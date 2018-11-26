Khi chồng ngoại tình quay về, đây là điều đầu tiên vợ phải nói

Phụ nữ yêu 26/11/2018 05:30

Một người vợ khôn ngoan ngày từ khi chồng quay về sau khi phản bội sẽ “chặn đường” chồng trước bằng những lời này.

“Rõ ràng với nhân tình ngay trước mặt em”

Đừng tin chồng ngoại tình chỉ bằng một câu nói suông. Từ giây phút anh ấy quay về nhà, hãy bắt chồng chứng minh mọi thứ bằng hành động. Nếu anh ấy muốn về, thì phải dứt khoát với nhân tình, và để vợ chính mắt thấy. Bạn có thể mời cô nhân tình về nhà, ba mặt một lời. Hay bằng cách nào đó nhưng nhất định phải nhìn thật rõ chồng dứt khoát với nhân tình thế nào. Bạn cần niềm tin để xoa dịu tổn thương, và phải đòi bằng được điều này từ chồng. Và niềm tin lúc này chỉ nên nhìn vào hành động và cử chỉ của chồng mà có.

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Đừng tin chồng ngoại tình chỉ bằng một câu nói suông - Ảnh minh họa: Internet

“Tha thứ hay không hồi sau mới rõ”

Đừng nói tha thứ cho chồng ngay. Phải để chồng biết rằng bạn để anh ấy quay về vì bạn chưa muốn ly hôn, điều này không đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tha thứ. Tha thứ cho đàn ông ngoại tình quá nhanh là sai lầm lớn của phụ nữ. Đàn ông một khi nghe vợ nói câu tha thứ, anh tự khắc xem mình vô tội ngay. Bạn phải để chồng hiểu ngoại tình đều phải trả giá, cái giá thế nào là bạn định, và anh ta nhất định phải bỏ công bỏ sức trả cho bằng được. Khi ấy, chồng mới thấy mình sai, mới không dám tái phạm về sau. Răn đe với chồng ngoại tình nhất định phải có, càng dễ dãi sẽ càng tạo điều kiện để chồng lại sai.

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Răn đe với chồng ngoại tình nhất định phải có, càng dễ dãi sẽ càng tạo điều kiện để chồng lại sai - Ảnh minh họa: Internet

“Em không để anh về vì em yêu anh”

Đừng nói yêu thương với một người vừa phản bội mình. Tình yêu của bạn dù còn, dù lớn thế nào cũng đừng nói với chồng. Phơi bày tình cảm của mình với một người vừa làm tổn thương mình thật rất khờ dại. Thay vì vậy, hãy  đòi hỏi tình yêu từ chồng, đòi hỏi chồng tìm lại tình yêu của cả hai. Khi bạn để chồng thấy bạn không yêu anh ấy nhiều, anh ấy tự khắc biết phải làm gì.

“Nếu anh lại đi lần nữa thì sẽ không còn đường về”

Đây sẽ là lời đe dọa cần phải có khi chồng ngoại tình trở về, phải kiên quyết và đủ dữ dội. Tha thứ với đàn ông ngoại tình chỉ nên một lần, vì bao lần sau đó đều vô ích. Và phải để chồng thấy, bạn có cân nhắc khi bỏ qua, và sẽ không thể thứ tha cho lần sau đó. Làm đàn ông ngoại tình sợ chỉ còn cách phải dữ dội và kiên quyết nhất. Vì điều đàn ông ngoại tình hối lỗi sợ nhất chính là sự vô tình của vợ.

Khi chồng ngoại tình quay về, đây là điều đầu tiên vợ phải nói - Ảnh 3
Làm đàn ông ngoại tình sợ chỉ còn cách phải dữ dội và kiên quyết nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng từng ngoại tình nhất định phải có sự cứng rắn mềm mỏng đúng lúc đúng chỗ. Chồng quay về, cứng rắn để hăm he để răn đe, nhưng nên mềm mỏng để cùng chồng vun đắp lại hôn nhân. Cứng rắng thì phải trước sau như một, trong hành động lẫn lời nói. Mềm mỏng thì phải để chồng tâm phục khẩu phục vì khôn khéo và tinh tế.

Thật ra, khi chồng ngoại tình, ít phụ nữ nào đủ tỉnh táo và tỏ ra không sao. Nhưng một khi đã chấp nhận để chồng quay về, phụ nữ nên thay đổi chút ít trong suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Còn bỏ qua được thì phải bỏ qua, nhưng cái gì đòi hỏi yêu cầu thì cũng phải đảm bảo với chồng. Vì khi chồng quay về, kết quả sau đó là hạnh phúc hay buồn đau đều sẽ là mình và con chịu nhiều hơn. Bởi vậy, đã suy nghĩ thông rồi thì phải làm cho dứt, cùng chồng tạo dựng hồi ức mới.

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