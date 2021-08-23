Đàn bà thông minh muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đây chính là những thứ bạn cần học trước khi kết hôn

Phụ nữ yêu 23/08/2021 10:45

Phụ nữ nhớ nhé, trong cuộc sống hôn nhân sẽ khác hoàn toàn với lúc hai bạn còn yêu nhau. Vì vậy, để cuộc hôn nhân của hai bạn gắn kết lâu dài thì phụ nữ nhất định đừng quên chuẩn bị cho mình những điều này trước khi đặt tay ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.

Bạn nên tìm hiểu một chút về lối sống của nhà chồng

Khi lên xe hoa về nhà chồng, phụ nữ nhất định phải xác định một việc đó là chấp nhận bước vào cuộc sống khác với những ràng buộc bổn phận. Phải biết nhập gia tùy tục. Tất nhiên cũng đừng hoàn toàn đánh mất mình, lệ thuộc vào gia đình chồng, sống thụ động, cam chịu ngay cả khi bị đối xử bất công, nhân phẩm bị xúc phạm. Vì vậy, khi bạn rõ hơn về cuộc sống của mọi người thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, bạn cũng dễ hòa nhập hơn với tất cả các thành viên trong nhà.

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Nên có sự tìm hiểu về gia đình chồng (Ảnh minh họa: Internet)

Phải có kế hoạch nuôi dạy con cái

Nuôi dạy con cái là thách thức của hôn nhân nhưng đừng biến đó thành áp lực và gánh nặng. Cả hai cần thành thật chia sẻ quan điểm về việc có con cũng như nuôi dạy con cái. Nếu được, hãy lên kế hoạch một cách cẩn thận.

Khéo léo trong những tình huống khó khăn

Nói chuyện một cách khéo léo, đặc biệt là khi rơi vào những tình huống khó khăn và lắng nghe tích cực là cách để duy trì sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng. Đó cũng là điều cần thiết cho bất kỳ cuộc hôn nhân lành mạnh nào. Những lời phàn nàn, chỉ trích đối với người chung sống, hoặc sẽ khiến hôn nhân gặp rắc rối nghiêm trọng, hoặc bạn sẽ bị người bạn đời làm tổn thương.

Xinh đẹp thôi chưa đủ, đàn bà khí chất lúc nào cũng có những điểm này để đàn ông ‘si mê’ không dứt ra được

Xinh đẹp thôi chưa đủ, đàn bà khí chất lúc nào cũng có những điểm này để đàn ông ‘si mê’ không dứt ra được

Điều làm nên sự tuyệt vời của người phụ nữ không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, phụ nữ còn phải có những điều này để ‘thu hút’ người khác giới.

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