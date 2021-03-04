5 điều phụ nữ 30 cần khắc cốt ghi tâm, tránh gặp kẻ ong bướm 'vui chơi qua đường'

Vì vậy, nếu bạn bắt đầu quay lại việc hẹn hò ở độ tuổi 30, hãy chú ý đến những điều sau để có thể tìm kiếm được người bạn đời của mình.

Sự thật là, hẹn hò tuổi 30 rất khác so với hẹn hò ở độ tuổi 20. "Sân chơi" hẹp hơn và bạn đã mặn mà hơn so với thập kỷ trước. Trái tim bạn đã từng tan nát và bạn gặp vấn đề về lòng tin; hoặc bạn tận tâm hơn bao giờ hết cho một sự nghiệp vốn chiếm phần lớn thời gian của bạn. Bạn cũng có thể có ít bạn bè độc thân hơn, áp lực tìm kiếm nửa kia sẽ nhiều hơn.

Điều quan trọng là trước tiên bạn phải thực sự rõ ràng về những gì bạn muốn. Những mối quan hệ trong quá khứ và hàng đống cuộc hẹn hò không mấy suôn sẻ có thể cho bạn biết những thứ bạn chán ghét, từ đó có thể giúp bạn tìm ra chính xác những gì bạn muốn ở đối tác.

Hơn nữa, bạn nên tập trung vào những giá trị bên trong của một người. Bạn luôn bị thu hút bởi những anh chàng có vẻ ngoài "bạch mã hoàng tử", nhưng cuối cùng, điều thực sự quan trọng là những gì nằm bên trong và giá trị cốt lõi của người đó.

2. Nêu ý định của bạn ngay từ đầu

Hãy luôn thẳng thắng về mục đích của việc hẹn hò khi bạn đã bước sang những năm 30 - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh lãng phí thời gian, tình cảm với một người, bạn nên nói ra ý định của bạn ngay từ đầu. Nếu mục tiêu của bạn là kết hôn, ổn định cuộc sống và lập gia đình, đừng ngại nói ra những điều đó vào cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Đó là một bước đi táo bạo, nhưng lại là cách tốt nhất để cho đối phương biết điều mà trái tim bạn đang khao khát. Thể hiện rõ ý định của mình sẽ giúp bạn tránh xa những người chỉ có nhu cầu tạm thời, đến với bạn vì mục đích "vui vẻ qua đường".

3. Mở lòng với những người không phải là hình mẫu của bạn

Đôi khi những người bạn nghĩ rằng không hợp với mình lại chính là những gì mà bạn luôn kiếm tìm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi 30 là thời điểm hoàn hảo để tách khỏi “tuýp người” điển hình của bạn và hẹn hò với những kiểu người mới. Kết quả đôi khi là những sự tương thích đến bất ngờ.

Khi bạn mở lòng tìm hiểu những đặc điểm bên trong của một người nào đó, họ có thể sẽ trở thành “kho báu” mà bạn không ngờ tới. Nếu bạn không quan tâm quá nhiều đến việc họ trông như thế nào, họ cao bao nhiêu, làm công việc gì,.. thì cơ hội tìm thấy người đồng hành tuyệt vời ngày càng rộng mở.

4. Đừng quá tập trung vào các ứng dụng hẹn hò

Các ứng dụng hẹn hò ngày càng phổ biến nhưng nó không hẳn là lựa chọn tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các ứng dụng hẹn hò đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giúp mọi người tìm thấy nhau, nhưng nếu chỉ dựa vào chúng, bạn thực sự đang bỏ lỡ rất nhiều.

Vậy nếu bạn không gặp những người mới qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, thì gặp những "ứng cử viên" này ở đâu? Câu trả lời là bất cứ đâu. Khi bạn mở lòng ở những nơi bạn đến và quan sát thế giới xung quanh, bạn sẽ nhận ra những người cũng đang tìm kiếm nửa kia như bạn có ở mọi nơi.

5. Lắng nghe trực giác của bạn

Bước sang tuổi 30 với những kinh nghiệm và sự tự tin, hãy lắng nghe những gì trực giác mách bảo - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, lắng nghe trực giác của bạn là chìa khóa quan trọng khi hẹn hò ở độ tuổi 30. Trực giác đã luôn dẫn dắt cho bạn, nhưng ở độ tuổi 20, đôi khi bạn đã chưa sẵn sàng để nghe nó.

Có thể bạn đã bỏ qua trực giác để đi theo một người mà bạn biết là không tốt cho bạn, hoặc bạn đã bỏ qua rất nhiều sự cảnh báo. Nhưng bây giờ, sau hơn 10 năm hẹn hò và có nhiều mối quan hệ khác nhau, trực giác của bạn đã nhạy bén hơn. Bạn thực sự có thể lắng nghe những dấu hiệu cho thấy là 'sai trái', để không bị lãng phí thời gian và năng lượng vào những người khiến bạn thất vọng về sau.