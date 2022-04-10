Đàn bà khôn nên nhớ: Lòng thủy chung của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin!

Đàn bà khôn ngoan, khi đàn ông hứa hẹn hay thề thốt thì chỉ nên nghe chứ đừng tin tuyệt đối. Có thể lời anh ta nói trong hiện tại là thật, bây giờ anh ta yêu và chỉ có một mình bạn nhưng chắc gì ngày mai không thay lòng đổi dạ? Tình yêu ban đầu lúc nào cũng nồng nhiệt, say mê nhưng theo thời gian sẽ thay đổi. Khi kết hôn, tình yêu sẽ thay thế dần bằng bổn phận và trách nhiệm.

Đàn ông chỉ tốt một thời, không ai tốt một đời. Nhưng đàn bà ít người hiểu được điều đó. Họ tin rằng khi yêu và bước vào hôn nhân thì đàn ông sẽ chỉ thủy chung trọn đời. Cũng bởi đàn bà hay tin nên đàn ông hay hứa: “Cả cuộc đời này anh chỉ có mình em” hay “nếu không có em thì anh không sống nổi”…

Có những giây phút chán nản chuyện gia đình, đàn ông rất dễ sa ngã vào những cám dỗ ngoài kia. Đàn ông chung thủy bởi chưa có cơ hội ngoại tình và cám dỗ chưa đủ lớn. Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy. Họ mạnh miệng tuyên bố rằng chồng mình sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không? Bởi hoàn cảnh tạo nên con người, đàn ông còn chung thủy bởi vì chưa có cơ hội mà thôi!

Hơn nữa, khái niệm chung thủy với đàn ông lại khác đàn bà. Đàn bà nghĩ chung thủy là duy nhất, là một vợ một chồng. Đàn bà gắn tình dục với tình yêu, chỉ có thể lên giường với người họ yêu thương. Nhưng đàn ông nghĩ khác. Họ vẫn yêu vợ, vẫn biết vợ là duy nhất, chẳng có gì có thể thay thế được . Nhưng họ vẫn có những cuộc chơi bên ngoài, cũng có những mối tình một đêm mà chẳng hề áy náy. Thủy chung với đàn ông là sau bao nhiêu cuộc chơi bên ngoài vẫn không bỏ vợ, vẫn tử tế về nhà và hoàn thành hết bổn phận và trách nhiệm của mình.

Đàn ông nào trước mặt phụ nữ chẳng tỏ vẻ mình tử tế và tốt đẹp. Đối với vợ con thì luôn chứng tỏ người chồng, người cha tốt. Nhưng đàn ông khi ngồi với nhau lại khác. Họ sẵn sàng tiết lộ những bí mật của mình. Trên bàn nhậu hay với những người bạn thân thiết, đàn ông chẳng hề giấu giếm những chiến tích sát gái của mình. Họ khoe khoang những lần lên giường với một cô nàng chân dài, ngực bự… Họ chẳng hề áy náy khi kể về nhân tình của mình. Và rồi, tàn cuộc nhậu, họ trở về nhà và làm một người chồng tử tế trong mắt vợ con.

Ai đó đã nói rằng, hãy sống với mặt tốt của đàn ông. Đừng cố công tìm hiểu, đừng tò mò điện thoại, máy tính… Bởi nếu biết sự thật thì đàn bà sẽ rất đau lòng. Ôm vợ buổi sáng, ôm nhân tình buổi trưa. Thề thốt chung thủy rồi quay lưng nhanh chóng. Đàn bà tin nhiều, yêu nhiều thì chỉ thiệt mình.

Lòng thủy chung của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin!