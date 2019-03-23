Mẹ đơn thân kiên cường bản lĩnh là để che giấu đi những nỗi niềm này

Phụ nữ yêu 23/03/2019 05:30

Các bà mẹ đơn thân luôn được ngưỡng mộ bởi sự độc lập, tự chủ. Dù vậy, đó chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy khéo léo góc khuất với những nỗi niềm chẳng để ai biết của họ…

Phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân vì nhiều lý do. Nhưng suy cho cùng, cực chẳng đã, phụ nữ mới chọn con đường một mình nuôi con nhiều vất vả. Những người phụ nữ như thế đều được cho là mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ có thể đã chọn lựa làm mẹ, dù chưa thể làm vợ. Họ có thể đã từng làm vợ, và đã chọn chỉ làm mẹ. Trong sự lựa chọn của mẹ đơn thân luôn có sự độc lập và can trường sống cùng con. Dù vậy, ít ai biết một bà mẹ đơn thân có vẻ bề ngoài gai góc, mạnh mẽ là để che đi những âu lo, nỗi niềm không thể nói cùng ai…

Sợ hãi thường trực, nhất là sợ thất bại

Mẹ đơn thân đều từng trải qua thất bại trong tình yêu hay hôn nhân. Kết tinh tình yêu từng đẹp đẽ của họ là những đứa trẻ. Nhưng tình yêu đó lại để lại trong lòng họ những tổn thương không thể lành. Họ có thể kiên cường hơn nhưng cũng thường sợ hãi hơn.

Mẹ đơn thân kiên cường bản lĩnh là để che giấu đi những nỗi niềm này - Ảnh 1
Mẹ đơn thân có thể kiên cường hơn nhưng cũng thường sợ hãi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi để cho con một cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần, mẹ đơn thân đã tự dồn nhiều áp lực vào chính mình. Sự thất bại đầu tiên trong tình yêu khiến họ sợ mình không đủ khả năng cho con hạnh phúc. Họ sợ bản thân không chỉ là một người phụ nữ thất bại trong tình yêu, mà còn thất bại khi làm mẹ.

Thường xuyên thấy có lỗi với con

Làm mẹ đơn thân đôi khi là lựa chọn bất đắc dĩ của phụ nữ, nhưng lại có thể khiến người khác tổn thương, nhất là con của họ. Mẹ đơn thân luôn ít nhiều thấy có lỗi khi không thể cho con một mái ấm đủ đầy cha mẹ. Dù họ có cố gắng nhiều thế nào, cũng không thể cho con một người cha ruột thịt, một mái ấm trọn vẹn nhất. Mẹ đơn thân như gánh trên vai cả hai vai trò, vừa làm mẹ vừa làm cha cho con. Họ chỉ có thể mỗi ngày dùng tình yêu của mình kiên trì bù đắp cho con.

Lo lắng về tiền bạc

Mẹ đơn thân kiên cường bản lĩnh là để che giấu đi những nỗi niềm này - Ảnh 2
Nỗi lo tiền bạc có thể trở thành áp lực không hề nhẹ với mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

Đây luôn là vấn đề mẹ đơn thân lo lắng khi một mình nuôi con. Thường thì đàn ông là trụ cột tài chính trong nhà. Hoặc nếu không trông cậy hết vào đàn ông thì phụ nữ cũng có thể chia sẻ gánh nặng tiền bạc với chồng. Nhưng khi đã là mẹ đơn thân, phụ nữ không chỉ phải một mình chăm lo cho con, mà còn phải cố gắng vững vàng tài chính. Nỗi lo tiền bạc có thể trở thành áp lực không hề nhẹ với mẹ đơn thân.

Thận trọng hơn khi yêu đương

Một lần ngã đau khiến phụ nữ thận trọng trong từng bước đi. Khi đã từng lỡ dở, phụ nữ hầu như đều ngần ngại yêu đương lần nữa. Từ vết thương và nỗi thất vọng đã qua, họ có thể thu mình hơn trước tình yêu. Hơn hết, với mẹ đơn thân thì con cái mới là điều họ quan tâm và ưu ái nhất. Họ không chỉ cần một người đàn ông có thể yêu thương họ, mà còn phải chân thành đối đãi với con của họ. Điều đó không dễ, bởi vậy họ càng phải cẩn trọng hơn nếu muốn đi thêm bước nữa.

Luôn nghĩ về tương lai

Mẹ đơn thân kiên cường bản lĩnh là để che giấu đi những nỗi niềm này - Ảnh 3
Để lựa chọn giữ riêng cho mình những đứa con xinh xắn, và từ bỏ người đàn ông mình từng yêu thương, mẹ đơn thân đã phải trả giá không ít - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của mẹ đơn thân luôn gắn liền với tương lai của con. Họ luôn nghĩ về tương lai của bản thân và con cái, để tính toán kỹ càng. Không thể là người phụ nữ đứng sau để chồng nghĩ giúp, mẹ đơn thân phải tự mình nhìn ra hướng đi an toàn nhất cho mình và con. Họ không muốn quá khứ lặp lại, hay con gặp bất cứ tổn thương nào.

Để lựa chọn giữ riêng cho mình những đứa con xinh xắn, và từ bỏ người đàn ông mình từng yêu thương, mẹ đơn thân đã phải trả giá không ít. Sự mạnh mẽ ấy suy cho cùng cũng vì những tổn thương đã dạy họ trưởng thành. Tình mẹ lớn hơn mọi tình cảm nào khác. Và sự trỗi dậy trong khát vọng được sống một đời khác ở họ cũng chưa từng ngơi nghỉ…

Nếu có ngày mẹ đơn thân mỏi mệt vì cô đơn buồn tủi, hãy nhắc bản thân 7 điều này

Nếu có ngày mẹ đơn thân mỏi mệt vì cô đơn buồn tủi, hãy nhắc bản thân 7 điều này

Sẽ có những ngày mẹ đơn thân buồn tủi đến trào nước mắt, mỏi mệt rã rời. Chẳng phải vì buồn chuyện cũ hay lời thiên hạ khó nghe, chỉ là thật sự nuôi con một mình cô đơn lắm, tủi hờn lắm. Thế thì khi ấy đừng quên nhắc bản thân 7 điều quý giá sau...

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