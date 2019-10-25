Không nói ra nhưng 99,9% đàn ông thường ‘tăm tia’ điểm này của phụ nữ

Phụ nữ yêu 25/10/2019 09:35

Không phải chân dài eo thon hay thân hình nóng bỏng, đây mới là những điều ở phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng, nguyện một lòng một dạ sắt son, chung thủy.

Đây là những điều ở phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng, mê mệt từ ánh nhìn đầu tiên, hỏi mười người thì chín người đã gật đầu đồng ý.

Trang phục

Điều đầu tiên đập vào mắt và gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với đàn ông là cách ăn mặc của phụ nữ. Có người thích phụ nữ cá tính, mặc quần jean, áo thun, có người lại thích phụ nữ mặc váy.

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Đây là những điều ở phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng, ai cũng nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng suy cho cùng điểm chung mà đàn ông thích đó là sự đơn giản, trẻ trung. Chỉ cần phụ nữ ăn mặc giản dị, gọn gàng, biết trang điểm một chút là có thể đốn gục được trái tim của họ.

Đặc biệt màu sắc trang phục cũng là điểm thu hút cánh mày râu. Màu sắc thường ảnh hưởng đến tâm trạng của mỗi người. Ví dụ như màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết đam mê, màu trắng là sự thuần khiết, dịu dàng. Còn màu đen là sự sang trọng, quý phái. Vì vậy phụ nữ hãy biết chọn màu sắc phù hợp để thu hút cánh mày râu.

Cách ăn nói

Một trong những điều phụ nữ thu hút đàn ông là cách nói chuyện duyên dáng. Dù có chân dài, eo thon, xinh đẹp cỡ nào nhưng nói chuyện vô duyên cũng khiến đàn ông chạy dài. Bởi vậy phụ nữ khôn khéo, hãy tạo cho đàn ông cảm giác dễ chịu mỗi khi ở bên cạnh.

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Phụ nữ hãy chú trọng cách ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Khi nói chuyện đừng cướp lời, chen ngang, đừng ăn to nói lớn ảnh hưởng đến người xung quanh. Đặc biệt tránh nói những lời tế nhị để không làm người kia khó xử.

Thái độ

Tuy không nói ra nhưng đàn ông luôn quan trọng thái độ của phụ nữ đối với mình. Khi đề cập đến một vấn đề nào đó, đàn ông luôn nhìn biểu cảm, thái độ của bạn. Bởi khi thấy bạn khó chịu, họ sẽ điều chỉnh lại lời nói. Hoặc khi bạn cảm thấy không hứng thú với câu chuyện đó, họ sẽ biết cách “lái” sang một lĩnh vực khác.

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Phụ nữ thu hút đàn ông bởi thái độ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy biết điều chỉnh thái độ cho phù hợp với câu chuyện của cả hai. Nếu tỏ ra lơ là, điều này thể hiện bạn không tôn trọng anh ấy. Và một khi đã không nhận được thái độ nhiệt tình của bạn, anh ấy sẽ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.

Cử chỉ

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Phụ nữ khôn khéo hãy hành động đúng chuẩn mực - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ thường đi kèm với cử chỉ. Đàn ông luôn để ý những cử chỉ nhỏ nhất của phụ nữ. Vì vậy hãy thể hiện bản thân là người phụ nữ khí chất, đừng làm những cử chỉ gây khó chịu khi trò chuyện với nhau.

‘Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó’, phụ nữ ở tầng này chắc chắn sẽ gặp đàn ông tử tế, giàu có

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Phụ nữ khí chất luôn có những đặc điểm này khiến đàn ông mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên và khiến người khác phải nể phục cuộc sống giàu sang của họ.

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