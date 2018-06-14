Đây là kiểu đàn ông đối xử tốt với cả thiên hạ nhưng tệ bạc với người mình yêu

Phụ nữ yêu 14/06/2018 14:49

Dưới đây là những kiểu đàn ông đối xử tốt với thiên hạ nhưng lại tệ bạc với người mình yêu, phụ nữ nên cân nhắc trước khi qua lại kẻo khổ tâm cả đời.

Trên đời này có rất nhiều loại đàn ông ngoài mặt là một người tốt, giỏi giang lại khéo giao tiếp. Anh ấy luôn là trung tâm của sự chú ý và là món mồi ngon béo bở của nhiều cô gái. Nhưng khi vướng vào chuyện yêu đương, anh ấy lại trở nên vô tâm, hời hợt và có nhiều cử chỉ làm tổn thương người mình yêu.

Sau đây là kiểu người tưởng tốt nhưng thật ra lại vô cùng tệ bạc, phụ nữ ai cũng nên biết để không phải dây dưa, đau khổ trong tình yêu.

Đàn ông sát gái

Đây là kiểu đàn ông đối xử tốt với cả thiên hạ nhưng tệ bạc với người mình yêu - Ảnh 1
Đàn ông sát gái có thể làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên ngoài xã hội, anh ấy là một tay sát gái, luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người. Mà phụ nữ lại mê đắm những người có vẻ ngoài ngầu và thâm trầm. Kiểu đàn ông này có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Anh ấy luôn muốn dùng vẻ ngoài khó gần của mình để tán tỉnh những cô gái khác. Đừng vì vẻ bề ngoài mà khiến trái tim lạc lối, bởi khi lấy phải người này, bạn sẽ khổ tâm rất nhiều.

Đàn ông có quá nhiều lý tưởng

Kiểu đàn ông này thoạt nhìn là người tốt, biết chăm lo cho tương lai. Nhưng thực tế, anh ấy sẽ không có nhiều thời gian cho bạn vì cứ mải mê chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm. Người đàn ông này sẽ không muốn yên vị bên một người, không muốn vì ai đó mà gác lại tham vọng của bản thân. 

Đàn ông lãng tử

Đây là kiểu đàn ông đối xử tốt với cả thiên hạ nhưng tệ bạc với người mình yêu - Ảnh 2
Đàn ông lãng tử sẽ khiến bạn mãi chờ đợi - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ đều thích những người đàn ông lãng tử, phong trần. Họ luôn bị vẻ ngoài của anh ấy thu hút nên thường đánh mất lý trí của mình. Tuy nhiên, hãy nhìn vào hiện thực, kiểu người lãng tử như mây trời, phiêu diêu khắp nơi, bạn biết đường đâu mà tìm. Ở ngoài kia, anh ấy có thể đối xử tốt với mọi người, nhưng lại không có thời gian để chăm sóc bạn. Nếu yêu một người lãng tử, điều bạn có là sự tự hào vì có một người yêu đẹp trai, hào hoa. Nhưng đổi lại bạn sẽ mất đi nhiều thứ như tình cảm, thời gian và công sức đợi chờ.

Đàn ông dẻo miệng

Kiểu người đàn ông dẻo miệng không phải là người tình lý tưởng. Ngoài mặt, anh ấy luôn dành cho bạn những lời có cánh, nhưng sau lưng lại không tôn trọng bạn. Người này không đáng để phụ nữ nương tựa cả đời, cũng không đáng để bạn dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Phụ nữ nên nhớ, lấy người giỏi làm chứ đừng khéo nói. Vì lời nói cũng sẽ theo gió bay mất, chỉ có hành động là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu.

Đàn ông có chí nhưng thiếu tài

Đây là kiểu đàn ông đối xử tốt với cả thiên hạ nhưng tệ bạc với người mình yêu - Ảnh 3
Kiểu đàn ông có chí nhưng không có tài chỉ mãi là người vô dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ chỉ cần đàn ông có chí là được, kèm thêm cần cù nữa sẽ ổn. Nhưng thực tế có chí thôi chưa đủ để anh ấy đạt được những thành công nhất định. Đàn ông phải có tài mới gánh vác được mọi trách nhiệm. Vả lại người có chí mà không có tài, qua nhiều lần thất bại, anh ấy sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả.

Đàn ông quá yêu mẹ

Người đàn ông kiểu này thường có xu hướng nghe lời mẹ. Mà đàn ông nghe lời mẹ quá nhiều, người vợ sẽ khó sống trong gia đình chồng. Anh ấy thường trọng lời nói của mẹ hơn vợ, luôn bênh vực dù mẹ có sai trái như thế nào. Nói đúng hơn, đây là kiểu đàn ông bám váy mẹ, không bao giờ có thể trưởng thành và mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Phụ nữ đừng tưởng đàn ông yêu mẹ quá nhiều là có hiếu. Vì khi yêu nhiều, anh ấy sẽ dễ lệ thuộc vào những điều mẹ nói, không có chính kiến riêng.

Không phải lúc giàu sang, đây mới là giai đoạn bộc lộ rõ nhất bản chất của đàn ông

Không phải lúc giàu sang, đây mới là giai đoạn bộc lộ rõ nhất bản chất của đàn ông

Có câu "biết lòng đàn bà khi nghèo khó, rõ dạ đàn ông lúc giàu sang". Nhưng theo tôi nghĩ, giai đoạn đàn ông lộ rõ bản chất của mình nhất chính là khi vợ sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu đàn ông yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này