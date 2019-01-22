Cách trị viêm ngứa vùng kín tại nhà vừa an toàn lại hiệu quả, giúp cân bằng môi trường pH của âm đạo, tiêu diệt hết các vi khuẩn có hại, không bị tái phát nên được nhiều chị em áp dụng.

Viêm ngứa vùng kín là tình trạng rất phổ biến ở nữ giới, thường gặp nhất ở những người đã quan hệ tình dục. Ngoài việc gây khó chịu, ngứa ngáy thiếu tự tin khi bị viêm ngứa vùng kín các chị em còn phải kiêng khem “chuyện ấy”. Chính vì vậy, tình trạng này kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt vợ chồng. Nên các chị em cần chữa viêm ngứa vùng kín càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các chị em không nên dùng các loại thuốc trị viêm ngứa bán trên thị trường, bởi chúng có thể chứa nhiều hóa chất có hại cho môi trường pH của âm đạo, thay vào đó hãy dùng một số phương pháp dưới đây: Cách trị viêm ngứa vùng kín tại nhà bằng nước muối Bạn có thể dùng muối để chữa viêm ngứa vùng kín hiệu quả Sử dụng muối cũng một trong những cách hiệu quả để trị viêm ngứa vùng kín tại nhà. Bởi muối có tác dụng sát khuẩn tốt, tiêu diệt vi khuẩn gây nấm vùng kín an toàn. Do đó, khi bị ngứa vùng kín các chị em hãy pha loãng muối hạt vào nước sạch tạo dung dịch nước muối loãng để rửa ngoài vùng kín, giúp giảm cảm giác ngứa rát. Tốt nhất các chị em nên dùng loại nước muối sinh lý 0.9% được bán sẵn tại các hiệu thuốc để tránh bị khô sau khi rửa.

Giảm ngứa vùng kín bằng xông ngải cứu Để trị viêm ngứa vùng kín tại nhà, các chị em cũng có thể dùng lá ngải cứu. Đây là loài thảo dược quen thuộc, có tính sát khuẩn, kháng viêm tốt và có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ. Để làm giảm ngứa vùng kín, các chị em hãy chuẩn bị 1 bó ngải cứu khô đun sôi cùng với 300ml nước. Sau đó, dùng hơi nước ngải cứu xông vùng kín cho đến khi nước nguội dần thì sử dụng nước này rửa vùng kín. Thực hiện cách này trong khoảng 1 tuần, các chị em sẽ thấy ngay kết quả cải thiện, vùng kín bớt ngứa mà còn hồng hào, se khít hơn.

Cách trị viêm ngứa vùng kín tại nhà bằng lá trầu không Lá trầu không giúp giảm ngứa vùng kín nhanh chóng Lá trầu không chứa rất nhiều tinh dầu có khả năng kháng viêm, diệt khuẩn, kháng nấm, sát trùng vết thương. Vì vậy, nó có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc trị viêm ngứa vùng kín cho phái đẹp. Đầu tiên các chị em hãy lấy 1 nắm lá trầu không rửa sạch, ngâm với nước muối sau đó nấu lên. Khi nước này nguội dần chỉ còn âm ấm thì dùng để rửa vùng kín. Mỗi tuần nên thực hiện 3 lần các chị em sẽ thấy bất ngờ về hiệu quả nó mang lại, vùng kín hết ngứa và cũng hết hôi nhanh chóng. Dùng lá trà xanh để trị viêm ngứa vùng kín tại nhà Để trị viêm ngứa vùng kín các chị em hãy dùng một nắm lá trà xanh rửa sạch sau đó nấu với nước. Lấy nước này rửa vùng kín, sau khoảng một tuần những cơn ngứa sẽ trở nên dịu hẳn. Sở dĩ, cách này có hiệu quả như vậy là do trà xanh có tác dụng sát khuẩn tốt, ngoài trị ngứa vùng kín nó còn có thể điều trị một số bệnh viêm ngoài da như nổi mụn, mề đay, dị ứng… Là trầu xanh giúp giảm ngứa, kháng viêm cho vùng kín Bên cạnh việc thực hiện các cách trên, các chị em cũng cần lưu ý một số điều sau đây: + Nên mặc đồ lót bằng chất liệu cotton tạo độ khô thoáng, sạch sẽ cho vùng kín. + Vệ sinh vùng kín sạch sẽ và thường xuyên, tuyệt đối không sử dụng các loại xà phòng có chất khử mùi. Khi vệ sinh thì không nên thụt rửa sâu vào bên trong. + Tránh sử dụng giấy vệ sinh, băng vệ sinh có mùi thơm để không gây kích ứng cho vùng kín. + Cần kiêng quan hệ vợ chồng trong quá trình điều trị.

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