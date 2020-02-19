Đàn bà có chồng tuyệt đối không được nói 4 điều này với người ngoài

Mâu thuẫn, cãi vã trong hôn nhân là chuyện “cơm bữa” phải có. Và trong những lúc như thế, cả hai đều sẽ nói hay làm những việc tổn thương đến đối phương. Bạn sẽ có cảm giác chán nản, hoặc từng có suy nghĩ chồng không tốt với mình. Nhưng đó chỉ là những lúc dù là ai cũng không dễ kiếm soát bản thân, kể cả bạn.

Muốn giữ chồng , giữ lửa hôn nhân không bị thời gian làm nguội lạnh, phụ nữ phải học cách giữ miệng với người ngoài. Đặc biệt là 4 điều này, một lần cũng đừng tiết lộ với người khác.

Thay vì vậy, hãy chỉ kể những điều tốt đẹp về chồng. Thông qua những gì người khác nói hay nghĩ về chồng bạn, họ cũng sẽ âm thầm đánh giá bạn. Nếu họ nghĩ chồng bạn tệ bạc, thì sẽ kèm theo đó đánh giá rằng bạn là kiểu phụ nữ thế nào mà chồng trở nên như thế? Sẽ rất ít người thật sự thấu hiểu cho cảm xúc của bạn, nhưng lại nhiều người chê bai, thậm chí là lên án hạnh phúc gia đình của bạn.

Vì thế, đừng tâm sự với bất kì ai về những lúc không tốt đó của chồng. Người khác sẽ có suy nghĩ chồng bạn không quý trọng bạn, không là người chồng tốt.

Huống hồ, làm “đẹp mặt” chồng cũng là cách giữ thể diện cho mình. Nói tốt, nói hay về chồng thì cũng có nghĩa là bạn đang tự hào về bản thân.

Nói về tài chính trong gia đình

Dù đã ở với nhau bao lâu, có khoản tiền lớn hay nhỏ thế nào thì bạn cũng đừng bao giờ để người khác biết - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã ở với nhau bao lâu, có khoản tiền lớn hay nhỏ thế nào thì bạn cũng đừng bao giờ để người khác biết. Tài chính nên là vấn đề riêng tư bí mật của vợ chồng, không nên để lộ cho người ngoài. Vì nếu bạn nói mình giàu với mong muốn khiến người khác phải ganh tị, thì cũng chỉ đem họa trộm cướp hay thị phi. Nếu bạn nói bản thân nghèo khó thì thiên hạ lại chê cười bạn kém cỏi, không có nghị lực làm giàu.

Cách tốt nhất là đừng bao giờ để ai biết bạn có bao nhiêu tiền, tài chính gia đình thế nào. Giữa người và người, có nhiều cách để khẳng định bản thân hơn là khoe khoang tiền bạc.

Lịch trình cụ thể của người thân

Những việc như thường ngày chồng bạn đi những đâu, con bạn học trường nào, gia đình bạn hay đến những nơi nào… đừng bao giờ để người ngoài biết. Nếu không thì gia đình bạn sẽ dễ gặp những rắc rối không lường trước. Kẻ xấu có thể tìm kẽ hở mà giăng bẫy, con cái của bạn cũng có thể gặp nguy hiểm.

Để lộ cảm xúc, tâm sự với người khác giới

Một người vợ thông minh thường khéo léo trong ăn nói, không chỉ với chồng hay gia đình chồng, mà còn là với người ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà có chồng thì nên biết những bẫy ngoại tình mà bản thân vô tình bước vào. Chẳng hạn như, nếu tiết lộ quá nhiều tâm sự, thể hiện cảm xúc với người khác giới, bạn có thể sẽ vô thức vượt qua ranh giới trong hôn nhân. Tốt nhất là nên có khoảng cách nhất định với đàn ông. Người bạn phải chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ nhiều nhất là bạn đời, chứ không phải bất kì ai khác. Và một khi để chồng biết có một người khác biết tâm tư, tình cảm của bạn, họ sẽ thấy bị tổn thương, mất lòng tin. Từ đó hôn nhân đổ vỡ sẽ đến nhanh chóng.

Một người vợ thông minh thường khéo léo trong ăn nói, không chỉ với chồng hay gia đình chồng, mà còn là với người ngoài. Bởi họa từ miệng mà ra, phụ nữ muốn giữ lửa hôn nhân thì trước nhất phải giữ được cái miệng của mình không nói những điều không nên.