Có người từng nói: “Em đã hy sinh mọi thứ vì anh”. Nhưng người đàn ông trước mặt cô ấy chỉ đáp lại rằng: “Anh chưa từng yêu cầu em phải làm điều đó”. Có nghĩa là những gì cô ấy nghĩ đã làm, đã cho đi vì đối phương chỉ bản thân cô ấy biết và công nhận. Đó chính là bản chất của sự hy sinh vô ích.

Đừng là người phụ nữ bất hạnh khi sống vì người khác mà quên đi những điều quan trọng này.

Bởi thế, khi đàn bà hy sinh bản thân vì bất kì ai, hãy tự hỏi mình có thật sự cần thiết? Và hãy hiểu rằng có những sự hy sinh không cần thiết, và bạn sẽ chỉ tốn công sức vô ích nếu cố chấp.

Hãy hiểu rằng có những người không cần sự hy sinh của bạn, hoặc là không muốn bạn phải làm bất kì điều gì cho họ. Hy sinh chính là sự tự nguyện cao nhất trong tình cảm. Một khi bạn muốn hy sinh điều gì cho người khác, hãy chấp nhận rằng bạn làm điều đó vì bản thân bạn đầu tiên. Vì có thể đối phương sẽ không nhận ra, hoặc không quý trọng.

Người siêng năng nhất chưa chắc là người được khen ngợi nhiều nhất

Cuộc sống này chính là vậy. Dù bạn có chăm chỉ hơn người khác, đi sớm về muộn cũng chưa chắc được công nhận là người đứng đầu. Ngược lại, mọi người có thể cho rằng bạn chỉ đang sẵn sàng làm hết tất cả mọi việc.

Quan trọng trong công việc đó là kết quả. Nếu bạn không có kết quả tốt thì dù bạn có hiền lành, chăm chỉ thế nào cũng không ai công nhận. Sự chăm chỉ đó chỉ có thể cho bạn những lời khen, kèm theo đó là những công việc lặt vặt không cần thiết.

Đừng ngược đãi cơ thể của mình

Nhiều người cho rằng vì bản thân nên phải cố gắng làm nó đẹp hơn, bằng việc ăn kiêng giảm cân, thẩm mỹ làm đẹp…

Nhưng hãy thử nghĩ xem, đến cả việc móng tay không thể cắt gọn, cơ thể không được chăm sóc thơm tho, đầu tóc không gọn gàng… mà bạn cũng không làm được, thì còn có thể làm gì to tát hơn? Yêu cơ thể của bản thân là chấp nhận và trân quý từng bộ phận trên người mình. Đừng vô trách nhiệm, bỏ bê bản thân khi bạn có thể chăm sóc cho nó cẩn thận mỗi ngày.

Không sai, ngoại hình luôn quan trọng

Với phụ nữ, ngoại hình luôn quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự hào nói rằng bản thân có một tâm hồn đẹp đẽ. Nhưng nếu bạn không có một ngoại hình đủ ưa nhìn thì làm gì có ai muốn nhìn thấy nội tâm của bạn?

Với phụ nữ, ngoại hình luôn quan trọng. Đó là lý do dù thời đại nào thì phụ nữ cũng đều chú trọng vào việc làm đẹp. Không cần là phải tu sửa nhan sắc bằng phẫu thuật, làm đẹp chính là trau chuốt bản thân tinh tươm, gọn gàng và ưa nhìn hơn mỗi ngày.

Không ai có nghề làm người tốt

Ở đời, không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với bạn vì bạn xinh đẹp, bạn gặp khó khăn, hay vì bất cứ điều gì. Cuộc sống này chính là ai cũng chỉ nhìn vào những gì bạn làm được cho họ, từ đó quyết định cách họ đối xử với bạn. Và nếu có ai quan tâm, chân thành với bạn chính là vì họ muốn như thế. Bạn không có quyền trách những người không đối xử tốt với bạn. Đó chính là cuộc sống và bạn phải chấp nhận quy luật này.

Cha mẹ không hoàn hảo

Bạn càng lớn lên sẽ càng nhận ra cha mẹ không hề hoàn hảo, và họ không phải lúc nào cũng đúng. Thậm chí, họ còn có thể có vô vàn sai lầm. Nhưng đừng trách họ, vì bạn sau này cũng sẽ trở thành những người mẹ, và bạn cũng đầy khuyết điểm. Bạn sẽ dần hiểu ra bản thân đã có lỗi với cha mẹ thế nào nếu bạn biết con cái thất vọng về bạn.

Học cả đời

Không học hỏi là lý do khiến nhiều người phụ nữ bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Không học hỏi là lý do khiến nhiều người phụ nữ bất hạnh. Học chữ, học nghề, học cách sống, học đối nhân xử thế… Ở mỗi độ tuổi bạn đều phải học để tồn tại, phát triển và không để bị bỏ lại với cuộc sống. Vì thế, đừng dừng lại nếu bạn còn muốn sống, muốn hạnh phúc và tiến về phía trước.

Sẽ luôn có người thông minh, trẻ và giỏi hơn bạn

Dù bạn là người phụ nữ khôn ngoan, ưu tú, xinh đẹp thế nào thì cũng đừng quên sẽ có nhiều người thông minh, giỏi và trẻ hơn bạn. Ai cũng phải đi qua năm tháng, và vết nhăn sẽ dần xuất hiện. Ai cũng dần chậm chạp đi với thời cuộc, để người trẻ tuổi hơn nhanh nhạy với biến động.

Theo tháng năm, đàn ông sẽ muốn che đi chiếc bụng to, những sợi tóc bạc, hay quả đầu hói của mình. Và bạn là phụ nữ sẽ cố che đi làn da, vóc dáng không còn hoàn hảo. Nhưng đó chính là cách chúng ta sống với chính mình, chấp nhận bản thân và bình thản với cuộc đời.