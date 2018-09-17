Dù có dùng cả cuộc đời phụ nữ cũng không bao giờ quên được những nỗi đau mà người chồng phản bội gây ra.

Gặm nhắm những thương tổn hay lồng lộn đánh ghen, mắng chửi chồng cũng chẳng thể khiến lòng người vợ có chồng trăng hoa thôi dậy sóng. Dẫu có chấp nhận tha thứ cho chồng sau những ăn năn, hối cãi, dẫu có cố quên đi để làm lại từ đầu thì hằng đêm phụ nữ vẫn khóc thầm cho đớn đau mình đã nếm trải.

Phụ nữ nào cũng vì yêu mà cưới, vì thấy không thể sống thiếu đối phương, muốn cùng nhau về chung một nhà, vun đắp yêu thương mới chấp nhận làm vợ một người đàn ông. Thế rồi, một ngày đẹp trời nọ, họ bàng hoàng phát hiện chồng mình có nhân tình. Anh ấy đang tâm đạp đổ tình yêu, niềm tin và gia đình để lên giường với đàn bà khác mà chẳng mảy may quan tâm vợ co đớn đau thế nào, thất vọng ra sao.

hững người vợ đáng thương ấy nào ngờ rằng, càng ra sức níu giữ, càng sợ mất thì sẽ càng làm mối quan hệ thêm căng thẳng, khó lòng có được hạnh phúc như ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ chồng bội bạc lần thứ 2

Sau những lời hối lỗi, những động thái thể hiện sự ăn năn, hối cãi của chồng, rất nhiều người vợ đã chấp nhận cho anh ta thêm một cơ hội. Chấm dứt với nhân tình, quay trở về bên gia đình làm người chồng mẫu mực, người cha yêu quý con cái hết mực nhưng chẳng phụ nữ nào dám dành trọn niềm tin cho bạn đời của mình nữa.

Họ trở nên đa nghi hơn bao giờ hết, họ nảy sinh tâm lý kiểm soát từng đường đi nước bước, thắt chặt chi tiêu, theo dõi sát sao lịch sinh hoạt của chồng để chắc rằng mình không bị “cắm sừng” thêm lần nữa. Những người vợ đáng thương ấy nào ngờ rằng, càng ra sức níu giữ, càng sợ mất thì sẽ càng làm mối quan hệ thêm căng thẳng, khó lòng có được hạnh phúc như ngày đầu.

Có những người vợ, vì yêu, vì bi lụy, vì muốn giữ cho con một mái ấm vẹn tròn mà cắn răng chịu đựng kiếp chung chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Chấp nhận kiếp chung chồng

Có những người phụ nữ một khi biết chồng trăng hoa sẽ thẳng tay chấm dứt cuộc hôn nhân dối lừa. Họ đá phăng gã đàn ông tệ bạc ra khỏi đời mình, không cho anh ta cơ hội được làm đau mình thêm lần nào nữa. Cũng có những người vợ, vì yêu, vì bi lụy, vì muốn giữ cho con một mái ấm vẹn tròn mà cắn răng chịu đựng kiếp chung chồng.

Một khi đã nín nhịn, đã nuốt nước mắt vào trong nhìn chồng mình ngang nhiên qua lại với đàn bà khác là lúc người vợ tự đánh mất quyền làm vợ, quyền được hạnh phúc của chính mình. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có quyền phản kháng, hoàn toàn có quyền ly hôn. Hà cớ gì phải giữ lấy một vỏ bọc hào nhoáng trong khi nó đã mục ruỗng từ lâu.