Đời phụ nữ có 3 việc nhất định không bao giờ được dừng lại

Phụ nữ yêu 16/04/2018 05:30

Đàn bà độc thân, lấy chồng rồi, hay đã bỏ chồng cũng đừng bao giờ quên 3 điều nhất định phải làm mỗi ngày!

Học hỏi

Phụ nữ học, không chỉ là học cho biết, học để có chữ nghĩa, học để có chút bằng cấp bằng bạn bằng bè. Phụ nữ học, còn là học để biết đâu là đam mê, làm thế nào để theo đuổi điều mình khao khát. Phụ nữ học, còn là để trở nên bản lĩnh, có khí chất và độc lập. 

Phụ nữ đẹp phải tỉnh, phụ nữ không được đẹp càng phải khôn. Phụ nữ đẹp học cách giữ mình tỉnh táo, phụ nữ không đẹp học cách làm mình đẹp hơn. Phụ nữ đẹp có quà, phụ nữ biết làm mình đẹp lại càng được quà lớn.

Là phụ nữ, dù xinh đẹp hay không đều phải học cách trở nên có khí chất riêng biệt, quyến rũ độc nhất. Phụ nữ, đừng chỉ là đóa hoa đợi mặt trời lên mới tỏa hương, đợi người tưới mới rực rỡ. Hãy tự gieo trồng đóa hoa từ lòng dạ và nhân cách của chính mình. Hãy tự học cách tỏa sáng và rạng ngời theo cách của riêng mình.

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Hãy tự học cách tỏa sáng và rạng ngời theo cách của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ ngừng cố gắng, đừng khi nào ngừng học hỏi. Phụ nữ làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ trong gia đình, tất cả đều là những bài học bạn phải học mỗi ngày, từng chút một thật thành thạo. Đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc, là phụ nữ, nhất định phải cố gắng mỗi ngày khiến mình tốt hơn.

Xinh đẹp

Là phụ nữ, nhất định phải xinh đẹp. Nếu bạn không thể xinh đẹp nhất, thì cũng phải xinh đẹp nhất có thể. Vốn không sai, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Đừng xuề xòa quần áo, đừng sơ sài tới mức mặc đồ đi làm để đi chơi, thân thể nuột nà cũng có thời hạn. Hãy đối xử tốt với làn da hay mái tóc của mình, nó sẽ khiến bạn rực rỡ hơn. Cũng đừng vì vài lần sinh nở mà không thiết tha làm đẹp. Bạn đẹp không chỉ để không thẹn với mình trước gương, mà còn để giữ chồng. Phải nhớ, phụ nữ đẹp đàn ông mới yêu, phụ nữ không biết làm đẹp, đàn ông sẽ chán chê.

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Là phụ nữ, nhất định phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc thân xinh đẹp, phụ nữ lấy chồng rồi cũng phải đẹp, phụ nữ ly hôn lại càng phải đẹp. Nhan sắc là vũ khí đàn bà cả đời không được buông bỏ. Không hẳn rằng cuộc đời sẽ ưu ái phụ nữ đẹp, nhưng cuộc đời sẽ dễ dàng hơn khi phụ nữ biết yêu thương chính mình. Đừng để đến khi tuổi già mấp mé, mới nhận ra mình đã hoang phí tuổi trẻ thế nào. Thanh xuân phụ nữ không xanh lại lần hai, đừng tiếc năm tháng khiến mình rực rỡ hơn.

Kiếm tiền

Phụ nữ độc thân phải có tiền, phụ nữ có chồng cũng phải có tiền, phụ nữ ly hôn rồi càng phải có tiền. Với phụ nữ, tiền quan trọng như một cảm giác an toàn mà không ai trên thế gian này có thể mang đến cho ta một cách tuyệt đối. Cha mẹ không bên ta cả đời, đàn ông cũng chưa chắc không có lúc ra đi. Huống hồ, tiền của đàn ông, ta muốn là có nhưng chắc chắn không thể cả đời trông cậy. Phụ nữ có cầm tiền của chính mình, xài tiền do mình làm ra mới có cảm giác thỏa mãn nhất.

Vì vậy, thất tình không đáng sợ đâu, thất nghiệp mới chết. Ly hôn không đáng sợ đâu, không có chồng tệ cũng không sợ đâu, không có tiền để nuôi mình và con mới sợ. Đàn bà, chồng có thể không có, nhưng nhất định phải có tiền và con của chính mình. Khi đàn bà có tiền, có buồn cũng buồn ở nơi xinh đẹp, có khóc cũng phải khóc ở Paris, London tráng lệ. Chứ buồn mà trong túi lại chẳng có tiền thì bi kịch biết bao nhiêu!

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Phụ nữ độc thân phải có tiền, phụ nữ có chồng cũng phải có tiền, phụ nữ ly hôn rồi càng phải có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ nhất định phải tự mình kiếm ra tiền, có tiền của mình dù ít hay nhiều. Khi bạn có tiền, bạn sẽ có tiếng nói. Khi bạn có tiền, bạn sẽ tự nuôi sống và chiều chuộng chính mình. Khi bạn có tiền, bạn sẽ độc lập và được tôn trọng hơn. Phải nhớ, nếu bạn không có tình yêu, người ta không thể nói gì bạn, nhưng nếu bạn không có tiền, chắc chắn bạn sẽ không được tôn trọng!

Phụ nữ, ra đường, hãy như một nàng công chúa rực rỡ và xứng đáng được cung phụng. Làm việc, hãy như đàn ông, chắc chắn, kiên định và không ngừng cố gắng. Và hãy sống như một nữ hoàng, nữ hoàng sẽ có thế giới của riêng mình, tự nuông chiều, không đàn ông cũng xinh đẹp, có đàn ông lại càng xinh đẹp. Phụ nữ, cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng phung phí, đừng để mình úa tán khi xuân thì vẫn còn đẹp đẽ.

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Phụ nữ dại dột xem đàn ông như cung tên, kéo càng căng, mũi tên bay càng xa. Phụ nữ thông minh xem đàn ông như cánh diều, thong thả giữ lấy dây diều trong tay.

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