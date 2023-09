Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 70 Phần 6

Bà nói rằng ai cũng được biết, còn bà thì không. Bhairon cố làm bà yên lòng, rằng đây mới là đang trong quá trình điều trị nhưng bà bảo rằng bà đã tự mình phát hiện ra tất cả. Bà nói Basant lại muốn khiến Gehna đi vào địa ngục một lần nữa ư, bằng cách bảo cô ấy thực hiện cái việc điều trị quái quỷ này. Jagdish ngắt lời bà rằng Basant không muốn Gehna làm điều đó, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy anh đi vào phòng, đặc biệt là bà nội. Bà hỏi rằng có phải anh là người đứng sau chuyện này, Jagdish cố giải thích cho bà hiểu được tầm quan trọng của phương pháp thụ tinh nhân tạo, nó mang lại hi vọng cho những ai không thể thụ thai tự nhiên. Anh cũng nhắc cho bà nhớ về người chị em họ, người đã phải chịu đựng rất nhiều vì không thể thụ thai bình thường được.

Trans: Tuệ Lâm - Xem cô dâu 8 tuổi

Bà nội nói rằng họ không nên can thiệp vào quá trình tự nhiên đó, con cái là do thần linh ban xuống. Jagdish nói phương pháp này không hiệu quả 100% và nếu như họ không thành công thì âu cũng là ý của thần linh. Basant cũng nói rằng đó là lý do họ không muốn nói cho bà biết vì sợ bà sẽ thất vọng. Ông xin lỗi nếu khiến bà nghĩ sai về họ, nhưng rõ ràng là họ không có ý muốn làm tổn thương bà. Bà đến ngồi với Gehna và bảo cô hãy kể cho bà nghe những đau đớn mà cô đã trải qua, và sau đó bà sẽ chăm sóc cho cô. Gehna nói rằng cô đã đau đớn cùng cực khi phải giấu bà chuyện này, nhưng giờ cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi bà đã biết. Bà trìu mến ôm lấy cô để động viên và rằng bà sẽ luôn cầu nguyện để nỗ lực của họ được thành công. Bà nói rằng bà cũng thấy được Basant đã dành sự chú ý cho Gehna rất nhiều.

Khi Shiv định rời đi, bà nội nói với Shiv hãy sớm cho bà biết tin vui. Bà hi vọng sẽ được chơi với con trai của Anandi và Shiv, và rằng anh đừng trì hoãn việc này thêm nữa. Shiv bảo anh sẽ để mọi thứ cho thần linh quyết định, sau đó chào mọi người và ra về. Bà nội hỏi Jagdish khi nào thì họ biết chắc chắn kết quả, anh nói rằng họ sẽ được biết khi kết quả xét nghiệm chuyển tới. Bà nội yêu cầu mọi người ra ngoài vì Gehna cần được nghỉ ngơi. Basant và Gehna rất hạnh phúc khi không còn phải mang gánh nặng của tội lỗi nữa.

Bà nội nói với Ganga rằng bà đã dặn Sumitra không yêu cầu cô giúp đỡ việc gì trong nhà bếp nữa vì cô còn phải chú tâm học hành và đọc sách. Bà nói rằng những nỗ lực rồi sẽ được đền đáp và ngày đó sẽ không còn xa, khi mà Ganga có thể tự làm chủ cuộc đời mình và thoát khỏi sự tàn bạo của Ratan. Ganga bảo cô sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người nhưng cô vẫn không có niềm tin rằng mình có thể hoàn thành việc học, và rằng cô đang làm tất cả điều này vì con trai mình, cô không biết sẽ đem đứa bé về bằng cách nào. Ganga nói thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu cô tiếp tục cam chịu sống ở nhà Ratan, vì ít ra cô vẫn có thể nhìn thấy con trai mình. Jagdish nói rằng cô không nên nhìn lại quá khứ như vậy, hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình và dũng cảm bước tiếp trong cuộc sống. Bà nội kêu Ganga đến ngồi cạnh bà và giải thích cho cô hiểu.

Cảnh 2: Nhà Shiv ở Jaitsar

Ira nói chuyện qua điện thoại với Alok về sự hối hận của mình, ông đã khuyên bà đừng làm vậy nhưng bà vẫn cố can thiệp vào vấn đề cá nhân của An-Sh. Khi không thấy Alok trả lời, Ira hỏi ông sao không nói gì, ông nói rằng làm vậy là để cho bà giảm bớt đi cảm giác tội lỗi. Ira nói rằng đã làm tổn thương đến Shiv và Sumitra, thậm chí là nghi ngờ đức tin mà cả gia đình dành cho Anandi và bà sẽ phải khắc phục mọi thứ. Alok bảo rằng chỉ có Ira mới nghĩ như vậy, chứ mọi người đều biết là bà không cố tình làm ai bị tổn thương cả. Sau khi đặt điện thoại xuống, Ira nói với Meenu rằng có thể Shiv đã xóa hết mọi chuyện và nếu bà cũng làm vậy với mình, bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Meenu cố gắng an ủi Ira.

Cảnh 3: Tại dinh thự ở Jaitsar

Bà nội giải thích tầm quan trọng của việc ly hôn cho Ganga nghe và để cô có thể chấm dứt hoàn toàn với Ratan Singh, nhưng cô sẽ phải làm điều đó một cách hợp pháp. Ganga rất sốc khi nghe điều đó. Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của mọi người, bà bảo rằng bà có nói gì sai đâu mà ai cũng kinh ngạc như vậy. Cuộc hôn nhân của Ganga là một cuộc hôn nhân địa ngục, cô ấy không được sống hạnh phúc và bị đối xử còn hơn cả súc vật. Basant cũng đồng ý với bà.

Ganga bảo cô đã định ly dị khi Ratan dẫn Padma về nhà, nhưng làm thế nào một mảnh giấy có thể nói cho cô biết có sự khác nhau giữa hôn nhân và ly hôn. Jagdish nói rằng khi cô đã ly dị Ratan và đòi lại được con trai mình, cô sẽ biết tự do thực sự có ý nghĩa như thế nào và cô thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc mà cô cảm thấy sau đó. Ganga bảo cô đã thấy giấc mơ của sự chết chóc khi một người phụ nữ lập gia đình, nhưng việc ly hôn không hề dễ dàng với cô, sau đó Ganga rời đi và nói rằng cô không thể làm được. Jagdish đi theo sau cô. Sumitra nói rằng cô ấy có thể nhờ Anandi tư vấn hộ nhưng sẽ rất khó khăn để Ganga bước đi trên con đường mà Anandi đã từng đi vì nó đòi hỏi rất nhiều sự can đảm và quyết tâm.

Tập 70b:

Bà nội và Bhairon đang nói chuyện với nhau, thảo luận về những thực tế của cuộc sống và làm thế nào những kinh nghiệm trong quá khứ luôn luôn thay đổi một người để trở nên tốt hơn. Bà nói rằng thậm chí Ganga sẽ phải tách mình ra khỏi quá khứ giống như Jagdish và Anandi đã làm. Bà rất vui khi giờ đây Anandi đã được sống hạnh phúc bên Shiv, Bhairon và bà đều vui vẻ khi nghĩ đến chuyện này.

Cô giáo đang hồi tưởng về Anandi với các học sinh hiện tại của mình. Bà nói rằng khi Anandi còn nhỏ, cô ấy luôn là một học sinh rất năng động, giỏi giang và hoạt bát. Với quyết tâm và ý chí vững vàng, Anandi đã vượt qua rất nhiều trở ngại và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Bà hỏi rằng những ai muốn trở thành người như Anandi, tất cả đều giơ tay.

Trong lúc đó, xe ô tô của Anandi đang trên đường vào trường học, các học sinh tập trung thành hàng đứng chào Anandi, ở trong xe cô cũng vẫy tay chào các em. Một nhóm học sinh vào thông báo với cô giáo, bà rất vui khi nghe tin này nhưng bà nói rằng hôm nay bà sẽ không ra đón Anandi mà thay vào đó các em học sinh sẽ làm việc này. Bà nói các em hãy mau ra đón cô giáo mới của các em đi.

Anandi bước xuống xe và nhận được cuộc gọi từ Shiv, anh nói rằng rất nhớ cô. Shiv chúc cô may mắn với công việc lần này và bảo cô hãy trở về nhà càng sớm càng tốt. Anandi nói rằng cô sẽ làm vậy và cúp máy. Các học sinh mang tới một bức màn dupatta và yêu cầu Anandi hãy đi vào trong bức màn này, vì các em bảo cô đã không gặp cô giáo cũ trong một thời gian dài, vì thế các em sẽ khiến dịp gặp gỡ này thêm phần đặc biệt. Cô mỉm cười với sự phấn khích của các em.

Các học sinh đưa Anandi vào trong, cô được các em che chắn cẩn thận và được chào đón trong một cơn mưa hoa. Cô giáo hồi hộp và nín thở khi sắp được gặp lại cô học trò cưng của mình. Các học sinh từ từ tháo tấm màn ra và Anandi xuất hiện, mỉm cười rạng rỡ. Cô giáo nhớ lại những khoảnh khắc khi Anandi còn là một đứa trẻ. Anandi bước đến trong khi cô giáo vẫn nhìn như bị thôi miên vì cô đã thực sự trưởng thành. Cô giáo đùa rằng mũi của Anandi đang sưng lên kìa. Anandi sờ vào mũi mình và bảo cô có nói gì sai đâu. Cô giáo nói rằng Anandi đã không nói cho bà biết rằng cô đã thay đổi rất nhiều, những cử chỉ ngây thơ trước kia giờ đã dọn đường cho một sự trưởng thành. Khi Anandi chạm chân cô giáo để xin phước lành thì bà trìu mến bảo rằng cô vẫn luôn như vậy, vẫn dành sự kính trọng cho những người hơn tuổi.

Jagdish cố gắng khiến Ganga bình tĩnh lại, cô đang rất buồn khi nghĩ đến việc ly hôn. Cô so sánh bản thân mình với những bông hoa, chúng chỉ tồn tại khi được cắm xuống đất và sẽ chết khi bị gạt ra khỏi môi trờng sống của mình. Khi thấy Jagdish không trả lời, cô nói rằng cô chờ đợi anh hãy dạy cho cô cách để có được cuộc sống tốt hơn. Jagdish nói rằng anh sẽ không để cô bị ảnh hưởng bởi bản thân anh, và rằng anh nên để cô tự mình giải quyết việc này.

Jagdish nói rằng sau tất cả thì Ratan vẫn là chồng của cô. Ganga bắt bẻ lại, rằng hắn chỉ mua cô về rồi hành mặc sức hành hạ cô, lại bắt cô phải chiều chuộng những khi nào hắn muốn. Nhưng cô không thể hiểu tại sao khi giờ đây cô đã có thể giải thoát mình khỏi hắn thì cô vẫn có cảm giác bất an. Jagdish bảo rằng đó là vì những người phụ nữ đã được dạy rằng họ chỉ được phép kết hôn một lần duy nhất, và sẽ phải sống chung với chồng của mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng họ cần hiểu rằng khi người mà họ chung sống lại không tôn trọng họ hay khiến họ phải sống khổ sở, thì đừng ngần ngại trong việc chấm dứt mối quan hệ với người đó.

Ganga lắng nghe chăm chú, nhưng cô nói rằng anh là một người tự lập, không giống như cô vì cô không có công ăn việc làm nào cả. Jagdish bảo rồi cô sẽ có được một công việc, anh đã thấy cô chăm sóc mọi người rất chu đáo và cô có thể kiếm sống từ đó. Ganga vẫn không biết là Jagdish đang đặt niềm tin vào cô, cô nói rằng cô không thể tồn tại một mình, có lẽ cô nên vào sống ở một ngôi đền và chờ đợi số phận của mình. Nhưng Jagdish cổ vũ cho cô, rằng thần linh sẽ không muốn cô phục vụ cho người mãi, người muốn thấy cô chăm sóc tận tâm cho những ngườ̀i xung quanh, đó là phẩm chất tốt của cô, và cô sẽ thu được kết quả từ công sức của mình. Anh buột miệng rằng thậm chí Basant cũng đã khen ngợi cô...và dừng lại. Ganga trở nên căng thẳng, cô hỏi anh đang nói gì vậy. Thay vì trả lời, Jagdish nói Ganga hãy đứng dậy, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh như thế. Xem tập tiếp theo tại đây