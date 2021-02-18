Dưới đây là những câu đàn bà khôn ngoan giữ chặt trong lòng, đàn bà dại nói ra rả mỗi ngày khiến chồng ghét cay ghét đắng.

Vì câu nói này thể hiện bạn đang khinh thường chồng, phủi bỏ hoàn toàn sự bản lĩnh và nam tính của anh ấy. Nếu nói quá thường xuyên, bạn sẽ bị chồng ghét bỏ, hôn nhân đổ vỡ cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Người phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được nói những câu công kích hoặc đụng chạm đến bản lĩnh của chồng. Có thể chồng chưa thể hiện được sự mạnh mẽ hay cách hành xử đúng mực như bạn mong muốn, bạn cũng đừng bao giờ nói ra những câu như thế này làm tổn thương lòng tự trọng của chồng.

Cha mẹ của anh không liên quan đến em

Đã là vợ chồng, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ thốt ra câu nói này. Khi đã chấp nhận về chung một nhà, bạn phải có trách nhiệm làm một người mẹ, người vợ và đặc biệt là người con dâu biết chăm sóc, vun vén.

Phụ nữ nên biết vun vén mối quan hệ bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ có suy nghĩ bên nhà ai người nấy lo, nhà chồng không liên quan đến mình. Khi có suy nghĩ này và nói ra với chồng, bạn sẽ khiến anh ấy chán ghét. Thậm chí còn muốn ngoại tình để thay đổi không khí và không bao giờ để tâm đến vợ con của mình nữa. Người khôn ngoan phải biết vun vén gia đình hai bên sao cho trọn vẹn nhất. Bạn tuyệt đối không được bên trọng bên khinh ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của bản thân.

Chuyện của em không cần anh quan tâm

Khi đã mở miệng nói lên câu này, bạn đã vô tình đẩy chồng ra xa mình hơn. Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là phải quan tâm, san sẻ mọi việc cùng nhau. Có như vậy bạn mới thấu hiểu được tấm lòng của chồng, chồng cũng sẽ hiểu được bạn đang có những chuyện buồn phiền gì trong cuộc sống.

Đàn bà khôn ngoan nên san sẻ với chồng niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ một điều, khi bạn im lặng và bảo chồng đừng đụng chạm đến việc riêng của mình, có nghĩa là bạn đang đẩy hôn nhân xuống bờ vực thẳm. Đàn ông khi nghe câu nói này cũng sẽ không muốn quan tâm hay chia sẻ bất cứ điều gì với bạn nữa. Thế nên đàn bà khôn ngoan phải biết điều gì nên nói và không nên nói để giữ lửa hôn nhân.

Đến bao giờ anh mới được như chồng người ta

Việc so sánh chồng với người khác là điều vô cùng kém duyên khiến đàn ông chỉ muốn chạy dài, không muốn ở bên vợ. Họ cực kỳ ghét vợ mở miệng là so sánh chồng không giỏi bằng người đàn ông khác, hoặc chồng không kiếm được nhiều tiền như chồng cô A, cô B. Nếu đàn ông nghe điều này quá thường xuyên, họ sẽ ghét bỏ vợ ngay lập tức và không muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nữa.