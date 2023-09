Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 53 Phần 6

Anandi đang chuẩn bị giường. Cô ngừng lại khi thấy hai tấm chăn đơn. Cô cất chúng đi và quyết định lấy một chiếc chăn đôi thay thế. Nhưng cô cũng không chắc về quyết định này nữa. Nhìn vào tấm ảnh cưới của họ, cô tự nhủ, điều gì làm cô phải do dự không dám bước tiếp khi mà cô biết anh rất yêu cô. Nếu cô đã do dự, tại sao cô lại cố gắng làm điều này để khiến anh thoải mái hơn? (vì cũng yêu chứ còn làm sao nữa, hỏi vs chả han, muốn đấm quá ~~~~~). Shiv yêu cô rất nhiều, và anh đối xử rất tốt với cô, nhưng liệu có đúng không khi cô 'chấp nhận' anh chỉ bởi anh quá tốt.

Đấu tranh nội tâm, cô quyết định sẽ chờ cho đến khi nào cô thật sự yêu anh. Cô không muốn ‘chấp nhận’ với cái mác nghĩa vụ, đó sẽ là sự sỉ nhục đối với tình yêu của anh. Tình yêu của anh phải được đáp trả với tất cả yêu thương và nồng nhiệt nhất.