5 'tử huyệt' đàn bà phạm phải chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho kẻ thứ ba, hôn nhân tan nát

Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp ngoài tình yêu còn cần đến sự tôn trọng dành cho nhau. Trong những vấn đề quan trọng cả hai cần ngồi lại bàn bạc, thống nhất trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Nếu cứ tự mình quyết định, không thông qua bạn đời, không nghe can ngăn thì đàn bà dại sẽ khiến chồng chán nản.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn không bao giờ phạm phải, đàn bà khờ dại lại liên tục làm nên chồng chán vợ, cặp bồ bên ngoài hết lần này đến lần khác.

Khi đi làm ai cũng sẽ có áp lực công việc nhất định, ai cũng phải đối mặt với khó khăn, những bức xúc, bực dọc về đồng nghiệp, đối tác hay cấp trên. Những lúc như thế, bạn đừng ngần ngại chia sẻ với bạn đời về những gì mình đang gặp phải. Ngoài nhận được lời khuyên hữu ích, bạn còn có thể tháo gỡ những khúc mắc trong lòng.

Cảm giác bị vợ qua mặt, không được tôn trọng khiến đàn ông tự ái và chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của vợ, không còn chút ý muốn vun đắp mái ấm. Họ sẽ ra ngoài tòm tem, tìm đến người đàn bà có thể hiếu thấu cảm xúc, suy nghĩ và biết cư xử.

Việc giận cá chém thớt, trở về nhà với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, lầm lì không thèm nói một lời sẽ vô tình tạo nên những phút giây căng thẳng. Đây cũng là lý do vì sao đàn ông rất dễ rơi vào lưới tình của những cô nàng lạc quan, vui vẻ và có thái độ sống tích cực.

Việc bị kiểm soát thời gian đồng nghĩa với việc bị xâm phạm đời tư, bị giam cầm trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Kiểm soát chồng quá chặt

Đàn bà muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn khiến đàn ông yêu vợ đừng bao giờ ra sức kiểm soát anh ấy. Bạn càng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương, càng muốn anh ấy phải khai báo với mình việc đi đâu, với ai, làm gì sẽ khiến chồng thấy bức bách, khó chịu.

Với đàn ông, việc bị kiểm soát thời gian đồng nghĩa với việc bị xâm phạm đời tư, bị giam cầm trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đây là lý do vì sao vợ quản chồng quá chặt đàn ông càng dễ ngoại tình, léng phéng bên ngoài.

4. Ghen tuông vô cớ

Có rất nhiều cách giữ chồng, thế nên thay vì ghen tuông lồng lộn khi thấy anh ấy trò chuyện với người khác giới, thân thiết với đồng nghiệp nữ chị em hãy mặc kệ. Muốn chồng cả đời mê mệt, đắm đuối không rời đàn bà khôn ngoan sẽ khiến đàn ông phải giữ vợ.

Ăn mặc đẹp, chú ý giữ gìn vóc dáng, luôn ngọt ngào, dịu dàng chính là chất men say khiến đàn ông nghiện vợ.

Ở nhà chồng nuôi chính là quyết định dại dột nhất đời đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

5. Sống bám

Ở nhà chồng nuôi chính là quyết định dại dột nhất đời đàn bà, là sai lầm khiến họ phải sống nhẫn nhục, luồn cúi dù những đóng góp cho gia đình không hề thua kém chồng.

Ngoài ra, nếu việc gì cũng nhờ chồng, cũng bắt anh ấy phải làm giúp mình thì bạn sẽ dần lệ thuộc, đánh mất sự độc lập. Sống với người vợ ăn bám đàn ông ắt sẽ ngầm khinh thường, mang vợ ra so sánh với đàn bà khác.