14 dấu hiệu của người kiếp trước sống tích đức dồi dào, kiếp này hưởng phước lành trời ban

Phụ nữ yêu 12/05/2020 05:30

Nhân quả sòng phẳng, có vay có trả. Sống ở đời nếu kiếp trước bạn sống lương thiện, tích đức thì kiếp này sẽ hưởng phúc báo.

Đây là 14 dấu hiệu của người kiếp trước sống lương thiện, hiền đức, nên kiếp này được hưởng phước lành trời ban.

Người có lòng tin vững vàng vào nhân quả

Người được phúc báo trời ban là người tôn trọng và tin tưởng vào luật nhân quả ở đời. Họ tin chỉ cần sống giữ đạo phép, lòng lương thiện thì sẽ được trời cao thấu hiểu. Họ làm gì cũng để ý lời nói, hành động, để tích phúc đức cho bản thân, cũng là để tạo phúc dày lộc lớn cho đời sau.

Trong tâm luôn có chữ “thiện”

Trong lòng có chữ “thiện” thì điều ác không thể quấy phá. Người luôn giữ thiện lương trong lòng thì dù gặp mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Sức mạnh của cái thiện luôn chiến thắng được mọi điều hung ác. Người luôn hành xử, sống theo chữ “thiện” thì không bao giờ chịu thiệt, dù là ở kiếp này hay kiếp sau.

Người mang lại may mắn cho người khác

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Đây là người có phúc báo dày, đi đến đâu cũng tỏa sáng, kèm theo vận may chia sẻ cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây là người có phúc báo dày, đi đến đâu cũng tỏa sáng, kèm theo vận may chia sẻ cho người khác. Chẳng hạn như, họ thường là người “mở hàng” đắt khách cho quán tiệm. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, hoặc là quý nhân mang lại tài lộc, công danh cho người khác.

Người tai qua nạn khỏi

Người này nhờ kiếp trước sống đức độ nên kiếp này nhận được nhiều điều tốt đẹp. Họ dù đi đâu cũng tai qua  nạn khỏi, không bao giờ cùng đường hẹp lối. Họ có thể là người sống sót cuối cùng trong một tai nạn thảm khốc, hoặc dịch bệnh tai hại. Đây là dấu hiệu của người sống lương thiện ở kiếp trước.

Người vứt bỏ dục vọng đen tối

Đây là người luôn cố gắng loại bỏ dục vọng đen tối. Với những cám dỗ, họ tìm cách tránh xa, với những tham vọng xấu xa, họ cố gắng giữ lấy mình. Sự nỗ lực trong kiếp này sẽ nhận được phúc báo ở kiếp sau. Nội tâm luôn được giữ gìn sẽ tạo nên vận may từ đời này sang đời khác.

Khi gặp khó khăn luôn tìm được lối thoát

Trong cuộc sống, ai cũng gặp khó khăn, nhưng chỉ có người có hậu phúc mới nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dù gặp chuyện trở ngại thế nào, họ cũng tìm được kế thoát thân. Đây là phần phúc đức họ hưởng ở kiếp này nhờ kiếp trước đã sống hiền lành.

Người lấy được bạn đời tử tế, chung thủy

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Khi một người tích được phúc đức từ kiếp trước thì kiếp này sẽ tìm được nhân duyên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Khi một người tích được phúc đức từ kiếp trước thì kiếp này sẽ tìm được nhân duyên tốt đẹp. Ở tiền kiếp, họ có duyên lành với vợ hoặc chồng, nên kiếp này mối duyên vợ chồng cũng hạnh phúc, nhẹ nhàng. Hoặc kiếp trước họ làm việc thiện, nên kiếp này bạn đời đến trả ơn. Quả thật, duyên vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước, nhân quả cũng rạch ròi.

Người có ngoại hình ưa nhìn

Người có phúc báo, có tâm thiện lành thì ngoại hình cũng tươi sáng, dễ nhìn. Người kiếp trước làm nhiều việc thiện, thì kiếp này sẽ có diện mạo dễ nhìn, xinh đẹp.

Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang

Cha mẹ và con cái là mối duyên từ kiếp trước. Nếu kiếp trước sống hiền lành, thì kiếp này con cái sẽ hiếu thuận, nghe lời. Với mỗi người, cách đối xử của con cháu thể hiện hậu vận có phúc hay không.

Người có nhiều bạn bè yêu quý

Người có nhiều bạn bè quý mến là người có nhiều nhân duyên tốt đẹp. Người này khi gặp khó khăn luôn có bè bạn tương trợ. Đây là cái phúc tích được từ kiếp trước, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được.

Bình yên đối mặt với cuộc đời

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Dù cuộc đời biến hóa khôn lường, nhưng người có phúc đức luôn giữ được tâm hồn bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Dù cuộc đời biến hóa khôn lường, nhưng người có phúc đức luôn giữ được tâm hồn bình yên. Họ không vì tham vọng mà bẻ cong lương tri, cũng không vì cuộc sống mà ưu phiền, mỏi mệt. Người này giữ lòng tĩnh lặng, coi nhẹ được mất, sống hạnh phúc hơn người khác.

Người giỏi kiềm chế bản thân

Người giỏi kiềm chế bản thân, dễ tu trí tu tâm. Đây là thành quả họ có được từ kiếp trước sống giữ gìn, không phạm vào điều tội lỗi.

Người sống rộng rãi, từ bi bác ái

Người có lòng từ bi, rộng rãi giàu lòng yêu thương với người, với đời. Dù người khác làm sai họ cũng không để bụng, dùng lòng vị tha để sửa đổi tâm tính của đối phương. Người như vậy sống không sân si, hưởng phúc đức cả đời.

Người dễ thành công

Người sống lương thiện ở kiếp trước thì kiếp này làm gì cũng suôn sẻ, gặp may mắn. Họ tài giỏi là năng lực, kèm theo phúc đức có được càng dễ thành công hơn người khác.

Sống ở đời, cần thấu hiểu sự khác nhau giữa người có tiền và người không có tiền

Sống ở đời, cần thấu hiểu sự khác nhau giữa người có tiền và người không có tiền

Khi không có tiền người ta mới hiểu được hạnh phúc không thể mua được bằng tiền nhưng không có tiền thì không bao giờ có được hạnh phúc. Sống ở đời, người có tiền chưa chắc đã sướng nhưng người không tiền chắc chắn sẽ khổ

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