Rất nhiều cặp đôi phải mất cả nửa đời người đẻ cãi vã, tranh chấp và dằn vặt nhau để khi có tuổi ngẫm lại mới thấy đáng ra trước kia không nên như thế. Đơn giản là bởi, chỉ cần không thấy mỏi mệt khi sống bên nhau ta sẽ dễ dàng quên đi những thiếu sót của đối phương, bỏ qua những sai lầm và chấn nhận bản ngã của nhau. Chính thái độ sống quyết định mức độ hạnh phúc của các cặp đôi, tình yêu chỉ là tiền đề.

Vậy nên, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc hay khổ đau một phần là do vận mệnh, phần còn lại là do bản thân ta. Nếu ta không quý trọng hiện tại, không trân trọng đối phuong thì chuyện chán nhau hay không vừa mắt nhau là điều dễ hiểu.

Đối phương tốt đẹp hay xấu xa là do suy nghĩ của ta quyết định

Vợ chồng chung sống từ ngày này qua tháng khác khó tránh khỏi những cãi vã, mâu thuẩn, thế nhưng thái độ trước những xung đột chính là yếu tố quyết định tình trạng hôn nhân của ta. Thay vì to tiếng dằn vặt đối phương, ta hãy dùng lý trí để bình tâm trò chuyện cùng ho, hãy mở lòng để cả hai có cơ hội thấu hiểu nhau.

Nếu cứ giữ khư khư những khiếm khuyết, lỗi lầm của đối phương thì đừng hỏi sao hôn nhân của bạn đi vào ngõ cụt.

Dùng sự chân thành để cảm hóa bạn đời

Tình yêu chưa bao giờ là đủ để duy trì, nuôi dưỡng mối quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, ta có thể dùng sự chân thành để cảm hóa đối phương, để đối phương hiểu ta luôn dành tất cả tâm huyết để cùng họ gầy dựng một mái ấm viên mãn. Hãy dùng thiện niệm để hóa giải ác duyên, dùng lý trí để chế ngự cảm tính nông nỗi.

Luôn nhìn vào ưu điểm của đối phương

Giữa vợ chồng với nhau chuyện ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là thái độ ta nhìn nhận về đối phương. Thay vì chăm chăm vào khuyết điểm của bạn đời, ta hãy học cách khen ngợi, tán dương và chỉ lưu giữ những ưu điểm để luôn nghĩ về họ với những điều tốt đẹp. Chân dung về bạn đời là do ta tự vẽ nên, tốt hay xấu là do chính ta quyết định.

Đừng bao giờ xem nhẹ hôn nhân, xem nhẹ bạn đời

Khi yêu ta dễ dàng nói lời chia tay với một người khi cảm thấy không hợp, thế nhưng khi đã kết hôn đừng bao giờ dễ dàng thốt lên lời chia ly. Chẳng ai có thể hòa hợp 100%, mỗi cá nhân đều có cái tôi cá nhân, đều có những điểm khác biệt trong lối sống. Tuy nhiên, cách ta cố gắng để hòa hợp, cách ta nghiêm túc yêu thương người bạn đời và trân trọng cuộc hôn nhân của chính mình sẽ quyết định việc ta hạnh phúc hay mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.