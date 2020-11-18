2 loại tiền đàn bà khôn phải giữ thật kỹ, đừng dại cho thiên hạ vay mượn

Phụ nữ yêu 18/11/2020 06:00

Người đàn bà khôn ngoan có 2 loại tiền phải giữ thật chặt, đừng vì lời ngon tiếng ngọt của người khác mà cho vay mượn vì khi mất rồi bạn sẽ rất lao đao, khổ sở.

Dưới đây là những loại tiền đàn bà khôn ngoan phải quản lý tốt, đừng đưa cho bất cứ ai kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống của mình lúc về già.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tiền dưỡng già

Đây là loại tiền đầu tiên phụ nữ khôn ngoan phải giữ cho bằng được, tuyệt đối không được cho mượn. Một là khi cho mượn, bạn sẽ không biết được người đó có trả đúng hẹn hay không. Hai là khi đụng đến tiền bạc rất dễ mất lòng. Khi cho mượn, bạn sẽ đứng trước hai mối nguy hiểm lớn nhất, đó là mất mối quan hệ và mất luôn số tiền cho vay.

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Đừng cho bất cứ ai vay tiền dưỡng già của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên muốn sống một đời bình yên, vui vẻ, bạn phải giữ thật chặt số tiền bản thân dành dụm bấy lâu nay. Đừng dại đem hết số tiền dưỡng già của mình cho người khác vay để đầu tư hay đánh bạc, chơi đề. Nếu không, số tiền của bạn có thể sẽ không cánh mà bay. Suy cho cùng, cuộc sống của phụ nữ phải giữ cho bằng được những thứ quan trọng nhất.

Tiền phòng bệnh tật, ốm đau

Người phụ nữ muốn cả đời bình yên, đừng bao giờ mang tiền chữa bệnh của mình cho người khác mượn. Đừng vì người khác mà khiến bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi. Có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt". Nếu không quan tâm bản thân, bạn sẽ không có được hạnh phúc. 

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Phụ nữ hãy dành dụm tiền phòng thân khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy biết trân trọng chính mình. Muốn ăn ngon cứ ăn ngon, muốn mặc đẹp cứ việc mặc đẹp, đừng vì tiết kiệm hoặc vì miệng lưỡi người đời mà làm bản thân khổ sở. Người đàn bà bản lĩnh phải biết một điều có những loại tiền không được tiết kiệm, cũng không được cho mượn bừa bãi. Một là tiền dưỡng già, hai là tiền chữa bệnh.

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Muốn hạnh phúc đừng cho bất cứ ai vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Vì mất hai khoản tiền này, bạn sẽ không cảm thấy an toàn. Khi cần, chẳng ai có thể cho bạn mượn, cũng chẳng biết phải vay ai để trang trải cuộc sống khi khó khăn. Thế nên làm gì thì làm cũng phải chuẩn bị sẵn một số tiền vừa đủ để tự bảo vệ bản thân. Nhờ đó, bạn có thể xoay sở được khi khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Nhất là khi về già không có ai bên cạnh, bạn vẫn có thể sống tốt.

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