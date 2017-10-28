Gửi những cô gái chưa chồng: Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người

Phụ nữ yêu 28/10/2017 10:24

Các cô gái hãy sáng suốt để nhận ra rằng, ‘đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người’. Nỗi đau thì còn lại mãi và ám ảnh cho những chặng đường hôn nhân còn rất dài ở phía trước.

 Ở đời thật lạ, những gì đã có chủ thì càng được người khác khao khát chinh phục và chiếm hữu. Điều này đúng đối với cả những người đàn ông đã có vợ. Ở họ có một sự cuốn hút mạnh mẽ nhất là đối với những cô gái chưa chồng.

Khác với những anh chàng mới lớn, những người đàn ông có vợ mang lại cho các cô gái cảm giác được nương tựa vào một bờ vai vững chãi, thật sự trưởng thành. Trong mắt các cô họ điềm đạm, mạnh mẽ, có một chiều sâu nhất định để thấu hiểu phụ nữ. Và trên hết họ có kinh nghiệm lão luyện trong chuyện chăn gối.

Tôi có quen một cô bạn xinh đẹp, giỏi giang. Oái ăm thay, cô bạn này lại đi yêu một người đàn ông đã có vợ. Xung quanh không ít người vây quanh, tán tỉnh nhưng cô chỉ yêu người đàn ông này. Cô bảo, ở anh cô mới có được điểm tựa vững chắc về tinh thần. Yêu người đã có vợ, dĩ nhiên mối quan hệ của cô luôn là điều bí mật. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy tủi thân nhưng mãi không dứt ra được. Cô có một niềm tin tuyệt đối: Đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình!

Gửi những cô gái chưa chồng: Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người - Ảnh 1
Các cô gái như những con cừu non trước người đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng như bạn tôi, nhiều cô gái chưa chồng khác nhân danh tình yêu để khoác lên mình những mối tình như thế này một chiếc áo đầy lung linh. Sự nhầm tưởng này đã khiến nhiều cô gái khi vỡ mộng, đã tự mình chuốc lấy đau khổ. Rõ ràng, đây là một mối quan hệ đầy mạo hiểm. Khi con ruồi đã nằm trên dĩa mật, hưởng thụ những ngọt ngào mê đắm của tình yêu thì không bao giờ các cô mảy may hoài nghi người tình, về cả những mất mát mà mình nhận được.

Các cô tin rằng đây là tình yêu đích thực, hiến dâng không một chút đắn đo khi những gã đàn ông sành sõi luôn tỏ ra đau khổ, bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình. ‘Em là tình yêu đích thực của cuộc đời anh’, ‘giá mà anh gặp em sớm hơn’, ‘anh sẽ ly hôn để cưới em’… luôn luôn là những lời nói chót lưỡi đầu môi. Các cô gái như những con cừu non nớt trước một con sói sành đời ma mãnh. Đa phần các mối quan hệ này đều xuất phát từ ham muốn thể xác nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm của gã đàn ông ngoại tình. Khi no xôi chán chè họ lại lấy lí do vì gia đình, vì con cái để trở về và bỏ mặc cô nhân tình đau khổ một mình.

Tình yêu có lí lẽ riêng nhưng trong bất kì mối quan hệ nào người phụ nữ cũng nên đặt lí trí vào đó để soi xét. Như một bông hoa, có đẹp có thơm cách mấy nhưng đã có chủ thì chỉ nên đứng xa ngắm nhìn chứ đừng hái. Với người đàn ông đã có vợ cũng vậy.

Xét về được mất thì trong mối quan hệ này, các cô mất mát nhiều hơn là được. Hy sinh cả tuổi xuân trong một mối quan hệ lén lút. Làm một người tình hờ để các thỏa mãn tình dục. No xôi chán chè, các cô bị người đàn ông bỏ rơi như cởi một chiếc áo đã cũ. Và thậm chí đau đớn hơn, khi bị người vợ phát hiện nhiều cô gái bị đánh ghen, rạch mặt, tạt axit... Mang nỗi đau về thể xác và tinh thần mà khó lòng chia sẻ cùng ai.

Các cô gái hãy sáng suốt để nhận ra rằng, ‘đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người’…. Nỗi đau thì còn lại mãi và ám ảnh cho những chặng đường hôn nhân còn rất dài ở phía trước.

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