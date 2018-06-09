Chồng kiểu này chính là CỰC PHẨM, vợ tu 10 kiếp mới lấy được

Vợ tu 10 kiếp mới gặp được người chồng “vàng mười” như thế này, vậy nên chị em hãy trân trọng và đừng để vuột mất vận may của mình.

Thế nên, dẫu chồng bạn vẫn đang khổ cực kiếm tiền, vẫn chưa là gì cả trong xã hội thì chí ít anh ấy chính là người chồng chung thủy bậc nhất mà mọi phụ nữ đều khát khao có được.

Phụ nữ có quyền ước ao lấy được một người chồng giàu có, nuông chiều và yêu thương vợ hết mực. Thế nhưng, người đàn ông có được những điều ấy chỉ đáng quý khi anh ấy chung thủy với bạn. Người chồng yêu vợ nhất là khi họ từ chối rất nhiều đàn bà khác bằng câu nói “anh có vợ rồi”.

Không tiếc tiền vì vợ

Chẳng cần những món quà đắt tiền, càng không cần đến hàng hiệu, thứ một người chồng “tuyệt phẩm” dành cho vợ mình đôi khi chỉ là một bó hoa baby trắng gói giấy lụa đúng kiểu vợ thích nhân ngày vợ thăng chức, có thể là một bữa ăn dưới nến lung linh do chồng bạn làm đầu bếp nhân kỉ niệm ngày cưới, hoặc chẳng nhân dịp gì anh ấy dành cho bạn một chuyến du lịch xa kèm thêm câu nói “dạo này em vất vả quá, em cần được nghỉ ngơi”.

Đấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến vợ dù khô khan, thực tế đến mấy cũng phải khóc thầm vì hạnh phúc khi có cho mình một người chồng tâm lý đến thế.

Thứ phụ nữ cần chỉ là những điều bình dị, là dành thời gian cho gia đình, là quan tâm đến vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ưu tiên thời gian cho gia đình

Thay vì tụ tập để chén thù chén tạc với đồng nghiệp sau giờ tan tầm, cả nể bạn bè mà ngồi nhậu thâu đêm đàn ông tử tế sẽ không như thế. Họ không ngần ngại về nhà sớm để cùng vợ nấu ăn, hoặc chí ít trông con cho vợ cơm nước. Cuối tuần, chàng đưa vợ con đi siêu thị mua sắm, đưa con đi công viên hay hẹn hò café với vợ. Người chồng tử tế luôn hiểu rằng, thứ phụ nữ cần chỉ là những điều bình dị, là dành thời gian cho gia đình, là quan tâm đến vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Luôn quan tâm gia đình vợ

Nếu những người chồng gia trưởng, ích kỷ thường cấm đoán vợ sau khi kết hôn không được phụng dưỡng mẹ cha, không được hỗ trợ tài chính, càng không được mang của tiền về nhà vợ thì người chồng tử tế không như thế.

Không chỉ luôn quan tâm đến gia đình vợ, luôn hỗ trợ hết mình khi nhà ngoại cần, chàng rể quý còn hiểu rằng vì vợ đã rời khỏi gia đình cô ấy để về làm dâu nhà mình nên chẳng bù đắp nào là xứng đáng với những hi sinh ấy.