Một đời bình yên của phụ nữ đều gói gọn trong 5 từ 'đừng' này

Phụ nữ có tiền đừng chỉ nghĩ đến người khác quá nhiều, đừng tiết kiệm quá mức. Phụ nữ biết kiếm tiền thôi chưa đủ, phải biết tận hưởng tiền mình tạo ra. Phụ nữ cần tiền đầy trong tài khoản để thấy an toàn thôi chưa đủ, phải biết dùng tiền để khiến mình hạnh phúc và xinh đẹp hơn.

Hơn hết, phụ nữ đừng quên bỏ tiền để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Một năm đi khám tổng quát vài lần tốn không ít, nhưng vẫn tốt hơn là bệnh đã nặng cũng không hay. Sức khỏe quan trọng hơn vàng. Sức khỏe mất rồi thì tiền bao nhiêu cũng không mua được.

Có hạnh phúc xin đứng chần chừ

Hạnh phúc ở đời là nằm trong tâm an của mỗi người. Tâm có an yên thì hạnh phúc mới ló diện. Mà yên an ở đời là sự trân quý những gì mình có. Thời gian còn có thể tận hưởng, những điều trước mắt đã có, những người yêu quý mình, đừng bao giờ ngó lơ. Có hạnh phúc rồi đừng chần chừ đắn đo. Đời không dài, mọi điều đều có thể chỉ đến một lần, không quý trọng ắt sẽ hối tiếc.