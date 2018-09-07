Đàn ông muốn thành đạt, đừng để vợ phải loay hoay một mình làm những điều này

Phụ nữ yêu 07/09/2018 14:32

Đàn ông cứ để vợ một mình gánh vác những chuyện này, sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ, vợ chán chồng bỏ theo người khác.

Muốn làm chuyện gì cũng thành công, đàn ông đừng bao giờ để vợ phải một mình xoay xở những điều này. Bởi có những chuyện cả vợ cả chồng cùng đồng lòng mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình.

Để vợ một mình chăm con

Đàn ông muốn thành đạt, đừng để vợ phải loay hoay một mình làm những điều này - Ảnh 1
Việc chăm con là chuyện chung, đừng để một mình vợ phải vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Việc giáo dục con cái không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ. Đàn ông cũng phải cùng vợ làm những điều này để con cái được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Nếu là bé trai, chúng cần sự mạnh mẽ của cha và sự mềm mỏng của mẹ để làm bài học đầu tiên trong đời. Còn là bé gái, chúng phải cần sự yêu thương của cha và sự giáo dục nhân cách của mẹ để phát triển tốt hơn. Trong việc chăm con, đừng đổ trách nhiệm cho bất cứ cá nhân nào. Bởi đó là trách nhiệm chung của cả hai. Bạn đừng bao giờ để vợ phải gánh vác chuyện này một mình, cũng đừng tự cho mình cái quyền đứng ngoài lề việc chăm con.

Tăng ca khuya

Đàn ông muốn thành đạt, đừng để vợ phải loay hoay một mình làm những điều này - Ảnh 2
Đừng để vợ phải làm quá nhiều việc, trong khi mình thì thảnh thơi - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng biết lo nghĩ sẽ không để vợ làm việc đến tận khuya mới về nhà. Họ sẽ biết cách khuyên vợ bớt làm lại và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bởi họ ý thức được rằng việc kiếm tiền là trách nhiệm chính của đàn ông. Nếu thương vợ thật lòng, không có người đàn ông nào chịu được cảnh vợ đi làm từ sáng đến trời tối mịt mới về đến nhà. Thay vào đó họ sẽ gánh vác những điều đó thay vợ và không bắt vợ phải làm việc cật lực để kiếm tiền.

Khi phụ nữ làm việc nhiều, điều đó chứng tỏ một điều, họ không thật sự tin tưởng vào người chồng của mình. Họ cảm thấy bất an vì chồng không thể một mình gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền nên mới làm việc nhiều đến vậy. Có thể nói việc thất bại nhất cuộc đời đàn ông là để vợ phải bôn ba, chật vật với cuộc sống.

Làm việc nhà một mình

Đàn ông muốn thành đạt, đừng để vợ phải loay hoay một mình làm những điều này - Ảnh 3
Hãy giúp vợ làm việc nhà để gắn kết tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thành đạt phải biết giúp vợ rửa chén, quét nhà… Đàn ông đừng nghĩ những việc đó chỉ dành cho phụ nữ. Cũng đừng nghĩ đàn ông làm những điều này thật sự rất mất mặt. Nếu những việc nhỏ nhất cũng không giúp được vợ, suốt đời bạn cũng chẳng thể làm việc lớn. Thế nên từ nay hãy tự mình vào bếp khi rảnh rỗi để chiêu đãi vợ con một bữa ăn thịnh soạn. Hoặc giúp vợ lau nhà vào những ngày thứ bảy, chủ nhật. Không chỉ đỡ đần vợ, hành động của bạn còn giúp cho cuộc hôn nhân thêm ấm áp và hạnh phúc hơn. Suy cho cùng xã hội hiện đại rồi, đàn ông đừng nghĩ làm việc nhà là nhục nhã. Người dám đứng cùng vợ trong bếp, cầm cây chổi quét nhà thay vợ mới là người bản lĩnh và dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp.

Để vợ ăn cơm một mình

Đàn ông muốn thành đạt, đừng để vợ phải loay hoay một mình làm những điều này - Ảnh 4
Và tuyệt đối đừng để vợ phải ăn cơm một mình - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người đàn ông vì lý do bận rộn công việc mà để vợ ăn cơm một mình. Họ luôn chạy đôn chạy đáo bên ngoài để lấy lòng thiên hạ nên nhiều lần bỏ lỡ bữa cơm gia đình. Điều này khiến cho phụ nữ cảm thấy vô cùng tủi thân. Họ đã cất công đi chợ chọn những thực phẩm tươi ngon nhất rồi dành hàng tiếng đồng hồ trong căn bếp nóng nực để nấu cho chồng 1 bữa ăn ngon. Thế nên là đàn ông đừng để vợ phải tự nấu, tự ăn cơm một mình. Đừng để cô ấy chán nản chẳng còn muốn nấu nướng gì nữa.

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