà, vẫn nên là chú mèo ngoan ngoãn nép vào lòng chồng. Đàn ông, suy cho cùng không cần một người vợ hơn hết thảy thiên hạ nhưng lại không thể dịu dàng với mình. Đàn bà biết điều, luôn ngoan ngoãn khi cần, để chồng chở che khi cần. Đừng gồng mình mạnh, đừng xù lông bất cần, đàn ông vốn chỉ thích phụ nữ yếu mềm vừa đủ để trói chân họ cả đời!

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ

Khi nảy sinh những mối quan hệ sau lưng vợ, đàn ông thường cố gắng che giấu hết mức có thể. Phụ nữ nhất định phải thật tinh ý để nhận ra những chiêu thức đàn ông dùng để che mắt vợ.

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