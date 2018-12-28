Một đời bình yên của phụ nữ đều gói gọn trong 5 từ 'đừng' này

Phụ nữ yêu 28/12/2018 05:30

Phụ nữ, có tiền xin đừng hà tiện, có hạnh phúc xin đừng chần chừ, đã yêu xin đừng vội buông tay, đã đau khổ xin đừng chịu đựng, và đã oán hận xin đừng nhớ. Đời ngắn, hạnh phúc mỏng manh, thanh xuân phụ nữ cũng chẳng đầy mãi, thế thì nhất định phải sống vẹn tròn nhất…

Có tiền xin đừng hà tiện

Phụ nữ khi có tiền xin đừng hà tiện với bản thân. Một cây son để mình vui khi tuyệt vọng đau buồn vẫn rẻ lắm. Một bộ đầm đắt tiền một chút nhưng lại khiến mình xinh đẹp thì vẫn đáng bỏ tiền lắm. Một vài lần đi chơi đâu đó tốn cả hết phần tiền mình chắt góp cũng thật ý nghĩa nếu mình trở về hồ hởi và nhiều trải nghiệm hơn. Một lần trưng diện xinh đẹp sau tổn thương mất mát cũng đáng để mình phù phiếm vì bản thân.

Một đời bình yên của phụ nữ đều gói gọn trong 5 từ 'đừng' này - Ảnh 1
Phụ nữ khi có tiền xin đừng hà tiện với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có tiền đừng chỉ nghĩ đến người khác quá nhiều, đừng tiết kiệm quá mức. Phụ nữ biết kiếm tiền thôi chưa đủ, phải biết tận hưởng tiền mình tạo ra. Phụ nữ cần tiền đầy trong tài khoản để thấy an toàn thôi chưa đủ, phải biết dùng tiền để khiến mình hạnh phúc và xinh đẹp hơn.

Hơn hết, phụ nữ đừng quên bỏ tiền để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Một năm đi khám tổng quát vài lần tốn không ít, nhưng vẫn tốt hơn là bệnh đã nặng cũng không hay. Sức khỏe quan trọng hơn vàng. Sức khỏe mất rồi thì tiền bao nhiêu cũng không mua được.

Có hạnh phúc xin đứng chần chừ

Hạnh phúc ở đời là nằm trong tâm an của mỗi người. Tâm có an yên thì hạnh phúc mới ló diện. Mà yên an ở đời là sự trân quý những gì mình có. Thời gian còn có thể tận hưởng, những điều trước mắt đã có, những người yêu quý mình, đừng bao giờ ngó lơ. Có hạnh phúc rồi đừng chần chừ đắn đo. Đời không dài, mọi điều đều có thể chỉ đến một lần, không quý trọng ắt sẽ hối tiếc.

Một đời bình yên của phụ nữ đều gói gọn trong 5 từ 'đừng' này - Ảnh 2
Đời không dài, mọi điều đều có thể chỉ đến một lần, không quý trọng ắt sẽ hối tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Yêu rồi thì đừng buông tay

Đâu phải để dễ gặp được một người mình yêu khắc cốt ghi tâm giữa mấy tỉ người bao la. Cũng nào đơn giản thấy được một người yêu mình chân thành giữa vô số nhân duyên ngoài kia. Dù là yêu hay là được yêu thì cũng là duyên nợ. Nếu đã yêu rồi, đã tìm thấy nhau thì đừng dại mà dễ dàng buông tay. Bởi một khi hôm nay bạn đánh mất, cuộc sống sẽ không trả bạn điều đã từng tặng bạn hôm qua.

Đã khổ đau thì đừng chịu đựng

Đời phụ nữ hạnh phúc khó tìm mà khổ đau thì dễ gặp. Nhưng đừng chịu đựng, đừng kéo dài tháng năm khổ sở. Chữ nhẫn ở đời chỉ dành cho những điều khả thi. Còn nhẫn mà đổi lại đau lòng thua thiệt thì chỉ dại khờ làm mình đau thương. Huống hồ, chịu đựng chỉ làm con người thêm yếu hèn. Thế thì nhất định phải học được cách lựa chọn, hạnh phúc mai sau, hay chỉ tiếp tục bất hạnh trọn đời. Đó đều là ở phụ nữ.

Một đời bình yên của phụ nữ đều gói gọn trong 5 từ 'đừng' này - Ảnh 3
Đừng chịu đựng, đừng kéo dài tháng năm khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Thù hận xin đừng nhớ

Người bất hạnh nhất ở đời chính là không buông được thù hận, nhớ càng lâu chính là càng đày đọa bản thân. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì không được mang oán thù vào người. Quên được thì nhất định phải quên, từ từ mà lãng quên. Vì thù hận chỉ khiến bản thân thua thiệt và đáng thương. Hãy mở lòng và cho mình một tâm thế tích cực nhất. Chỉ có khi lòng nhẹ nhàng thanh thản, phụ nữ mới tìm được an yên cả đời.

Một người đàn ông thế nào có thể bảo vệ phụ nữ cả đời?

Một người đàn ông thế nào có thể bảo vệ phụ nữ cả đời?

Nếu phụ nữ thiếu tình cảm, người đàn ông bảo vệ được họ phải giàu yêu thương và cảm thông. Nếu phụ nữ thiếu sức mạnh, người đàn ông có thể bảo bọc họ phải kiên cường và vững chãi. Suy cho cùng, đàn ông bảo vệ được phụ nữ cả đời chính là thế này...

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