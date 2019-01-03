Chồng thế này chính là RÁC, chị em tiếc gì mà không VỨT NGAY ra đường!

Nếu chồng bạn có những biểu hiện dưới đây chứng tỏ anh ta là người kém cỏi, nhu nhược và chẳng đáng một xu.

Một người đàn ông có vợ có con nhưng đứng trước đàn bà khác lại có thể dễ dàng rung động, cởi đồ lên giường thì anh ta không đáng một xu. Bởi lẽ, chỉ vẻ ngoài đã có thể khiến họ phản bội vợ thì khi đứng trước những cám dỗ lớn hơn thì sao họ có thể giữ được lòng mình. Sống với kiểu chồng này thêm ngày nào vợ càng rước thêm tủi hờn, khổ đau vào đời.

Đàn ông vốn tham lam, thích chinh phục và luôn mong mỏi được khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên, một người chồng chung thủy sẽ tự khắc một lòng với vợ như một dạng ý thức. Họ biết rằng, hôn nhân không chỉ là tờ giấy hôn thú mà còn là trách nhiệm vun vén gia đình, sẻ chia khó nhọc và cùng nắm tay nhau vượt qua dông bão.

...bạn sẽ mất dần bản năng đàn bà của mình, phải tự gồng gánh tất thảy trách nhiệm mà đáng ra người chồng vô tâm kia phải đảm đương - Ảnh minh họa: Internet

Chồng vô trách nhiệm

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Trong một gia đình, chồng luôn được xem là trụ cột, là nguồn kinh tế chính. Vợ là người sẽ quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái để chồng có thể an tâm phát triển sự nghiệp. Trong ấm ngoài êm là cả một nỗ lực lớn của sự đồng lòng giữa hai vợ chồng.

Nếu người chồng siêng ăn nhác làm, không có chí tiến thủ sẽ khiến không chỉ vợ mà cả con cũng khổ lây. Bởi lẽ, anh ta không hề cố gắng kiếm tiền để cải thiện kinh tế gia đình, càng không muốn cho con cái cuộc sống tốt nhất mà còn là gánh nặng tinh thần. Sống bên người chồng như thế, bạn sẽ mất dần bản năng đàn bà của mình, phải tự gồng gánh tất thảy trách nhiệm mà đáng ra người chồng vô tâm kia phải đảm đương.

Nghìn vạn lần các chị đừng bao giờ dung túng cho người chồng sử dụng hành vi bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Chồng vũ phu

Đàn bà có thể vì yêu mà nín nhịn, chấp nhận thứ tha cho rất nhiều lỗi lầm của chồng. Thế nhưng đàn bà ơi, nghìn vạn lần các chị đừng bao giờ dung túng cho người chồng sử dụng hành vi bạo lực với vợ của anh ta, mẹ của con anh ta.

Một người đàn ông có thể vung tay tát vợ, dùng nắm đấm với vợ là kiểu đàn ông không đáng mặt anh hào. Họ mất hết lòng tự trọng, không biết xấu hổ và đã cạn tình cạn nghĩa nên mới đánh đập vợ như thế. Vợ càng chịu đựng họ càng được đà lấn tới, càng cam chịu càng rước thêm nhiều trận đòn lên cơ thể. Đàn bà đừng chờ đến khi thân tàn ma dại, bầm dập tứ chi mới dám buông bỏ kiểu đàn ông này bởi lúc ấy bạn có còn ra hồn người nữa đâu...