3 cách tiêu tiền thể hiện đẳng cấp cô vợ khôn ngoan khác biệt với cô vợ vụng dại

Phụ nữ yêu 08/12/2019 05:14

Hôn nhân muốn hạnh phúc không chỉ cần có tình yêu. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra xung đột trong nhiều vấn đề, một trong số đó là tiền bạc.

Dù giàu hay nghèo thì tiền bạc vẫn là thứ ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình, có lẽ chỉ sau chuyện ngoại tình. Cách chi tiêu, quản lý tiền bạc là nguồn cơn của rất nhiều trận cãi vã giữa vợ chồng, nhẹ thì giận dỗi nhau, nặng thì có thể dẫn tới ly hôn. Thế nên, người vợ khôn ngoan sẽ biết cách thể hiện đẳng cấp khác biệt với người vợ vụng dại dựa vào cách tiêu tiền.

Đầu tư cho bản thân

nguoi vo khon ngoan 1
Đầu tư tiền bạc cho bản thân sẽ chỉ sinh lời chứ không có lỗ. Ảnh minh họa: Internet

Có câu: "Phụ nữ là tài sản quý giá nhất của đàn ông", người vợ thông minh sẽ hiểu rằng, đầu tư tiền bạc cho bản thân sẽ chỉ sinh lời chứ không có lỗ. Đầu tư ở đây không chỉ là về ngoại hình như quần áo, giày dép mà còn đầu tư về nội hàm, tức là bổ sung tri thức, kiến thức, khiến cho giá trị bản thân được nâng lên. Khoác bao nhiêu món đồ hiệu mà sống không có cốt cách, không có khí chất thì cũng khó có thể thành công.

Một người vợ có khí chất sẽ giúp con đường công danh của chồng suôn sẻ, thuận lợi. Người chồng nào cũng sẽ tự hào về cô vợ vừa giỏi giang, tháo vát lại vừa xinh đẹp, chỉn chu.

Đầu tư cho bố mẹ nội ngoại

"Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", sau khi đầu tư cho bản thân, một cô vợ khôn khéo sẽ biết dành tiền đầu tư cho bố mẹ chồng và bố mẹ mình.

Những người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời chồng mình, không ai khác chính là bố mẹ anh ấy. Đầu tư cho bố mẹ chồng là cách để thu ngắn khoảng cách, đồng thời khiến chồng cảm động và thêm trân trọng. Chẳng người đàn ông nào lại không hài lòng khi thấy vợ mình hiếu kính với bố mẹ.

nguoi vo khon ngoan 2
Chẳng người đàn ông nào lại không hài lòng khi thấy vợ mình hiếu kính với bố mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Đầu tư cho bố mẹ chồng thôi chưa đủ, bạn còn cần đầu tư cho bố mẹ mình. Điều này thể hiện chữ "hiếu" của bạn, không để bố mẹ thiệt thòi, lép vế trước thông gia và cũng là để đẹp mặt chồng bạn. Bạn được tiếng hiếu thảo còn chồng bạn cũng được danh rể ngoan, quan tâm, chăm sóc bố mẹ vợ.

Chỉ hành động đơn giản này thôi cũng đủ để chồng bạn nhìn bạn bằng con mắt khác.

Đầu tư cho các mối quan hệ

Muốn thành công, không ai có thể đơn độc một mình. Đừng chỉ nghĩ rằng công việc của chồng thì để chồng giải quyết, bạn cũng có thể khéo léo giúp đỡ chồng bằng cách đầu tư cho các mối quan hệ xung quanh anh ấy.

nguoi vo khon ngoan 3
Sự khác biệt của cô vợ khôn ngoan so với cô vợ vụng dại suy cho cùng cũng chỉ là cách đầu tư tiền bạc hợp lý và tinh tế. Ảnh minh họa: Internet

Một cô vợ khôn ngoan sẽ biết chồng mình đang làm những việc gì, cần quen biết những ai thì có lợi và âm thầm làm những hoạt động bên lề cho con đường chồng đi suôn sẻ, thuận lợi hơn. Điều này không chỉ khiến công việc của chồng thăng tiến mà bạn cũng đang giúp cho kinh tế gia đình vững chắc.

Sự khác biệt của cô vợ khôn ngoan so với cô vợ vụng dại suy cho cùng cũng chỉ là cách đầu tư tiền bạc hợp lý và tinh tế. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta có thói quen lựa chọn tiêu tiền vào những nơi giá trị tức là chúng ta đang giúp cho kinh tế gia đình ổn định và phát triển. Từ đó, các cuộc cãi vã về chuyện tiền nong với chồng cũng không còn. Chồng bạn sẽ nể phục bạn và càng muốn giữ bạn hơn.

Đàn ông chỉ sẵn sàng chia sẻ 3 nỗi khổ tâm này khi họ thực sự coi trọng bạn

Đàn ông chỉ sẵn sàng chia sẻ 3 nỗi khổ tâm này khi họ thực sự coi trọng bạn

Đàn ông rất khó để chia sẻ với người khác mà sẽ kìm nén những nỗi đau vào sâu trong lòng. Thế nhưng, đàn ông yêu thật lòng sẽ không ngần ngại chia sẻ 3 nỗi khổ tâm này với người phụ nữ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   người vợ có khí chất bố mẹ chồng vợ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này