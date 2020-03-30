8 điều giúp phụ nữ tăng phần duyên dáng, 10 người gặp đã 9 người mê đắm

Phụ nữ yêu 30/03/2020 05:24

Đây là 8 điều phụ nữ khôn ngoan phải nằm lòng, để đi đến đâu cũng được người mê người quý, đàn ông một lần gặp một đời không quên.

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu mỗi cá thể có một nét đặc trưng riêng. Phụ nữ đẹp chưa chắc ghi dấu trong lòng đàn ông. Nhưng phụ nữ duyên dáng thì chắc chắn đàn ông không thể quên. Nếu không đẹp, bạn có thể nhờ đến dao kéo. Nếu chưa đủ duyên dáng thì đừng quên những điều này.

1. Một người đàn bà duyên dáng không nói lời khó nghe, không dùng hành động đả kích, xem thường người khác. Đẳng cấp của phụ nữ không nằm ở cái miệng nói lời hơn thua với người kém cư xử, mà là ở thái độ, dáng vẻ không trở nên tầm thường trước cái xấu. Hãy dùng sự nhẹ nhàng, văn minh, nhưng kiên định, dứt khoát để đáp trả những gì khiến bạn không hài lòng. Vì lời nói ra sẽ thể hiện giá trị của bạn, hãy khéo chọn để không bị xem thường.

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Một người đàn bà duyên dáng không nói lời khó nghe, không dùng hành động đả kích, xem thường người khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi đi chơi, đi ăn cùng người khác, hãy sòng phẳng tiền bạc. Người phụ nữ bản lĩnh không cần người khác trả tiền cho phần ăn của mình. Có thể chi trả tiền cho bản thân sẽ thể hiện đẳng cấp, khí chất không phụ thuộc của bạn. Một người đàn bà độc lập luôn có giá trị trong mắt người khác.

3. Dù phải nghe một câu hỏi khó chịu, cũng hãy dùng thái độ ôn hòa nhưng súc tích, kiên định để đáp trả. Sự duyên dáng phải có nền tảng lịch sự. Muốn duyên dáng trong mắt người khác, tối thiểu phải giữ được sự tôn trọng nhất định. Nếu người khác không có ý xúc phạm bạn, hãy làm quen với việc tiếp xúc với nhiều cách sống, suy nghĩ, dù họ có khác biệt với bạn thế nào.

4. Nói ra ý kiến của bản thân quan trọng thật, nhưng lắng nghe người khác lại càng quan trọng hơn. Chỉ biết đến bản thân sẽ không thể trở thành người phụ nữ giỏi giang. Luôn có người tốt hơn, giỏi hơn bạn. Nếu không biết lắng nghe, học hỏi, cải thiện, bạn không bao giờ có thể tốt hơn.

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Nói ra ý kiến của bản thân quan trọng thật, nhưng lắng nghe người khác lại càng quan trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Lòng đố kỵ, ghen ghét không làm nên người đàn bà khí chất. Ngược lại, giúp người khác hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn mới thể hiện cái tầm của người phụ nữ khí chất, thu hút.

Phụ nữ bản lĩnh sống theo hai nguyên tắc, thẳng và thật. Chuyện gì không thể giải quyết trước mặt nhau thì không cần thiết phải nhắc lại. Cũng không cần phải ganh ghét với hạnh phúc của bất kì ai. Nếu thấy bạn chưa hạnh phúc, hãy kiên trì phấn đấu. Tranh giành hạnh phúc với người khác không làm bạn hạnh phúc hơn, nhưng sẽ khiến bạn đánh mất chính mình.

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 Người đàn bà mạnh mẽ sẽ không trông cậy hạnh phúc từ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

6. Bất kì mối quan hệ nào giữa người và người đều phải gắn liền với ba chữ “giữ khoảng cách”. Dù là với người thân, bạn bè thân thiết cũng hãy tôn trọng những gì riêng tư ở họ. Bạn càng can thiệp vào cuộc sống riêng của họ, sẽ càng khiến mối quan hệ rời rạc, có khoảng cách.

7. Người đàn bà mạnh mẽ sẽ không trông cậy hạnh phúc từ đàn ông. Họ có thể tự kiếm tiền, tìm kiếm niềm vui, không vướng bận, cũng không để đời mình chênh vênh vì thiếu đàn ông. Người phụ nữ mạnh mẽ cần tình yêu, nhưng không sợ thiếu đàn ông.

8. Người phụ nữ khôn ngoan luôn kiềm chế tốt cảm xúc của bản thân. Không nói lời tổn thương, không nói điều khó nghe, không để cảm xúc chi phối bản thân. Phụ nữ không thể kiểm soát tốt bản thân thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng không trở nên duyên dáng trong mắt đàn ông.

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