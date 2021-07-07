Chỉ đàn ông kém cỏi mới chê trách phụ nữ thực dụng

Con gái thường thích những người đàn ông hơn cô ấy “một cái đầu”, tức là người có tư duy tốt, có hiểu biết sâu rộng hơn mình. Yêu đàn ông giàu, phụ nữ không chỉ an tâm về tài chính mà còn học được nhiều bài học quý báu trong cuộc sống. Những cô gái biết nhìn xa sẽ không vì vài phút giây rung động thoáng qua, mà trao trọn cuộc đời mình vào tay một anh chàng không biết tính toán, không có tương lai.

Đàn ông giàu thu hút phụ nữ không chỉ vì tiền mà còn vì kiến thức và sự thông minh. Ảnh minh họa

Đàn ông có đầy đủ điều kiện sở hữu một phong thái tự tin, hấp dẫn và nguồn năng lượng tích cực

Những người thành đạt thường có tính cách rất phóng khoáng và tự tin. Đi bên cạnh một người đàn ông như vậy cũng sẽ khiến phụ nữ cảm thấy 'mát mặt' hơn, địa vị xã hội cũng được nâng lên cao hơn. Họ không chỉ tạo cho cô gái của mình cảm giác an toàn mà còn đem đến cho cô ấy những năng lượng tích cực giúp cô ấy vui vẻ không chút muộn phiền.

Dễ thấu hiểu tâm tư nhạy cảm của phụ nữ

Tâm hồn các nàng luôn rất khó hiểu, những chàng trai không có chiều sâu sẽ không thể nắm bắt được trái tim người phụ nữ giàu cảm xúc. Những người đàn ông vừa giàu vừa có học thức sẽ là người đủ khả năng để nắm bắt những suy nghĩ sâu xa của phụ nữ. Đó cũng là lý do vì sao nhiều cô gãi dễ dàng rơi vào lưới tình của các anh chàng hào hoa, phong nhã.

Hiếm có cô nàng nào thoát được lưới tình của các anh chàng giàu có về cả vật chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa

Đàn ông thành đạt tạo được nền tảng tốt cho con cái trong tương lai

Phụ nữ có thể chịu khổ, nhưng họ rất sợ con mình sống trong cảnh thiếu thốn. Một người đàn ông đến bản thân mình còn lo chưa xong, thì làm sao đảm bảo được tương lai sẽ đủ điều kiện để con cái mình sống đầy đủ. Nhiều người cứ bảo yêu nhau sẽ vượt qua được mọi khó khăn, đó là họ chưa thực sự bước vào một cuộc hôn nhân với một túp lều tranh, hai quả tim 'thòng'. Đặc biệt khi đã có con, bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến hai vợ chồng quay cuồng. Lúc này mới thấy tình yêu chỉ là 'hạt cát bé nhỏ' giữa bao khó khăn của cuộc đời.

Một người cha tốt, đủ điều kiện cho con cũng là điều mà nhiều chị em tìm kiếm. Ảnh minh họa

Nói vậy không đồng nghĩa con gái không yêu con trai nghèo. Vẫn có vô số cô gái chấp nhận yêu và cưới những anh chàng thiếu điều kiện nhưng có ý chí phấn đấu và cầu tiến. Tuy nhiên, có một sự thật phũ phàng mà người ta vẫn hay nói là “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Nhiều cô gái điều kiện rất tốt nhưng vẫn chấp nhận hy sinh cả thanh xuân để bên cạnh người yêu, chồng mình lúc khó khăn, vậy mà đến lúc giàu sang nhiều tiền, anh ta lại lựa chọn cưng chiều một cô gái khác.

Nếu vậy thì tại sao cô nàng phải lựa chọn vất vả trong khi những anh chàng có điều kiện khác luôn sẵn sàng cưng chiều nàng bất cứ lúc nào. Ảnh minh họa

Nhưng để được các đại gia yêu thương thì ngượi phụ nữ đó cũng 'không phải dạng vừa'. Vì vậy, cô gái nào đang có dự định muốn yêu trai giàu thì phải cố gắng hoàn thiện bản thân và đặc biệt phải có được sự nghiệp cho riêng mình. Người ta nói 'lắm tiền nhiều tật', những chàng trai giàu cũng không phải không có khuyết điểm. Dù có người yêu giàu sang đến đâu, phụ nữ vẫn nên có giá trị riêng, đừng sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác để tránh nhận lấy tổn thương sau này.