Không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh nắm giữ được phụ nữ từng ly hôn

Phụ nữ yêu 06/06/2020 05:09

Phụ nữ ly hôn là cành hoa bị bão giông vùi dập. Họ đẹp lộng lẫy nhưng cũng đầy gai nhọn. Người đàn ông có được cành hồng đặc biệt ấy vừa may mắn vừa bản lĩnh.

Trong mắt đàn ông, phụ nữ ly hôn “đắt giá” hơn nhiều người nghĩ. Vì đây là kiểu phụ nữ từng trải, thấu tình đạt lý và có kinh nghiệm trong tình yêu và hôn nhân. Và người đàn ông lọt vào “mắt xanh” của kiểu phụ nữ này không thể xem thường được. 

Đàn ông thiếu bản lĩnh không thể ở bên đàn bà từng ly hôn

Đàn ông có thể dễ dàng yêu đàn bà ly hôn, vì đây là một trải nghiệm đầy hấp dẫn. Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng cảm giác khi yêu phụ nữ từng đổ vỡ hoàn toàn đặc biệt. Đó là những người phụ nữ có cái nhìn thấu đáo về đàn ông, biết chăm sóc và giàu cảm thông.

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Không phải người đàn ông nào cũng chinh phục được đàn bà từng ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng chinh phục được đàn bà từng ly hôn. Bởi phụ nữ thế này không dễ dãi, càng không cần một tình yêu đẹp, họ cần sự bền bỉ của chữ “thương” đầy quý trọng. Họ cần người đàn ông dám đương đầu với thị phi, bao dung cho quá khứ của họ. Đàn ông có thể làm được như thế thì chỉ khi yêu thật lòng và thật sự có bản lĩnh.

Đàn ông đáng tin cậy mới được họ tin tưởng

Phụ nữ ly hôn là những người có vết thương lòng trong chuyện tình cảm. Họ từng mất lòng tin vào tình yêu và đàn ông. Họ không dễ dàng cho người khác lòng tin. Khi chọn yêu người phụ nữ này, đàn ông phải là người kiên trì hơn, đáng tin cậy để cho đối phương cảm giác an toàn tuyệt đối.

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Đàn ông nếu không đáng tin cậy, cho phụ nữ ly hôn chỗ dựa vững chắc thì không thể nào có được trái tim của họ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ ly hôn cần một thời gian dài để tiếp nhận một người đàn ông. Họ cần cảm giác chắc chắn và an toàn về cả tinh thần và vật chất. Đàn ông nếu không đáng tin cậy, cho phụ nữ ly hôn chỗ dựa vững chắc thì không thể nào có được trái tim của họ.

Đàn ông trưởng thành nhìn thấy giá trị đặc biệt của phụ nữ một lần đò

Đàn ông trưởng thành cũng là người nhìn thấy giá trị đặc biệt của đàn bà một lần đò. Họ không để ý quá khứ đổ vỡ, không sợ tương lai khó khăn. Người đàn ông này có cái nhìn rộng mở cùng tấm lòng bao dung. Và nếu họ đã muốn điều gì thì sẽ kiên định đến cùng, không thay đổi.

Đàn ông trưởng thành còn là người có trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Vì có trách nhiệm với bản thân, họ sẽ không làm chuyện tổn hại đến tự trọng, giá trị của mình. Vì có trách nhiệm với người khác, trong tình yêu và hôn nhân, họ sẽ bảo vệ đối phương tuyệt đối.

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Người đàn ông có được cành hồng đặc biệt ấy vừa may mắn vừa bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này cho phụ nữ ly hôn cảm giác an toàn tuyệt đối. Họ cũng là người có bản lĩnh để cho phụ nữ từng lỡ dở một gia đình thứ hai trọn vẹn nhất.

Người ta nói, phụ nữ ly hôn là cành hoa bị bão giông vùi dập. Nhưng khi bão qua rồi, được chăm sóc chu đáo, họ lại bung nở lần hai, rực rỡ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Họ đẹp lộng lẫy nhưng cũng đầy gai nhọn. Người đàn ông có được cành hồng đặc biệt ấy vừa may mắn vừa bản lĩnh.

Tâm sự của người phụ nữ ly hôn không muốn bước vào hôn nhân lần nào nữa

Tâm sự của người phụ nữ ly hôn không muốn bước vào hôn nhân lần nào nữa

Tôi đã là một người phụ nữ ly hôn với trái tim và thể xác từng chết mòn trong hôn nhân. Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi biết mình đã đánh mất rất nhiều, nhưng cũng sẽ có được rất nhiều.

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