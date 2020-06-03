Dưới đây là những bí kíp giúp phụ nữ khí chất hết phần thiên hạ, dù còn độc thân hay đã có chồng cũng toát lên vẻ đẹp không bao giờ lẫn với bất cứ ai.

Hãy nhớ bạn có thể không sắc nước hương trời nhưng cách ăn mặc cũng sẽ cải thiện được nét đẹp của bạn. Dù không xinh đẹp nhưng khi biết phối đồ, bạn cũng sẽ trở nên nổi bật trong mắt người khác.

Người phụ nữ khôn ngoan biết cách ăn mặc hợp với lứa tuổi của mình. Ở độ tuổi trung niên, đừng “cưa sừng làm nghé” ăn mặc như những cô nàng đôi mươi. Hoặc ở tuổi đôi mươi, đừng ăn mặc như những phụ nữ U40, 50.

Phụ nữ khí chất khi ăn mặc đúng lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, phụ nữ phải biết cách ăn mặc hợp với hoàn cảnh. Khi ở những nơi trang trọng, bạn nên chọn những bộ quần áo kín đáo một chút. Còn khi đi ăn uống với bạn bè nên chọn những trang phục thoải mái, năng động. Nên nhớ không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết làm đẹp, tân trang bản thân.

Nói chuyện chừng mực, không cười quá lớn

Phụ nữ nên nói cười có chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Cách nói chuyện thể hiện được con người của bạn như thế nào. Người đàn bà khí chất không ăn to nói lớn, không hạ thấp người khác để đề cao bản thân. Họ không đùa giỡn quá mức về một vấn đề người khác không thích. Đặc biệt khi vui không cười quá lớn, khi buồn cũng không khóc quá nhiều. Họ luôn biết chuyện gì nên nghiêm túc và chuyện gì có thể đùa giỡn.

Siêng năng trau dồi kiến thức

Hãy trau dồi kiến thức để người khác nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi biết trau dồi kiến thức mỗi ngày. Bạn có thể không xinh đẹp nhưng nhất định phải là người hiểu biết. Khi đó, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên dù hiểu biết nhiều cũng nên học cách khiêm tốn, nhất là những người đã có chồng. Bạn nên biết giữ thể diện cho chồng, đừng dạy đời anh ấy trước mặt mọi người.

Im lặng đúng thời điểm

Im lặng đúng lúc sẽ giúp bạn được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh nên biết im lặng đúng lúc để được yêu mến và tôn trọng. Người khôn ngoan sẽ không đôi co với người khác, làm mất thời gian của bản thân. Còn người dại sẽ huyên thuyên để rồi trở thành kẻ ngốc trong mắt người khác.