8 lời mật ngọt đàn ông nào cũng muốn vợ rót vào tai

Đây là liều thuốc vô giá với đàn ông khi họ gặp khó khăn. Khi được vợ bày tỏ sự tin tưởng đối với mình, họ sẽ không còn cảm giác thất bại và nản chí nữa.

Ai cũng có những điểm yếu, và chồng của bạn cũng sẽ đôi khi gặp thất bại trên đường đời. Hãy là người vợ luôn ở bên cạnh động viên, san sẻ những nỗi niềm cùng anh ấy.

2. “Em cảm thấy an toàn khi ở bên anh”

Ngoài tình yêu, người đàn ông chung sống với bạn còn là người sẽ chở che, bao bọc và bảo vệ bạn trước những sóng gió của cuộc đời. Bởi vậy nếu đôi khi cảm thấy cần gửi gắm chút tâm tư, bạn đừng ngần ngại mà hãy nói với chồng. Chồng bạn hẳn sẽ rất hạnh phúc khi biết được anh ấy vẫn luôn là người duy nhất khiến bạn tin tưởng dựa vào.

Người đàn ông này sẽ luôn chở che, bảo vệ bạn – Ảnh: Internet

3. “Em cảm thấy may mắn khi được làm vợ anh”

Câu nói này có sức mạnh lớn vô cùng khi bạn nói với chồng mình. Chồng sẽ tự hào khi biết sau ngần ấy năm chung sống, họ vẫn luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bạn.

4. “Em nhớ anh”

Cuộc sống hôn nhân với nhiều nỗi lo khiến cho tình yêu ít nhiều mai một. Đừng để nó trở thành một căn nhà nguội lạnh, thi thoảng hãy nói câu “em nhớ anh” với chồng của bạn.

Nhất là với những cặp vợ chồng hay phải xa nhau, câu nói này lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy luôn nhắc nhở để con tim cả hai người luôn hướng về nhau.

5. “Anh là một người đàn ông tuyệt vời”

“Anh là một người đàn ông tuyệt vời” - Ảnh: Internet

Với tất cả đàn ông, họ luôn muốn được công nhận là một người đàn ông tốt. Vì vậy, lời khen này tác động mạnh tới xúc cảm của chồng và khiến anh ấy tự hào hơn về bản thân mình. Đây cũng là động lực để chồng bạn cố gắng tốt hơn nhiều nữa.

6. “Gia đình mình luôn cần có anh”

Hôn nhân luôn có những giai đoạn khó khăn, khiến đôi bên muốn bỏ cuộc mà đi tìm những niềm vui mới. Hãy nói lời này với chồng bạn, để anh ấy nhận ra vai trò quan trọng của bản thân đối với tổ ấm mà các bạn đang xây dựng lên.

7. “Anh nói đúng, việc đó em sai rồi”

Là vợ chồng đôi khi chuyện tranh luận cũng là một cách để hiểu đối phương hơn. Trong một vấn đề nào đó, bạn đừng tự cho rằng mình luôn đúng. Nếu sau khi cả 2 bên đã nhìn nhận được vấn đề, hãy nhận sai bằng câu nói này. Anh ấy chắc chắn sẽ đánh giá cao cách cư xử trưởng thành của bạn, và nhận thấy bản thân cũng được tôn trọng.

8. “Em yêu anh”

Nói “em yêu anh” thường xuyên giúp hôn nhân của bạn luôn ngọt ngào - Ảnh: Internet

Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có nhiều cặp vợ chồng quên đi mình cần dùng nó thường xuyên hơn trong hôn nhân. Đây cũng là cách giữ lửa cho tình yêu sau khi kết hôn của vợ chồng mỗi ngày. Đừng ngần ngại thể hiện tình cảm với chồng mình. Thực ra anh ấy vẫn muốn nghe, và trong thâm tâm bạn vẫn muốn nói, chỉ là hai người đang gặp phải 1 rào cản về sự thể hiện. Thường xuyên nói những lời ngọt ngào với chồng mình sẽ khiến cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc