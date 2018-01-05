Kiểu đàn ông phụ nữ chỉ nên yêu cho vui, lấy rồi thì khổ triền miên!

Về một nhà: Mọi thứ như tan biến, chỉ còn sự quản lý thái quá, ghen tuông vô lý. Dù lúc đầu bạn như bà hoàng được mọi yêu chiều hết mực nhưng rồi sẽ như bị nhốt trong chính tòa lâu đài của mình. Chuyện gì cũng bị quản chặt, sống ra sao cũng phải theo ý chồng. Tình yêu ích kỷ chỉ làm khổ sở đàn bà, cuộc sống hôn nhân không có tự do vốn chỉ là ngõ cụt.

Khi còn yêu: Anh ấy sẽ chiều chuộng bạn như bà hoàng, chuyện gì cũng khiến bạn sung sướng vì hạnh phúc. Ước muốn của bạn cũng là niềm hạnh phúc của anh ấy.

Về một nhà: Chính vì sự si tình quá mức mà đàn ông sẽ trở nên nặng nề tình cảm, có phần nhu nhược và quá nhạy cảm. Dù rằng anh ấy vẫn yêu thương bạn nhưng bạn sẽ nhận ra ngoài việc tập trung vào tình yêu, anh ấy sẽ chẳng làm được gì khác. Tài chính gia đình nhiều khi lại do bạn gánh vác, một mình đảm đương. Phụ nữ cần tình yêu, nhưng cũng cần tiền và chỗ dựa, nhớ nhé!

Khi còn yêu: Tình yêu với một người đàn ông si tình thì còn gì đẹp và lãng mạn hơn đâu. Anh ấy sẽ gói gọn bạn trong tình yêu chân tình, những cảm xúc thăng hoa và sự thể hiện đầy ngọt ngào. Anh ấy luôn mở ra cho bạn một khung trời yêu thương đầy đắm say và mê hoặc.

Đàn ông hào phóng quá mức

Khi còn yêu: Anh ấy thoải mái tiền bạc với bạn, sẵn sàng mạnh tay chi tiền vì bạn. Một tiệc sinh nhật xa hoa đầy sang trọng hay vài món quà đắt tiền vì bạn cũng là chuyện thường. Yêu người đàn ông thế nào, cô gái nào lại không thấy mình hạnh phúc?

Về một nhà: Đàn ông hào phóng với người yêu thì cũng hào phóng với bạn bè. Tiệc tùng bạc triệu, nhậu nhẹt xuyên đêm, mua đồ không tiếc tay, anh ấy không nề hà. Nhưng giờ anh ấy đâu chỉ lo cho mình, còn vợ con, còn họ hàng hai bên. Đàn ông khi yêu hào phóng thu hút thật nhưng đàn ông có gia đình hào phóng lại là nỗi khổ của vợ con.

Đàn ông khi yêu hào phóng thu hút thật nhưng đàn ông có gia đình hào phóng lại là nỗi khổ của vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có quá nhiều đam mê

Khi còn yêu: Đàn ông có nhiều đam mê thường rất đa tài. Giỏi thể thao, nhiều kiến thức thú vị, nghệ thuật cũng không thiếu, phụ nữ nào cũng dễ bị thu hút.

Về một nhà: Bữa cơm gia đình chỉ có vợ con, chồng lại bay nhảy với đam mê. Hôm nay thì đá bóng với bạn bè, ngày mai thì hội họp về nghệ thuật hay ca hát gì đó. Với đàn ông có nhiều đam mê, vợ con chưa khi nào là ưu tiên hàng đầu. Đàn bà vẫn là nên chọn người xem mình và gia đình là trên hết.

Đàn ông ga lăng

Khi còn yêu: Anh ấy luôn để bạn đi phần lề đường, kéo ghế cho bạn ngồi, lấy giúp bạn chai nước khi khát, từng chút một đều rất kỹ lưỡng. Anh ấy còn quan tâm đến cảm xúc có khi thất thường không rõ lý do của bạn. Và đương nhiên, phụ nữ nào cũng phải liêu xiêu với mẫu đàn ông ga lăng thế này.

Về một nhà: Đàn ông ga lăng thế này lại ga lăng với cả những người phụ nữ khác. Dù đó chỉ là thói quen nhưng anh ấy lại khiến nhiều người phụ nữ khác say mê. Thế là bắt đầu cho những chuyện cám dỗ dụ hoặc ngoài kia. Lấy anh ấy, bạn phải là một người vợ cao tay đủ sức giữ chồng.