3 cách khơi dậy 'khao khát' thầm kín của đàn ông, khiến họ chỉ muốn lao vào người phụ nữ của mình ngay lập tức

Phụ nữ yêu 21/04/2021 14:30

Lưu ngay bí quyết chinh phục đàn ông với chiêu thức ‘lạt mềm buộc chặt’ giúp hạ gục đối phương ngay lần đầu mà chẳng cần tốn sức cưỡng cầu.

Phụ nữ ngày nay không còn e dè như trước, họ thoải mái thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, đặc biệt là khi thích một người nào đó họ chọn cách nói thẳng để mong hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nhưng đôi khi chủ động quá cũng không phải là cách hay, bởi vì điều này sẽ khiến anh ấy nhanh chóng chán nản. Vậy có bí quyết chinh phục đàn ông nào khiến đối phương “say nắng” ngay lập tức không?

Khơi dậy bản năng muốn chinh phục của đàn ông

Từ lâu có một quy luật bất biến rằng thứ gì càng quý hiếm càng có giá trị. Vì thế, nếu bạn tỏ ra phớt lờ thì đàn ông càng quyết tâm tiến tới. Ngược lại nếu bạn tỏ ra quan tâm quá nhiều sẽ khiến anh ấy nhanh chóng chán nản và bỏ cuộc.

Dù có thích đối phương đến đâu nhưng phụ nữ hãy luôn nhớ rằng nhất định đừng bao giờ bộc lộ quá rõ cảm xúc của bản thân. Bởi lẽ, bản năng của đàn ông là “kẻ đi săn”, họ luôn muốn là người chinh phục phái yếu thay vì ngược lại. Nhưng đừng quên lại một tín hiệu cho thấy bạn có đôi chút quan tâm về việc được anh ấy chủ động theo đuổi.

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Hãy để đàn ông chủ động chinh phục bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn tạo cho mình sự bí ẩn

Nếu một cuốn sách chỉ đọc vài dòng đã hiểu rõ nội chính thì không còn gì hấp dẫn. Phụ nữ cũng vậy, đừng tiết lộ hết tất cả bí mật của bản thân ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thay vào đó, bạn có thể úp mở một ít thông tin, khơi dậy hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn của đàn ông, tạo nên sự bí ẩn cho bản thân.

Một mẹo khá hay là hãy để người đàn ông đoán những điều xoay quanh cuộc sống của bạn thay vì kể cho anh ấy nghe tất cả. Điều này sẽ khiến đối phương khao khát chinh phục bạn cho bằng được để khám phá hết những điều thú vị ẩn sâu bên trong.

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Sự bí ẩn của phụ nữ luôn khơi dậy cảm giác hứng thú của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho bản thân luôn bận rộn

Nếu muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm, phụ nữ đừng để lại tín hiệu cho thấy bản thân luôn sẵn sàng chào đón người đàn ông mọi lúc mọi nơi. Điều này không khiến anh ấy yêu bạn hơn, ngược lại sẽ gây phản tác dụng, cho thấy bạn xem họ là trung tâm của vũ trụ, dù người đàn ông có đối xử tệ thì bạn vẫn sẽ không thể rời bỏ.

Bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, chẳng hạn như gặp mặt bạn bè, mua sắm hay những việc gì đó bạn yêu thích. Khi đó sẽ khiến đàn ông phải suy nghĩ tại sao bạn bận rộn như thế, họ phải ra sức tìm hiểu cho bằng được, quyết tâm theo đuổi để giành lấy sự quan tâm đặc biệt từ bạn.

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Phụ nữ đừng bao giờ xem đàn ông là trung tâm vũ trụ sẽ khiến đối phương cho rằng bạn quá phụ thuộc vào tình cảm này - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật không quá khó để chinh phục đàn ông, chỉ cần bạn hiểu rõ tâm lý của họ, thay vì chủ động “điên cuồng” theo đuổi, bạn hãy khơi dậy bản năng chinh phục của phái mạnh, đồng thời luôn làm mới bản thân, tạo nên sự bí ẩn để cuốn hút đối phương.

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Những ‘ham muốn’ thầm kín có cạy miệng đàn ông cũng không nói, nhưng nếu phụ nữ biết cách ‘thoả mãn’ sẽ khiến chồng say mê cả đời

Một trong những bí quyết giữ chồng hay nhất mà người phụ nữ khôn ngoan nên làm đó là giúp đàn ông đạt được ham muốn ‘thầm kín' dù họ chẳng chịu mở miệng chia sẻ.

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