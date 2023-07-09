Mách nàng cách đọc vị tính cách của chàng qua tư thế khi YÊU, bước vào cơn mê tình ái thì tất tần tật đều được bộc lộ

Những chàng trai có thói quen “yêu” theo kiểu truyền thống thường khá chung thủy và đáng tin. Lúc nào, cơ thể của chàng cũng hướng về phía bạn. Trong lúc “hành sự”, anh ấy cũng duy trì việc giao tiếp bằng ánh mắt. Điều này tạo nên cảm xúc tuyệt vời cho cả hai.

Cách “yêu” truyền thống là dấu hiệu thể hiện một người đàn ông chân thành. Trong mọi hoàn cảnh, anh ấy đều để ý đến cảm xúc của bạn, đồng thời mong muốn làm cho bạn cảm thấy dễ chịu. Mặc dù vậy, nếu đôi lúc chàng muốn thay đổi tư thế thì cũng không phải là xấu. Bạn hãy động viên chàng làm điều ấy để giúp chuyện chăn gối của cả hai trở nên thú vị hơn.

Với tư thế cưỡi ngựa, quyền kiểm soát nằm trong tay của bạn. Những anh chàng có thói quen quan hệ theo kiểu này thường khá đơn giản. Đôi lúc, anh ấy còn khá lười biếng nên chỉ mong cuộc sống diễn ra dễ dàng.

Tuýp đàn ông này không quá tham vọng cũng như không thích phiêu lưu, mạo hiểm. Việc trao quyền kiểm soát cuộc vui cho bạn đồng nghĩa với chuyện anh ấy sẽ luôn làm theo ý của bạn. Trong một số trường hợp, những anh chàng quan hệ theo kiểu cưỡi ngựa này có khả năng tình dục hạn chế.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế doggy là người mạnh mẽ

Cách “yêu” doggy là dấu hiệu rõ ràng để nhận biết một người đàn ông mạnh mẽ và có phần hơi bạo lực. Anh ấy muốn làm người kiểm soát trong mọi cuộc vui. Bên cạnh đó, tư thế này cũng thể hiện chàng là người có nhu cầu tình dục cao.

Theo chuyên gia tâm lý, một số người đàn ông thích “yêu” theo kiểu doggy là bởi vì họ tự ti về diện mạo của mình. Khi không trực tiếp chạm mặt bạn tình, họ sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phần ít mà thôi.

Người thích quan hệ nhiều tư thế là người nguy hiểm

Một chàng trai có thể “yêu” bằng nhiều tư thế khác nhau cho thấy anh ta giàu kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Những anh chàng này sẽ khiến đời sống tình dục của bạn trở nên thăng hoa. Bởi vì sự linh hoạt giúp bạn không bao giờ có cảm giác buồn chán. Mỗi ngày, cả hai sẽ cùng nhau trải qua những cảm xúc mới lạ khi làm chuyện ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc thay đổi kiểu quan hệ thường xuyên chứng tỏ anh ấy chỉ thích vui vẻ và muốn thỏa mãn bản thân. Chàng không quá quan tâm đến cảm nghĩ và sở thích của bạn. Nhiều lúc, anh ta chỉ tìm đến bạn để giải quyết nỗi buồn của mình mà thôi. Là một tuýp đàn ông khá nguy hiểm, bạn nên cẩn trọng trong mối quan hệ với họ.