Những điều ở phụ nữ khiến đàn ông mê mệt hơn bất cứ thứ gì khác

Phụ nữ yêu 05/01/2018 06:30

Phụ nữ đẹp, mông cong, ngực khủng thì đàn ông 1 giây đã không rời mắt được. Nhưng đó lại chưa thực sự là điều khiến đàn ông mê mệt một đời!

Tinh thần vui vẻ, lạc quan

Phụ nữ thường không hay biết rằng nụ cười của mình luôn có sức “hủy diệt” trái tim của mọi đàn ông. Vì vậy, hãy luôn vui vẻ và sống lạc quan nhất có thể. Đây là thứ vũ khí “đốn đổ” trái tim đàn ông và giữ chân họ cả một đời.

Nhưng nên nhớ, vui vẻ ở đây không phải là giả tạo, là gượng ép. Nếu bạn đang không vui, hoặc vốn dĩ bạn khó giữ sự lạc quan nhưng vẫn cố tỏ ra như vậy để thu hút đàn ông thì hoàn toàn không hay. Vì đàn ông vốn luôn nhận ra những điều này, họ dù có mạnh mẽ thế nào cũng nhạy cảm hơn phụ nữ trong nhiều trường hợp.

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Hãy luôn vui vẻ và sống lạc quan nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Ấn tượng bề ngoài và áo quần xinh đẹp

Cách thu hút đàn ông một cách nhanh chóng và ấn tượng nhất chính là chăm chút ngoại hình với những bộ cánh xinh đẹp và quyến rũ. Cũng không hẳn là phải thật xa xỉ hay đắt đỏ, bạn chỉ cần xinh đẹp nhất có thể, biết đâu là điểm mạnh thu hút của mình. Đôi khi đàn ông sẽ không quan tâm bạn mặc hàng hiệu bao nhiêu tiền mà là bạn biết cách gây ấn tượng với những gì mình có. Biết mình mặc gì là quyến rũ nhất, đi giày thế nào là thu hút nhất, đó mới là điểm nổi bật.

Và hơn hết chính là thần thái của bạn, phải tự tin về chính mình. Bạn không phải phải đẹp như hoa hậu thì mới tự tin, mà là tự tin với những gì mình có, hài lòng với chính mình. Mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh, biết tận dụng ưu điểm cơ thể và lạc quan tự tin bất cứ ở đâu thì đàn ông nào cũng mê mệt chứ chẳng đùa!

Cử chỉ tán tỉnh

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi chủ động với cử chỉ tán tỉnh, quyến rũ. Một cái nháy mắt, nhẹ cong đôi môi dày, hay khẽ nhướn mày khi rời đi luôn là những cử chỉ khiến đàn ông cứ nhìn theo mải miết.

Và bạn cũng không hẳn cứ phải học người khác làm thế nào để quyến rũ nhất, nổi bật nhất. Hãy cứ là mình tự nhiên nhất, dễ thương và thú vị nhất là được. Đừng cố gắng là một người khác khi bạn rõ ràng có thể là chính mình thu hút nhất. Phụ nữ, quan trọng nhất là biết bản thân thu hút nhất khi nào.

Đôi khi, chỉ là vài lời khen ngợi hay động viên khi cần thiết cũng khiến đàn ông bị thu hút, đừng quên nhé!

Làn da

Với phụ nữ “nhất dáng nhì da” chưa khi nào là sai. Đàn ông luôn bị quyến rũ bởi làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Dù vậy, không hẳn là cứ phải khoe da thịt, diện  đồ sexy hết cỡ thì mới là quyến rũ nhất.

Đàn ông khó rời mắt khỏi những người phụ nữ với trang phục ôm sát cơ thể, vừa vặn khoe đường cong, nét đẹp khéo léo. Hay những cô gái diện những chiếc áo hở cổ để lộ chiếc cổ trắng nõn thanh thoát. Đàn ông một lần nhìn là lưu luyến không thôi.

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Đàn ông khó rời mắt khỏi những người phụ nữ với trang phục ôm sát cơ thể, vừa vặn khoe đường cong nét đẹp khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Giọng nói gợi cảm, nữ tính

Nếu kể về những nét quyến rũ của phụ nữ với đàn ông thì không thể bỏ qua giọng nói gợi cảm và nữ tính.

Phụ nữ có giọng nói hay thì rõ ràng đã sẵn thu hút. Nhưng nếu bạn không bẩm sinh ăn nói như thế thì khi nói chuyện với đàn ông cứ nhẹ nhàng, nữ tính và lưu loát nhất. Đừng nói năng lớn tiếng hay quá phấn khích mà không kiềm chế được âm lượng lời nói.

Yêu ai cũng được, đừng yêu đàn ông có vợ, là ai cũng được, đừng là người thứ ba!

Yêu ai cũng được, đừng yêu đàn ông có vợ, là ai cũng được, đừng là người thứ ba!

Chị không biết rốt cuộc đây có phải là cái kết cuối cùng hay không, nhưng chị tin lựa chọn lần này của mình là đúng, chắc chắn là đúng. Vì yêu ai thì yêu, đừng yêu đàn ông có vợ, là ai cũng được, đừng là người thứ ba, tủi hổ lắm, ê chề lắm…

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