7 điều khó chấp nhận nhất nhưng sẽ giúp phụ nữ khôn ngoan hơn mỗi ngày

Tình yêu sẽ giúp phụ nữ khôn ngoan hơn. Có thể vì gặp may mà một đời bình yên, cũng có thể là vì gặp kiếp nạn mà mạnh mẽ kiên cường hơn. Dù là may mắn hay kiếp nạn cũng không thể chống cự, đã gặp thì chỉ có thể can trường bước qua.

Nhân sinh như ảo mộng, nhưng có người ưu sầu một kiếp, có người nhẹ nhàng một đời. Có người vì không có được mà dày vò khôn nguôi. Có người dù chẳng có được vẫn thênh thang nhẹ bước. Lòng người càng cố chấp với những gì bất lực càng trở nên yếu đuối trước nhân sinh. Thấu hiểu nhân sinh đầy những điều bất lực, phụ nữ khôn ngoan sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn. Không thắng nổi thời gian Tạo hóa sinh ra thời gian để con người thấu hiểu giá trị của nhân sinh. Dòng chảy thời gian còn nhanh hơn cả dòng nước bên bờ. Nhưng so với đàn ông, thời gian vẫn tàn nhẫn với phụ nữ hơn. Không ai thắng nổi thời gian, đàn ông càng lớn tuổi càng đĩnh đạc trầm ổn, phụ nữ càng lớn tuổi càng dễ phai mờ nhan sắc. Bởi thế, đừng lãng phí tháng năm một đi không trở lại. Thấu hiểu nhân sinh đầy những điều bất lực, phụ nữ khôn ngoan sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ còn trẻ tuổi đừng ngại chạy đua với thời gian, để tìm lý lẽ sống, để rượt theo đam mê, để khẳng định chính mình. Phụ nữ có gia đình hãy dành thời gian cho hôn nhân, để nhìn thấy con chào đời, để cho con những bước đầu vững chắc nhất. Phụ nữ đã qua trung niên thì đừng quên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, tháng năm còn lại ít ỏi nên phải sống vì mình. Xuất thân Phụ nữ có người sinh ra đã ở vạch đích của đủ đầy, có người vừa chào đời đã định sẵn một chặng đua không ngừng phía trước. Không ai chọn được nơi mình sinh ra, không ai chọn được điểm xuất thân. Nhưng ai cũng phải đi con đường cuộc đời của mình, người thì từ tốn mà hăng say, người lại vội vã mà kiệt quệ. Người sung túc cũng phải đi, người thiếu thốn cũng không thể dừng lại. Vậy thì, hãy cứ đi con đường của mình. Nhân sinh chỉ có một lần được rực rỡ, và đích đến của bất kì ai cũng đều là hạnh phúc. Người ở tầng lớp nào cũng cầu hạnh phúc. Mà người chạm được đến hạnh phúc rồi ắt sẽ là người giàu có nhất thế gian. Phụ nữ trong đời có 3 điều không thể ngừng lại: kiếm tiền, học hỏi và chăm sóc bản thân. Dù bạn sinh ra với xuất thân gì, thì cuộc đời này đều phải cố gắng mỗi ngày. Đó là ý nghĩa vận mệnh của nhân sinh. Sự cô đơn Phàm là phụ nữ, dù người cao quý hay hèn mọn, ưu tú hay tầm thường, khép kín hay cởi mở cũng đều phải trải qua những nỗi cô đơn trong đời. Người xinh đẹp cũng biết cô đơn, người giàu có cũng có những điều không thể tỏ bày cùng ai. Nhưng cô đơn sẽ giúp phụ nữ bình ổn, sâu lắng và từ tốn hơn. Phụ nữ làm quen được với cô đơn thì lòng sẽ càng vững chãi. Với phụ nữ, tình yêu có thể là phép màu, cũng là có thể là kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu Với phụ nữ, tình yêu có thể là phép màu, cũng là có thể là kiếp nạn. Người may mắn gặp được phép màu thì cuộc sống cũng hóa dễ dàng hơn. Người không may trải qua kiếp nạn thì mất mát cũng đành chấp nhận. Tình yêu chính là như thế, không thể phân định ai khôn ngoan hơn ai, chỉ là ai may mắn hơn ai. Dù là phép màu hay kiếp nạn cũng không thể chống cự, đã gặp thì chỉ có thể dồn tâm sức để bước qua. Bởi thế, nếu bạn may mắn hãy xem đó là ân huệ trong đời. Nếu bạn vẫn chưa gặp may, hãy xem đó là kiếp nạn. Lãng quên Thật ra, chúng ta thường nghĩ có những chuyện bản thân sẽ không thể quên được. Nhưng kỳ thực sẽ có rất nhiều chuyện ta đã vô thức quên đi. Đời người có những ký ức đẹp đẽ đáng để nhớ. Nhưng cũng có những chuyện quên được thì nhất định phải quên. Đừng nuôi dưỡng chấp niệm, lòng sẽ khó bình yên. Quá khứ không trở về Dù là một giây trước đó cũng đã thuộc về quá khứ. Vì thế, với hiện tại hôm nay vốn đã có rất nhiều chuyện của quá thứ trước đó, nhất định đã mất đi, đã thuộc về chuyện cũ. Thứ còn lại duy nhất là hồi ức. Bạn không thoát được quá khứ, là vì hiện tại của bạn chưa đủ tốt đẹp. Cách để quên hẳn quá khứ là hãy làm cho hiện tại của mình rực rỡ hơn. Cách để quên hẳn quá khứ là hãy làm cho hiện tại của mình rực rỡ hơn - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời thật sự rất ngắn Sự ngắn ngủi của một sinh mệnh chính là bạn sẽ không biết vì sao một người bỗng chốc rời đi mãi mãi trong khi vài phút trước bạn còn nhìn thấy họ. Con người đến rồi đi trong đời này, nhanh hay chậm cũng đều là sự sắp đặt. Sống một đời hạnh phúc cũng bằng ngần ấy thời gian một đời khổ đau. Hơn nhau là làm sao để nếu định mệnh bất chợt buộc bạn rời đi, bạn cũng không hối tiếc tháng ngày đã được sống. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất của sinh mệnh con người. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không nuôi cố chấp với năm tháng. Chuyện gì không thể thì nhất định phải buông. Tháng năm không nhiều thì nhất định phải quý giá. Bản thân không hoàn hảo nhưng nhất định phải bao dung và yêu thương chính mình. Chỉ có duy nhất một thứ ở đàn ông phản bội không bao giờ thay đổi
Sẽ có mấy lần 10 năm để chờ một người chồng ngoại tình đã thay lòng? Mấy lần 10 năm để nhìn thấu trái tim của một kẻ phản bội? Cuộc đời làm gì có nhiều lần 10 năm đến thế...