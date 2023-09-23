Lần nào làm 'chuyện ấy' cũng phòng chu đáo nhưng bất ngờ có thai, lời đề nghị của chồng khiến vợ rụng rời và lời khuyên từ chuyên gia

Theo Medlatec, một trong những phương pháp tránh thai an toàn cũng như phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục hiệu quả chính là đeo bao cao su. Bao cao su có thể đảm bảo hiệu quả tránh thai lên đến 98%, đồng thời, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ lây nhiễm bệnh phụ khoa, bệnh tình dục.

Như vậy, dùng bao cao su có an toàn không? Câu trả lời là có, với điều kiện chọn bao cao su chất lượng và sử dụng đúng cách. Ngược lại, nếu chọn bao su kém chất lượng và sử dụng sai cách thì rất dễ xảy ra sự cố bao cao su tuột, rách,… Và như vậy, khả năng an toàn sẽ thấp, thậm chí dẫn đến mang thai ngoài ý muốn .

Mặc dù biết được dùng bao cao su có an toàn không, thế nhưng, rất nhiều nam giới mắc phải một số sai lầm dưới đây khi sử dụng bao cao su.

- Không kiểm tra hạn sử dụng

Bất kỳ sản phẩm nào cũng có hạn sử dụng. Và bao cao su cũng không ngoại lệ. Nếu không kiểm tra thời hạn và sử dụng bao cao su hết hạn thì rất dễ gặp sự cố bao su thủng, rách,… dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, bao cao su hết hạn còn dễ gây kích ứng, dị ứng cho nam giới.

- Kéo giãn, làm rộng bao cao su trước khi dùng

Việc nới giãn hay thổi phồng bao cao su trước khi đeo sẽ khiến bao su không ôm khít dương vật. Lúc này, không chỉ gặp sự cố bao tuột khỏi dương vật mà cảm xúc khi “yêu” cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.

- Không đẩy không khí ra ngoài

Phần núm ở đầu bao cao su có chứa không khí. Nếu không bóp phần núm để đẩy không khí ra ngoài thì khi đeo bao cao su vào dương vật rất dễ gặp tình huống bao căng phồng và rách.

Nam giới nên tránh mắc những sai lầm cơ bản khi sử dụng bao cao su để tránh gặp sự cố đáng tiếc

Nam giới nên tránh mắc những sai lầm cơ bản khi sử dụng bao cao su để tránh gặp sự cố đáng tiếc

- Đeo bao su không đúng thời điểm

Thời điểm lý tưởng để đeo bao cao su là khi dương vật cương cứng và chuẩn bị đưa vào âm đạo. Nếu đeo sớm hơn, khi dương vật còn “mềm” hoặc khi chưa sẵn sàng giao hợp thì sẽ gặp nhiều khó khăn, và bao bị khô nhanh chóng. Ngược lại, đeo quá muộn, khi chuẩn bị xuất tinh thì dễ gặp sự cố đeo không kịp, đồng thời, ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc thăng hoa.

Chồng nằng nặc đòi ly hôn vì lý do bất ngờ mỗi khi làm “chuyện ấy”

Chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin, chị Thúy Hạnh (31 tuổi, quê Phú Thọ) và anh Mạnh Hùng (35 tuổi) lấy nhau được 5 năm, có hai con một trai, một gái. Hai vợ chồng không có ý định sinh thêm con nhưng do chị Hạnh bị dị ứng và gặp tác dụng phụ khi cấy que, đặt vòng hoặc uống thuốc tránh thai nên mỗi khi quan hệ, trách nhiệm tránh thai thuộc về anh Hùng. Theo đó, mỗi khi làm “chuyện ấy”, anh Hùng luôn chủ động dùng bao cao su và cảm thấy rất an toàn và thoải mái.

Gần đây, chị Thúy Hạnh thấy bị chậm kinh nên đã dùng que thử thai và lên 2 vạch. Khi thông báo tin này với chồng, anh Hùng vô cùng bất ngờ và sốc vì cho rằng: "Lần nào cũng dùng bao cao su, sao có thai được?. Anh cũng đề nghị cả hai vợ chồng đến viện kiểm tra cho chắc chắn. Kết quả khám tại viện cho thấy, chị Hạnh đã có thai được 7 tuần. Khi bác sĩ thông báo kết quả, anh Hùng cảm thấy choáng váng, nghi ngờ vợ “tòm tem” bên ngoài. Dù vợ hết lời giải thích nhưng anh Hùng không tin, thậm chí còn đòi ly hôn vì cho rằng vợ đã phản bội mình. Kết quả sau đó, chị Thúy Hạnh phải đình chỉ thai vì lý do điều kiện kinh tế khó khăn, đã có hai cháu và hơn thế nữa là phải chịu những áp lực từ phía chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, chị P.T.T., 30 tuổi, ngụ ở TP Thủ Đức, TP.HCM kể mỗi lần vợ chồng chị gần gũi, chồng chị đều sử dụng bao cao su. Thế nhưng, gần đây chị bất ngờ phát hiện mang thai.

Lúc đầu chị T. nghĩ có thể chị bị chậm kinh vài ngày. Đợi mãi, vẫn không thấy có, chị thử que thử thai nhanh, thấy hiện ngay hai vạch. Đi khám bác sĩ cũng khẳng định chị đã có thai 7 tuần.

Khi chị T. thông báo tin này với chồng, chồng chị cũng bất ngờ. Không những thế, anh còn tỏ vẻ không vui và liên tục thắc mắc: "Lần nào cũng dùng bao cao su, sao lại có thai được nhỉ?". Có lúc anh còn thốt ra câu: "Thật là vô lý", làm chị T. cảm thấy mình như đang bị nghi ngờ.

Chị T. muốn giữ con để sinh vì hai vợ chồng chị mới có một bé gái 4 tuổi, nhưng chồng chị lại chưa muốn. Anh cứ lấy lý do như điều kiện kinh tế chưa cho phép, đợi bé đầu cứng cáp thêm đã…

Mang thai đúng ra phải là một tin vui, cha mẹ phải vui vẻ đón nhận bé. Nhưng chồng chị T. lại không vui, thậm chí luôn hậm hực với câu hỏi: "Sao đã dùng biện pháp tránh thai mà vẫn có con?". Anh không muốn bé ra đời. Để gia đình ấm êm, cuối cùng chị T. đã quyết định đình thai!

Sử dụng bao cao su an toàn

Theo TS.BS Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) chia sẻ thêm trên Báo Người Đưa Tin cho biết, khi dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có thai, thay vì dằn vặt, nghi ngờ vợ, các anh chồng nên động viên, an ủi vợ, đồng thời suy nghĩ lại quá trình sử dụng các biện pháp tránh thai có sai sót gì hay không. Không nên vì sự cố không mong muốn mà từ bỏ biện pháp tránh thai bằng bao cao su bởi cách này không chỉ giúp tránh thai, mà còn phòng được bệnh lây qua đường tình dục.

Ngoài ra, việc sử dụng bao cao su cũng phải đúng cách trong suốt cuộc yêu, dùng ngay từ đầu trước khi quan hệ, cần đeo kín hết thân dương vật không đeo lưng chừng dễ bị rơi, tụt. Khi sử dụng xong cần thu dọn an toàn, tránh xa vùng nhạy cảm của chị em, tránh tình trạng “con giống” rơi ra ngoài, như vậy rất dễ mang thai ngoài ý muốn.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, dưới đây là một số điều cần lưu ý:

- Chọn bao cao su đúng cách

Hiệu quả bảo vệ của bao cao su trong thực tế thấp hơn nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất. Điều này là do mọi người không sử dụng bao cao su đúng cách, thường làm hỏng bao cao su trong quá trình sử dụng và khiến nó trở nên phản tác dụng.

Khi mua bao cao su, có thể thử một chút để tìm được loại bao cao su phù hợp với mình. Nếu quá chật, bao cao su sẽ dễ bị đứt hơn. Nếu quá lỏng, nó có thể bị tuột ra. Một số nam giới thấy rằng bao cao su làm giảm cảm giác hoặc không thoải mái khi đeo. Bạn có thể thích một loại bao cao su nhất định vì nó thoải mái hơn cho bạn hoặc mang lại cảm giác cao hơn trong khi quan hệ tình dục.

- Sử dụng hiệu quả và an toàn để phòng bệnh

Bảo quản bao cao su ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tiếp xúc với không khí, nhiệt và ánh sáng làm tăng khả năng bị rách bao cao su. Không giữ bao cao su trong ví tiền hoặc túi sau quá một tháng. Không cất bao cao su trong ngăn đựng găng tay trong thời gian dài. Ma sát và nhiệt có thể khiến bao cao su bị vỡ và kém tác dụng hơn.

- Kiểm tra ngày hết hạn. Không sử dụng bao cao su quá hạn sử dụng.

Kiểm tra bao cao su xem có bị hư hỏng không. Kiểm tra độ giòn, vết rách nhỏ hoặc lỗ kim châm trước khi sử dụng.

Đảm bảo chỉ sử dụng chất bôi trơn gốc nước. Nếu sử dụng bao cao su latex, không sử dụng chất bôi trơn gốc dầu như dầu khoáng, dầu em bé, dầu ô liu và các loại dầu ăn khác, kem đánh răng, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da… vì có thể làm suy yếu và khiến bao cao su bị rách, vỡ.

Không bao giờ sử dụng lại bao cao su vì sẽ làm tăng nguy cơ mang thai và lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chỉ sử dụng bao cao su latex hoặc polyurethane để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đọc thông tin được công bố trên bao bì về chất liệu và xem có được dán nhãn để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không?

Sử dụng bao cao su trong bất kỳ hoạt động tình dục nào. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho dù bạn có quan hệ tình dục qua đường âm đạo, miệng hay hậu môn.