3 lý do 'đặc biệt' khiến đa phần đàn ông không thích phụ nữ trang điểm, chị em đọc xong đừng sốc

Trong mắt đàn ông, phụ nữ cuốn hút, hấp dẫn nhất không phải là khi trang điểm thật đẹp, váy áo thật xinh mà là khi cô ấy tự tin với gương mặt không son phấn của mình.

Nếu nghĩ chỉ cần trang điểm lồng lộn sẽ trở thành người phụ nữ cuốn hút, gợi cảm trong mắt đối phương thì bạn đã nhầm. Bởi rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng họ không hề thích nhìn người phụ nữ mình yêu khoác lên mặt lớp phấn trang điểm, đây chính là lý do. Dù bạn có dành hàng giờ ngồi trước gương để xuất hiện trước mặt anh ấy với vẻ ngoài hoàn hảo nhất thì chàng cũng không nhận ra sự khác biệt - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông không chú ý tiểu tiết Phụ nữ thích trang điểm bởi họ nhận thấy phấn son có thể giúp che đi những khuyết điểm trên gương mặt. Từ nốt thâm mụn ở cằm, tàn nhang ở má hay đôi mắt mỏi mệt sau một đêm thức khuya đều được giấu kín dưới lớp phấn son.

Thế nhưng, nếu phụ nữ luôn “làm quá” về những điều chưa hoàn hảo trên gương mặt mình thì đàn ông chẳng hề chú ý đến tiểu tiết. Dù bạn có dành hàng giờ ngồi trước gương để xuất hiện trước mặt anh ấy với vẻ ngoài hoàn hảo nhất thì chàng cũng không nhận ra sự khác biệt, càng không thấy sự thăng hạng nhan sắc của bạn. Anh ấy yêu là chính con người bạn chứ không phải vẻ ngoài được ngụy trang kia - Ảnh minh họa: Internet 2. Cảm giác không chân thực Thực chất đàn ông không hoàn toàn phản đối việc người phụ nữ mình yêu trang điểm, nhưng anh ấy cực dị ứng với mẫu phụ nữ trang điểm quá đậm, quá cầu kỳ và không phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đi dự tiệc, hẹn hò ăn tối vào những dịp đặc biệt bạn có thể dùng son đỏ, đánh màu mắt khói hay gắn mi giả để thật nổi bật giữa đám đông.

Tuy nhiên, nếu chỉ đi xem phim, ăn uống thường ngày, dự sinh nhật bạn bè nhưng lại ăn diện như đi trẩy hội thì chàng sẽ khó chịu vô cùng. Bởi anh ấy yêu là chính con người bạn chứ không phải vẻ ngoài được ngụy trang kia. Không phải dung mạo, sự đáng yêu, thái độ sống tích cực và khéo léo của bạn mới là chất men say khiến đàn ông mê mệt đến tận xương tủy - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn ông nào cũng thích sự tự nhiên Dù xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy thì bạn cũng chẳng thể có vẻ ngoài không tì vết. Dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền, can thiệp dao kéo thì chị em chẳng thể chống lại quy luật tự nhiên, “cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Thay vì cau có khó chịu khi nếp nhăn tìm đến bạn hãy chấp nhận sự thật và vui vẻ đón nhận. Bởi không phải dung mạo, sự đáng yêu, thái độ sống tích cực và khéo léo của bạn mới là chất men say khiến đàn ông mê mệt đến tận xương tủy. Vậy nên, nếu là phụ nữ thông minh thay vì dành quá nhiều thời gian ngồi trước gương điểm phấn tô son bạn hãy dành chính quỹ thời gian ấy để học thêm những điều mới, hoàn thiện bản thân hay đơn giản là trò chuyện với người đàn ông mình yêu. Có như thế bạn ắt có cuộc sống tươi đẹp, chuyện tình đẹp như mơ.

3 ‘thói hư tật xấu’ khiến phụ nữ nhận lấy không ít ác cảm, sự chán ghét của người đời Dưới đây chính là những thói xấu khiến phụ nữ nông cạn trở nên đáng ghét, nhận lấy không ít ác cảm từ người khác, chị em hãy tự nhắc nhở bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ly-do-dac-biet-khien-da-phan-dan-ong-khong-thich-phu-nu-trang-diem-chi-em-doc-xong-dung-soc-384512.html