5 điểm 'nhạy cảm' đàn bà khôn cấm tiệt chồng chạm vào

Phụ nữ yêu 07/03/2020 05:09

Phụ nữ thông minh là người có sức mạnh nơi tâm hồn, và bản lĩnh của lý trí. Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ để mình “mất giá” trong mắt đàn ông.

Dù yêu chồng đến thế nào nhưng phụ nữ khôn vẫn có những bí mật, những giới hạn buộc chồng phải tôn trọng. Họ không để bất kì ai động chạm đến những điểm "nhạy cảm" đặc biệt này.

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Dù yêu chồng đến thế nào nhưng phụ nữ khôn vẫn có những bí mật, những giới hạn buộc chồng phải tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Con cái

Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Con cái là của cải trời ban, chẳng điều gì đắt giá bằng. Với phụ nữ, đến chồng còn có thể là của người khác, nhưng con cái thì cả đời là của mình. Đàn bà có thể chọn ly hôn, xem chồng là “vật” ngoài thân, chỉ có con cái là những gì sở hữu duy nhất.

Người đàn bà thông minh không để bất kì ai động chạm đến con cái. Với họ, con cái là mạng sống, là niềm tự hào, hy vọng. Phụ nữ đã là mẹ thì ai động đến con thì cũng là đang xúc phạm đến mình.

Cha mẹ

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Phụ nữ có hai “chỗ hiểm” nhạy cảm nhất, một là con cái, hai là cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có hai “chỗ hiểm” nhạy cảm nhất, một là con cái, hai là cha mẹ. Khi còn nhỏ, người ta sẽ nhìn vào mức lương của cha mẹ bạn để thể hiện cách đối đãi với bạn. Khi bạn trưởng thành, người khác sẽ nhìn mức lương của bạn để tôn trọng hay xem thường bố mẹ của bạn. Vì thế, nếu người khác xúc phạm cha mẹ bạn thì cũng có nghĩa là đang “kiếm chuyện” với bạn.

Người đàn bà bản lĩnh sẽ không để bất kì ai tổn thương cha mẹ mình, dù cho đó là người chồng chung chăn gối. Phụ nữ thà bỏ người không hiểu lý lẽ, phải trái chứ không để cha mẹ bị xem thường.

Cuộc sống riêng tư

Phụ nữ dại nhất chính là giao quyền quyết định cuộc đời mình cho đàn ông nắm giữ. Mỗi người chỉ hạnh phúc khi tự làm chủ cuộc sống của mình. Nếu đàn bà thông minh thì sẽ hiểu trên đời này chẳng ai sống thay ai được, cũng không ai sống nhờ vào người khác mà hạnh phúc được. Cái bóng của bạn còn có lúc bỏ bạn đi thì đàn ông liệu có đáng tin tưởng?

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Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không để đàn ông can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không để đàn ông can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư. Họ vẫn chia sẻ nhưng vừa đủ khoảng cách để đàn ông vẫn muốn tìm tòi, khám phá. Trong tình yêu, họ tình nguyện cho đi, nhưng không trao cho đối phương cả cuộc sống. Họ muốn hạnh phúc khi có đàn ông bên cạnh, nhưng cũng có những niềm vui riêng khi một mình. Họ tôn trọng đàn ông và cũng đòi hỏi đàn ông phải tôn trọng họ.

Yêu sâu đậm nhưng cũng có tự trọng, kiêu hãnh riêng

Người phụ nữ có tự trọng, kiêu hãnh sẽ luôn có giá trị cao trong mắt đàn ông. Vì thế, đàn ông thường yêu không rời những người đàn bà thông minh không bao giờ cúi mình trước bất kì ai hay chuyện gì.

Kỳ thực, phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải biết giá trị riêng của bản thân khi yêu. Yêu thì có thể sâu đậm nhưng tự trọng hay kiêu hãnh cũng phải giữ thật chắc. Không phải người yêu nhiều hơn là người yếu thế hơn. Mà là người không biết giữ tự trọng của bản thân khi yêu mới là người dễ thua cuộc.

Nhan sắc

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Phụ nữ thông minh dù sinh ra không đẹp, nhưng sẽ đẹp theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh dù sinh ra không đẹp, nhưng sẽ đẹp theo năm tháng. Vì họ không ngừng chăm sóc bản thân, từ dung mạo đến tâm hồn, nội hàm. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu thiếu đi nhan sắc thì bản thân sẽ thiệt thòi hơn người khác. Cuộc sống này không quá ưu ái đàn bà đẹp, nhưng nếu bạn biết yêu quý bản thân thì sống sẽ dễ dàng hơn.

Vì thế, dù bạn bao nhiêu tuổi, đã có chồng hay chưa cũng đừng vì bất kì chuyện gì mà bỏ bê nhan sắc. Chịu tổn thương thì đau lòng, nhưng vẫn phải đi. Gặp khó khăn thì mệt mỏi, nhưng cũng phải đẹp. Phụ nữ đẹp không vì ai, mà là vì chính mình đầu tiên.

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