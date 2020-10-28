3 lý do 'đặc biệt' khiến đa phần đàn ông không thích phụ nữ trang điểm, chị em đọc xong đừng sốc

Phụ nữ yêu 28/10/2020 16:04

Trong mắt đàn ông, phụ nữ cuốn hút, hấp dẫn nhất không phải là khi trang điểm thật đẹp, váy áo thật xinh mà là khi cô ấy tự tin với gương mặt không son phấn của mình.

Nếu nghĩ chỉ cần trang điểm lồng lộn sẽ trở thành người phụ nữ cuốn hút, gợi cảm trong mắt đối phương thì bạn đã nhầm. Bởi rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng họ không hề thích nhìn người phụ nữ mình yêu khoác lên mặt lớp phấn trang điểm, đây chính là lý do.  

phu nu cuon hut 1
Dù bạn có dành hàng giờ ngồi trước gương để xuất hiện trước mặt anh ấy với vẻ ngoài hoàn hảo nhất thì chàng cũng không nhận ra sự khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông không chú ý tiểu tiết

Phụ nữ thích trang điểm bởi họ nhận thấy phấn son có thể giúp che đi những khuyết điểm trên gương mặt. Từ nốt thâm mụn ở cằm, tàn nhang ở má hay đôi mắt mỏi mệt sau một đêm thức khuya đều được giấu kín dưới lớp phấn son.

Thế nhưng, nếu phụ nữ luôn “làm quá” về những điều chưa hoàn hảo trên gương mặt mình thì đàn ông chẳng hề chú ý đến tiểu tiết. Dù bạn có dành hàng giờ ngồi trước gương để xuất hiện trước mặt anh ấy với vẻ ngoài hoàn hảo nhất thì chàng cũng không nhận ra sự khác biệt, càng không thấy sự thăng hạng nhan sắc của bạn. 

phu nu cuon hut 2
Anh ấy yêu là chính con người bạn chứ không phải vẻ ngoài được ngụy trang kia - Ảnh minh họa: Internet

2. Cảm giác không chân thực

Thực chất đàn ông không hoàn toàn phản đối việc người phụ nữ mình yêu trang điểm, nhưng anh ấy cực dị ứng với mẫu phụ nữ trang điểm quá đậm, quá cầu kỳ và không phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đi dự tiệc, hẹn hò ăn tối vào những dịp đặc biệt bạn có thể dùng son đỏ, đánh màu mắt khói hay gắn mi giả để thật nổi bật giữa đám đông.

Tuy nhiên, nếu chỉ đi xem phim, ăn uống thường ngày, dự sinh nhật bạn bè nhưng lại ăn diện như đi trẩy hội thì chàng sẽ khó chịu vô cùng. Bởi anh ấy yêu là chính con người bạn chứ không phải vẻ ngoài được ngụy trang kia. 

phu nu cuon hut 3
Không phải dung mạo, sự đáng yêu, thái độ sống tích cực và khéo léo của bạn mới là chất men say khiến đàn ông mê mệt đến tận xương tủy - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông nào cũng thích sự tự nhiên

Dù xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy thì bạn cũng chẳng thể có vẻ ngoài không tì vết. Dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền, can thiệp dao kéo thì chị em chẳng thể chống lại quy luật tự nhiên, “cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Thay vì cau có khó chịu khi nếp nhăn tìm đến bạn hãy chấp nhận sự thật và vui vẻ đón nhận.

Bởi không phải dung mạo, sự đáng yêu, thái độ sống tích cực và khéo léo của bạn mới là chất men say khiến đàn ông mê mệt đến tận xương tủy.

Vậy nên, nếu là phụ nữ thông minh thay vì dành quá nhiều thời gian ngồi trước gương điểm phấn tô son bạn hãy dành chính quỹ thời gian ấy để học thêm những điều mới, hoàn thiện bản thân hay đơn giản là trò chuyện với người đàn ông mình yêu. Có như thế bạn ắt có cuộc sống tươi đẹp, chuyện tình đẹp như mơ.

3 ‘thói hư tật xấu’ khiến phụ nữ nhận lấy không ít ác cảm, sự chán ghét của người đời

3 ‘thói hư tật xấu’ khiến phụ nữ nhận lấy không ít ác cảm, sự chán ghét của người đời

Dưới đây chính là những thói xấu khiến phụ nữ nông cạn trở nên đáng ghét, nhận lấy không ít ác cảm từ người khác, chị em hãy tự nhắc nhở bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn phụ nữ thông minh những điều đàn ông ghét

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này