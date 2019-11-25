11 luật nhân quả không chừa một ai, sẽ đến ngay trước mắt

Người ta hay nói khi đã cho đi thì đừng nghĩ suy hơn thua, bởi cho đi đã là một điều thiện lành. Khi bạn cho đi thứ gì thì bạn chắc chắn sẽ được đền đáp lại một thứ khác. Bởi thế, nếu bạn cho đi điều tốt lành bạn sẽ nhận lại được điều tốt đẹp, và nếu bạn cho đi điều tồi tệ thì cũng chỉ nhận lại được điều không tốt đẹp.

Đây là 11 luật nhân quả ứng nghiệm không chừa ai, mọi người nhất định phải biết qua.

Công việc của bạn sẽ không bớt khổ cực hơn khi bạn mơ mộng viễn vông. Thay vào đó, sự kiên nhẫn sẽ làm mọi việc được cải thiện hơn. Phần thưởng cuối cùng không nằm ở vật chất, thành công, tiền tài mà ở niềm vui trong quá trình, những bài học có được.

Sẽ có nhiều người không tin vào quy luật này khi nhiều người tốt vẫn phải chịu đau khổ, hay những người xấu vẫn thong dong an nhàn. Nhưng nhân quả đến sớm hay muộn vốn không ai biết trước được, chưa thấy không có nghĩa là không có.

Hãy giúp đỡ người khác thì quý nhân mới xuất hiện nhiều quanh bạn

Quý nhân không tự dưng xuất hiện để giúp đỡ. Đó là quả ngọt khi bạn đã từng gieo mầm cảm thông, giúp đỡ người khác. Chân tình tốt đẹp sẽ được truyền đi từ người sang người. Bạn từng là quý nhân của người này thì về sau sẽ có người trở thành quý nhân của bạn. Bởi vậy, đừng tiếc giúp đỡ người khác, bởi vì bạn cũng sẽ có lúc cần người khác giúp đỡ.

Người hay than phiền sẽ chuốc khổ tâm, phiền muộn

Than phiền chỉ khiến tâm trạng của bạn trở nên tiêu cực hơn. Phàn nàn quá nhiều sẽ làm năng lực của bạn dần cạn kiệt đi. Bởi thế, thay vì nói những lời tiêu cực, hãy nói những điều tích cực. Sức hút của những điều tốt đẹp sẽ mang đến vận may và suôn sẻ cho bạn.

Sức hút của những điều tốt đẹp sẽ mang đến vận may và suôn sẻ cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương người khác thì sẽ có ngày bị tổn thương

Đây là quy luật nhân quả khó tránh ở đời. Nếu bạn tổn thương người khác thì sẽ có lúc bạn bị người khác tổn thương. Dù sớm hay muộn, người gây ra đau đớn cho người khác cũng sẽ có ngày phải chịu đớn đau.

Người càng trốn tránh thất bại càng dễ thất bại nhiều hơn

Thay vì sợ thất bại, hãy mong ước thành công. Thay vì chùn bước trước khó khăn, hãy can đảm đối mặt. Và chỉ khi dám đứng dậy sau thất bại thì bạn mới can trường và mạnh mẽ hơn. Thành công sau những thất bại chính là đền đáp xứng đáng cho những gì khổ cực bạn đã bỏ ra.

Thay đổi bản thân là chìa khóa để đổi thay mọi thứ

Điều duy nhất trên đời này chúng ta có thể kiểm soát được chính là bản thân mình. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì, hãy thử đổi thay chính mình trước. Hãy thay đổi hành động, cảm xúc của mình để tác động đến việc bạn muốn đổi thay. Hãy nhìn mọi việc ở một hướng khác, rồi bắt đầu chuyển biến tích cực từ phía bản thân. Kết quả bạn nhận được sau đó sẽ hoàn toàn khác.

Người thường giận dữ, bực tức sẽ dễ bệnh tật nhiều hơn

Giữ tâm an yên, thanh tịnh thì sức khỏe, dung mạo của bạn cũng sẽ được cải thiện. Bức bối, hận thù hay giận dữ sẽ khiến người dễ sinh bệnh.

Nếu bạn mong muốn điều gì, hãy tham gia vào quá trình tạo ra điều đó

Nhân quả ở đời chính là có mong muốn thì phải có làm, có làm thì ắt sẽ có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống này vận hành theo ý định và mong muốn của mỗi người. Những ý định của con người sẽ một phần quyết định sự vận hành của cuộc sống. Bởi thế, nếu bạn muốn nắm giữ điều gì thì hãy không ngừng theo đuổi và tham gia vào quá trình tạo ra điều đó. Nếu bạn muốn giỏi một lĩnh vực nào đó, hãy cố tìm hiểu thật sâu rộng về lĩnh vực đó. Nếu bạn muốn cuộc sống sung túc đủ đầy thì phải nỗ lực lao động và rèn luyện. Nhân quả ở đời chính là có mong muốn thì phải có làm, có làm thì ắt sẽ có kết quả.

Người biết ơn sẽ thuận lợi hơn

Lòng biết ơn sẽ mang đến cho con người nhiều điều thuận lợi. Một lời cảm ơn có thể giúp bạn vượt qua khó khăn. Nuôi lòng biết ơn sẽ cho bạn quý nhân và những mối quan hệ tốt. Đó không chỉ là lợi ích qua lại, mà còn là sự duy trì và phát triển của những điều tốt đẹp, một vòng tuần hoàn không có điểm dừng.

Đừng chối bỏ thực tế

Chấp nhận thực tế là một quy luật bất di bất dịch của vũ trụ trong nhiều hệ tư tưởng. Khi chúng ta chấp nhận được thực tế thì mới có thể cải thiện nó tốt hơn. Nếu chỉ chú tâm vào những gì không tốt, lãng tránh sự thật thì không bao giờ bản thân có thể thay đổi để tốt hơn.

Luật nhân quả có khi là một khái niệm không rõ ràng với nhiều người. Nhưng theo nhiều quan niệm, đây không chỉ là “hình phạt” mà còn là một bài học cuộc sống để con người có thể ngày một hạnh phúc và sống bình yên hơn.