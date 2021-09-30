5 bài học từ MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Amazon giúp hàng triệu người phụ nữ đổi đời…

1 sự thật đáng kinh ngạc và khâm phục từ MacKenzie Scott , vợ cũ tỷ phú Amazon chính là sự khác biệt đã làm nên cuộc đời thịnh vượng, hạnh phúc trọn vẹn của bà. Thiết nghĩ nếu như tất cả những người phụ nữ trên thế giới sở hữu những tố chất này, có lẽ cuộc đời của tất cả chúng ta cũng đều sẽ hạnh phúc trọn vẹn và thịnh vượng giống như thế.

Khi nắm giữ một điều gì đó trong tay ví như tài sản, tình yêu...thì hầu hết chúng ta đều không bao giờ muốn mất đi.

Chính vì sự chấp niệm này đã khiến chúng ta chạm đáy nỗi đau khi sự vô thường bỗng nhiên ập đến, cướp mất đi những thứ mà đáng lẽ đó là của chúng ta.

Để rồi sau cùng người thì chọn ở lại trong vũng bùn lầy và phó mặc cuộc đời cho số phận xoay vần.

Số ít những người phụ nữ còn lại thì chọn thái độ thản nhiên mà đứng lên và bước đi tiếp trên cuộc hành trình của mình.

Và MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Amazon là một trong những người phụ nữ trên thế giới đã làm rất tốt điều này.

Chính vì làm rất tốt, nên bà đã xoay chuyển cuộc đời tối đen như mực của mình ra ánh sáng và mặt trời hồng…

Thay vì chìm trong sự tiêu cực về người đàn ông bội bạc, bà đã chọn biến tang thương thành hành động

Quan trọng là sau tang thương phải nỗ lực tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình và bước tiếp...

Không ai muốn đời mình bị tổn thương, nhưng dù ít hay nhiều gì thì tất cả chúng ta đều sẽ tổn thương từ rất nhiều tác nhân khác nhau trong cuộc sống có thể là từ gia đình hay xã hội. Và MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Amazon cũng không ngoại lệ, bà cũng là một người phụ nữ chịu quá nhiều tổn thương. Đến đây thì chắc hẳn sẽ có người hỏi rằng, tổn thương của bà có lớn lao bằng nỗi tổn thương và sự bất hạnh của cuộc đời mình không?

Thì xin thưa là không có tổn thương nào đau hơn nỗi tổn thương nào và cũng chẳng có bất kì nỗi khốn cùng nào đau nhiều hơn hay ít hơn nỗi khốn cùng nào.

Bởi chung quy lại thì vết thương nào rồi cũng sẽ đớn đau như nhau cả thôi, đặc biệt là những vết thương càng không chảy máu, càng không có bất kì một ai nhìn thấu được thì lại càng đớn đau gấp trăm gấp nghìn lần, cho nên quan trọng vẫn là sự lựa chọn ở mỗi người.

Có người tự tìm mọi phương cách để chữa lành nó và bước đi tiếp trên cuộc hành trình của mình, có người thì chọn cách bề ngoài cười nói vui vẻ với, nhưng bên trong thì nước mắt là biển rộng.

Riêng với MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Amazon thì lại chọn làm hòa với quá khứ, biến tang thương thành hành động và bước đi tiếp trên cuộc hành trình của mình để làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành và sống một cuộc đời thật sự trọn vẹn, ý nghĩa.

Yêu thương, hào phóng với người chính là liệu pháp biệt dược nhất chữa lành vết thương trái tim, đứa trẻ bên trong của hàng triệu người phụ nữ có trái tim tan vỡ và chịu quá nhiều sự tổn thương

Làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự thiện lương, nuôi dưỡng lòng chân thành...

Khi xảy ra những biến cố trong cuộc đời, MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Amazon cũng sẽ giống như tất cả chúng ta, bà cũng sẽ khóc, sẽ đau, sẽ khổ, sẽ có nhiều đêm mất ngủ thậm chí là hao mòn cả xác thân...

Bởi máu ai cũng đỏ, ai cũng là con người nên nếu đã là con người thì trước bất bất kì một biến cố này thình lình xảy đến, trái tim bất kì ai trong số chúng ta cũng sẽ có những nỗi khổ, niềm đau giống nhau mà thôi.

Có điều khi đứng trước những hoàn cảnh bất như ý, có người thì biết cách để mà khổ nên họ đã dũng cảm biến cái khổ, cái đau ấy thành hạnh phúc cho cuộc đời mình. Với MacKenzie Scott thì bà đã dùng số tiền mà mình kiếm được từ việc viết sách và kinh doanh để chia sẻ cho những cuộc đời kém may mắn hơn mình.

Đến khi những người kém may mắn này chạm tay được đến với niềm vui, hạnh phúc, sự tin yêu vào cuộc đời...sau khi nhận được sự sẻ chia từ MacKenzie Scott.

Thì ngay lúc này vũ trụ cũng sẽ giúp những người bất hạnh ấy nói lời cảm ơn bà bằng cách ban cho MacKenzie Scott một phép màu nhiệm, giúp trái tim tan vỡ của bà được chữa lành.

Còn riêng với những người, chìm trong cái khổ niềm đau thì cuộc đời lại càng xuống dốc, càng gặp nhiều hơn những hoàn cảnh bất như ý, khiến bản thân bị đau ở thân và khổ ở tâm.

Như vậy thì, giữa việc học hỏi MacKenzie Scott để biết cách khổ đau và chìm trong khổ đau, bất hạnh, thì bạn sẽ chọn đường nào?

Giữ thể diện cho người cũ, chính là tôn trọng chính mình

Dù đời có tròn méo ra sao thì hãy vẫn cứ mỉm cười và tự tại bước đi trên cuộc hành trình của mình...

Từ lúc chia tay chồng cũ cho đến khi nỗi đau dần nguôi ngoai, bà MacKenzie Scott chưa từng hé miệng nói xấu chồng cũ lấy lời.

Mặc dù công bình mà nói thì ông ta chính là tội đồ khiến cuộc đời bà tan nát, thương đau.

Bà chọn cách im lặng trước báo giới khi được hỏi về ông, hoặc nếu có buộc phải trả lời câu hỏi phỏng vấn từ các nhà báo, thì bà cũng chỉ nói những lời tốt đẹp về Jeff Bezos.

Từ cách ứng xử trí tuệ và đầy tình nhân ái này, có thể cho tất cả mọi người trên thế giới công nhận rằng, bà MacKenzie Scott không những nhân ái, giàu tình yêu thương, vị tha, tố chất trí tuệ và bản lĩnh. Mà bà còn là một viên ngọc quý mà chính ông Jeff Bezos phải dành cả phần đời còn lại để giày vò bản thân, ân hận và nuối tiếc trong sự vô vọng…

Mở lòng và yêu đi…

Bởi người có đức mặc sức mà ăn. Cũng vậy, chỉ cần bạn có đủ sự thiện lương, những việc còn cao xanh tự khắc sẽ có sự an bài tốt nhất dành cho bạn mà thôi!

Đàn bà hay bất kì đàn nào cũng vậy thôi, một khi con chim đã bị gãy cánh rồi thì bao giờ cũng sợ cành cong.

Cho nên, sau khi trải qua dăm ba mối tình hay những biến cố trong cuộc sống, phải hứng chịu những cái tát của cuộc đời và sự phản bội, đối xử tệ hại từ người đàn ông mà mình cỡ ngỡ đâu là chân ái của cuộc đời mình rồi, thì đâm ra chán nản, hoài nghi, sợ hãi thế giới và chẳng còn tin tưởng vào bất kì một ai được nữa.

Bởi vì họ sợ mở lòng ra rồi sẽ lại bị lừa dối, bị phản bội, bị đâm sau lưng, bị tổn thương...thế nên họ sợ hãi phải mở lòng.

Vì ngại, vì sợ nên họ luôn co rúm mình lại trong ốc đảo cô đơn, khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ ở bề ngoài, nhưng lại rất có thể hay khóc ướt đẫm gối về đêm.

Còn bà MacKenzie Scott thì sao? thì tất nhiên là bà cũng sẽ có một khoảng thời gian nào đó trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc mà tôi đã liệt kê ở trên.

Nhưng khác với tất cả thói thường của hàng vạn người phụ nữ, bà đã mở lòng ra và đón nhận tình yêu mới, món quà của vũ trụ gửi đến bù đắp cho những tổn thương, mất mát, khổ đau...chất chồng như thái sơn mà bà phải một mình gồng lên mà gánh chịu suốt cả một thời gian dài đằng đẵng.

Người đàn ông đến sau không phải là tỷ phú, nhưng ông ấy là người hiểu bà nhất, yêu thương, trân trọng bà nhất, giúp bà lan tỏa năng lượng tích cực, giàu có, yêu thương đến cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh và mang đến cho bà bờ vai vững chãi, để mỗi khi yếu lòng bà có thể tựa vào chồng mình mà cùng nhau bước qua những ngày bão tố!