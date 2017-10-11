Đến khi có tuổi bạn sẽ hiểu: Yêu hay không chỉ là thứ yếu, sống với nhau không mệt mỏi mới là trọng yếu

Phụ nữ yêu 11/10/2017 16:20

Vợ chồng sống bên nhau lâu dài, quan trọng không phải là việc ai yêu ai nhiều hơn, quan trọng nhất là không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Rất nhiều cặp đôi phải mất cả nửa đời người đẻ cãi vã, tranh chấp và dằn vặt nhau để khi có tuổi ngẫm lại mới thấy đáng ra trước kia không nên như thế. Đơn giản là bởi, chỉ cần không thấy mỏi mệt khi sống bên nhau ta sẽ dễ dàng quên đi những thiếu sót của đối phương, bỏ qua những sai lầm và chấn nhận bản ngã của nhau. Chính thái độ sống quyết định mức độ hạnh phúc của các cặp đôi, tình yêu chỉ là tiền đề.

Đến khi có tuổi bạn sẽ hiểu: Yêu hay không chỉ là thứ yếu, sống với nhau không mệt mỏi mới là trọng yếu - Ảnh 1
Hôn nhân hạnh phúc hay khổ đau là do chính thái độ sống của ta quyết định - Ảnh: Internet

Vậy nên, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc hay khổ đau một phần là do vận mệnh, phần còn lại là do bản thân ta. Nếu ta không quý trọng hiện tại, không trân trọng đối phuong thì chuyện chán nhau hay không vừa mắt nhau là điều dễ hiểu.

Muốn mái ấm gia đình luôn hạnh phúc, các cặp vợ chồng xin hãy nhớ rằng:

Đối phương tốt đẹp hay xấu xa là do suy nghĩ của ta quyết định

Đến khi có tuổi bạn sẽ hiểu: Yêu hay không chỉ là thứ yếu, sống với nhau không mệt mỏi mới là trọng yếu - Ảnh 2
Vợ chồng tốt hay xấu là ở suy nghĩ của ta chứ không phải ở bản tính của họ - Ảnh: Internet

Vợ chồng chung sống từ ngày này qua tháng khác khó tránh khỏi những cãi vã, mâu thuẩn, thế nhưng thái độ trước những xung đột chính là yếu tố quyết định tình trạng hôn nhân của ta. Thay vì to tiếng dằn vặt đối phương, ta hãy dùng lý trí để bình tâm trò chuyện cùng ho, hãy mở lòng để cả hai có cơ hội thấu hiểu nhau.

Nếu cứ giữ khư khư những khiếm khuyết, lỗi lầm của đối phương thì đừng hỏi sao hôn nhân của bạn đi vào ngõ cụt.

Dùng sự chân thành để cảm hóa bạn đời

Tình yêu chưa bao giờ là đủ để duy trì, nuôi dưỡng mối quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, ta có thể dùng sự chân thành để cảm hóa đối phương, để đối phương hiểu ta luôn dành tất cả tâm huyết để cùng họ gầy dựng một mái ấm viên mãn. Hãy dùng thiện niệm để hóa giải ác duyên, dùng lý trí để chế ngự cảm tính nông nỗi.

Luôn nhìn vào ưu điểm của đối phương

Đến khi có tuổi bạn sẽ hiểu: Yêu hay không chỉ là thứ yếu, sống với nhau không mệt mỏi mới là trọng yếu - Ảnh 3
Đừng phí hoài thời gian cho những tranh chấp cãi vã mà hãy dành thời gian ấy để yêu thương và trân trọng bạn đời của mình - Ảnh: Internet

Giữa vợ chồng với nhau chuyện ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là thái độ ta nhìn nhận về đối phương. Thay vì chăm chăm vào khuyết điểm của bạn đời, ta hãy học cách khen ngợi, tán dương và chỉ lưu giữ những ưu điểm để luôn nghĩ về họ với những điều tốt đẹp. Chân dung về bạn đời là do ta tự vẽ nên, tốt hay xấu là do chính ta quyết định.

Đừng bao giờ xem nhẹ hôn nhân, xem nhẹ bạn đời

Khi yêu ta dễ dàng nói lời chia tay với một người khi cảm thấy không hợp, thế nhưng khi đã kết hôn đừng bao giờ dễ dàng thốt lên lời chia ly. Chẳng ai có thể hòa hợp 100%, mỗi cá nhân đều có cái tôi cá nhân, đều có những điểm khác biệt trong lối sống. Tuy nhiên, cách ta cố gắng để hòa hợp, cách ta nghiêm túc yêu thương người bạn đời và trân trọng cuộc hôn nhân của chính mình sẽ quyết định việc ta hạnh phúc hay mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.

 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân không mệt mỏi cách để có cuộc hôn nhân không mệt mỏi cách để có cuộc hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 59 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này