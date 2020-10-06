7 hành động khiến đàn ông xúc động, sẵn lòng dâng hết tiền bạc, tình cảm không chừa gì

Đàn ông thường là người chủ động khi hẹn hò, anh ấy thường thích là người lên kế hoạch, tạo bất ngờ, niềm vui cho bạn. Đây là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng một người. Nhưng để giữ đàn ông , khiến họ rung động vì bạn ngày một sâu đậm thì hãy chủ động cho những lần hẹn hò. Điều này sẽ khiến đàn ông cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nếu là một người đàn ông yêu bạn nhiều, bạn sẽ luôn cảm thấy rõ điều này khi ở bên anh ấy. Khi được bạn truyền năng lượng tích cực, được bạn ủi an, động viên thì anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và rung động. Vì đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Anh ấy cần bạn ở bên để trò chuyện, chia sẻ.

Trong bất kì mối quan hệ nào cũng không thể thiếu tiếng cười, niềm vui. Khi càng ở bên nhau lâu sẽ càng có nhiều mâu thuẫn khiến cả hai trở nên căng thẳng. Và tiếng cười sẽ đóng vai trò quan trọng, làm nhẹ, xoa dịu những điều căng thẳng, áp lực. Tiếng cười cũng sẽ giúp cả hai ở bên nhau thoải mái, vui vẻ hơn.

Những lúc người đàn ông của bạn thấy tự ti, hãy khen ngợi, dành cho anh ấy những lời tích cực. Đàn ông cần bạn nhất vào lúc này, cũng thật sự trân trọng bạn.

Khi bạn thành thật với anh ấy

Anh ấy sẽ càng tôn trọng khi bạn luôn nói những lời thành thật với anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đây là yếu tố không thể thiếu trong một mối quan hệ lâu dài. Để có thể giữ tình cảm bền vững, chắc chắn thì hãy trung thực với người đàn ông của mình. Anh ấy sẽ càng tôn trọng khi bạn luôn nói những lời thành thật với anh ấy.

Khi bạn tinh nghịch trêu đùa anh ấy

Đàn ông thích phụ nữ có duyên hài hước, cũng thích trêu đùa với người như thế. Đàn ông sẽ thấy rung động trước những hành động nhỏ của bạn như xoa bóp khi anh ấy mệt mỏi, kể chuyện hài hước để anh ấy vui vẻ hơn.

Khi bạn cố gắng làm bạn với bạn bè của anh ấy

Đàn ông sẽ thấy rất vui khi bạn luôn cố gắng làm bạn với bạn bè hay người thân của anh ấy. Khi thấy bạn như thế, đàn ông sẽ hiểu rằng bạn đang muốn hòa nhập và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh ấy.

Đàn ông sẽ thấy rất vui khi bạn luôn cố gắng làm bạn với bạn bè hay người thân của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn luôn chú ý đến sở thích, thói quen của anh ấy

Sẽ thật tốt nếu bạn để ý đến những thói quen, sở thích thường ngày, những điều đàn ông thích hay ghét. Đặc biệt, nếu bạn tham gia vào môn thể thao, sở thích nào đó cùng anh ấy, anh ấy sẽ càng cảm thấy quý trọng, yêu chiều bạn hơn.