Kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê như điếu đổ, nhất định phải theo đuổi cho bằng được

Nếu muốn đàn ông một đời ‘sống chết’, mê mẩn không thôi phụ nữ cần phải có cho mình những điều này nhé.

Hấp dẫn, nóng bỏng và lả lơi

Đàn bà đẹp, quyến rũ và nóng bỏng chưa bao giờ thôi hấp dẫn đối với đàn ông, bởi "đàn ông yêu bằng mắt". Thế nên, những người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh xắn và tỉ lệ cơ thể cân đối luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt của cánh mày râu, khiến họ mê mẩn và khao khát.

Ngoài ra, đàn ông không chỉ bị quyến rũ bởi cảm xúc mà còn thường “tơ tưởng” đến những phút giây ân ái, nồng nàn cùng người đàn bà mà họ nhớ. Vì vậy, phụ nữ cần biết rằng, đàn ông sẽ không bao giờ cưỡng lại được sức hút cháy bỏng từ những cô nàng như vậy.

Là một cô nàng nóng bỏng (Ảnh minh họa: Internet)

Kiểu phụ nữ hài hước, có duyên

Đây không phải là tiêu chí hay mẫu số chung, bởi mỗi người sẽ có một tính cách, một đặc điểm riêng có của mình. Tuy nhiên, với những người phụ nữ có duyên, lại có tính cách hài hước, dễ thương sẽ luôn là sức hút mãnh liệt khiến đàn ông không thể bỏ qua. Cưới được người phụ nữ như vậy là vợ, đảm bảo không anh chàng nào muốn bỏ ra ngoài “tòm tem” với cô gái khác, bởi phải dành thời gian ở nhà để giữ vợ của mình.

Biết đối nhân xử thế

Đối nhân xử thế không chỉ là cô nàng biết yêu chồng, hiểu chồng mà nàng còn là con người bao dung quảng đại khi thấu hiểu những suy nghĩ của mẹ chồng, gia đình chồng. Nàng sẽ không vì một sự hiểu lầm nhỏ mà làm ầm lên, cũng không phán xét các mối quan hệ trong gia đình. Nàng sẽ là người dung hoa tất cả, nàng sẽ không để bạn phải mất mặt dù trong bất kỳ tình huống nào.

Nếu 10 người đàn ông thì hết 9 người sẽ chết mê chết mệt với những người phụ nữ đảm đang, tài giỏi chuyện gia đình. Chẳng có anh chàng nào mong muốn cưới được một người vợ vụng về, chuyện nhà chẳng đâu ra đâu. Vậy nên, nếu muốn được chồng cưng chiều thì hãy tỏ ra mình là một người vợ hiểu chuyện, chu đáo nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kieu-phu-nu-khien-dan-ong-me-nhu-dieu-do-nhat-dinh-phai-theo-duoi-cho-bang-duoc-418389.html