Không phải tình yêu, đây mới là lý do phụ nữ chấp nhận làm 'con giáp thứ 13'

Phụ nữ yêu 04/12/2019 05:12

Không hẳn mọi phụ nữ trở thành người thứ ba đều xuất phát từ tình yêu chân chính. Đây mới là lý do thực sự khiến phụ nữ muốn chen chân vào gia đình người khác.

Người thứ ba đáng trách hay đáng thương? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Thế nhưng chấp nhận làm “con giáp thứ 13” không phải vì tình yêu hay trái tim yếu mềm mà là những lý do dưới đây thì thực sự có phần đáng trách đó phụ nữ à!

Có tiền là sẽ có mọi thứ

Phụ nữ thực dụng trên đời này không thiếu. Thế nên, không ít phụ nữ vì tiền mà sẵn sàng chấp nhận làm “con giáp thứ 13”, phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ khác. Với những người phụ nữ coi tiền là tất cả thì họ luôn chọn phương án: Làm bồ nhí của đại gia để có tiền tiên xài, được cung phụng còn hơn chấp nhận làm vợ chính thức của một người nghèo khó.

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Phụ nữ chấp nhận làm người thứ ba chỉ vì tiền - Ảnh minh họa: Internet

Với người phụ nữ cho rằng tiền chính là hạnh phúc, là lẽ sống, là tất cả thì họ sẵn sàng dùng nhan sắc, thân thể, miệng lưỡi ngọt ngào để bòn rút hầu bao của người đàn ông. Và tất nhiên, với người đàn ông ngoại tình, giàu có, họ sẵn sàng chiều chuộng người tình bằng những món đồ giá trị, dẫn bồ nhí đến những nhà hàng sang trọng, những quán ăn ngon cùng những lời có cánh.

Chiếm hữu người đàn ông đã có gia đình khiến phụ nữ hứng thú

Nhiều phụ nữ có cái tôi quá lớn, luôn muốn mình dành chiến thắng trong mọi mối quan hệ. Vì thế, họ luôn có khát khao chiếm đoạt những thứ mình muốn, kể cả người đàn ông đã có gia đình. Bởi với họ, sẽ càng hứng thú và phấn khởi hơn khi chiếm đoạt được thứ vốn không thuộc về mình.

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Chiếm hữu người đàn ông có gia đình khiến phụ nữ hứng thú - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẵn sàng tìm đủ mọi cách quyến rũ, mê hoặc khiến người đàn ông dần dần sa vào lưới tình mà bỏ mặc vợ con, bỏ mặc gia đình. Để rồi đến khi có được, họ sẽ dương dương tự đắc bởi mình chính là người chiến thắng.

Được yêu, chiều chuộng mà không bị gò bó bởi trách nhiệm

Nhiều phụ nữ chấp nhận làm người thứ ba không hẳn vì tình yêu. Mà đơn giản, họ nhận ra người đàn ông đó yêu thương mình, sẵn sàng cung phụng mọi điều mình muốn mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm.

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Phụ nữ chấp nhận làm "con giáp thứ 13" vì được yêu chiều mà không bị gò bó bởi trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Họ vẫn có được tình yêu của đàn ông, vẫn được chiều chuộng mà không bị đánh mất tự do, không đánh mất cuộc sống độc thân vốn có. Bởi nhiều người đàn ông ngoại tình nhưng lại không muốn bỏ vợ, vẫn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nên, họ không yêu cầu bồ nhí của mình phải có trách nhiệm, cũng không muốn gò bó người tình vào một khuôn phép nào cả. Chỉ cần mỗi khi muốn, mỗi khi cần, người tình sẽ ở bên, giải tỏa nỗi buồn, tâm sinh lý là họ đã thấy mãn nguyện rồi.

Chính vì điều này, nhiều người phụ nữ chấp nhận trở thành người thứ ba bởi không thấy thiệt thòi gì mà ngược lại còn nhận nhiều lợi ích cho bản thân.

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